Ocado Intelligent Automation zeigt robotergestützte Lagertechnologie auf LogiMAT 2026

Auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart lädt Ocado Intelligent Automation in Halle 8, Stand 8A79 Kunden und Fachleute ein, die neueste Generation des Auftragsmanagements zu entdecken. Live-Demonstrationen veranschaulichen die weltweit innovativsten robotergestützten Lagerprozesse. Die modularen Lösungen OSRS, OMRS und OGRP erhöhen Effizienz, steigern Durchsatz und mildern Fachkräftemangel. Vom 24. bis 26. März 2026 erfahren Besucher praxisnah, wie skalierbare Automationssysteme Materialflusslogistik neu definieren. Sie gewinnen Einblicke in zukunftsfähige Prozesse und Innovationen.



Live-Demonstrationen auf LogiMAT: Ocado präsentiert Lagerrobotik-Innovationen in Halle Acht

Besucher der LogiMAT 2026 erleben an allen drei Messetagen am Stand 8A79 umfassende Live-Vorführungen der robotergestützten Lagertechnologie von Ocado Intelligent Automation in Halle 8. Interessierte Journalisten, Fachleute und Entscheider aus der Logistikbranche gewinnen dabei praxisnahe Einblicke in den Betrieb hochmoderner Automationssysteme. Anwendungsbeispiele veranschaulichen Performance, Skalierbarkeit und Flexibilität. Produkt- und Technikexperten stehen für detaillierte Gespräche zu aktuellen Lösungen, künftigen Innovationen und individuellen Anforderungsprofilen zur Verfügung. Direkter Austausch fördert praxisnahe Lösungsansätze effizient.

Ultrahochdichtes OSRS maximiert Raumausnutzung und steigert signifikant den Durchsatz

Das Ocado Storage & Retrieval System (OSRS) fungiert als zentrales Element moderner Lagerhäuser, indem es dank ultrahochdichter Struktur die Raumausnutzung optimiert. Diese Bauweise erlaubt eine erhebliche Steigerung der Durchsatzleistung und beschleunigt sämtliche Bestandsbewegungen. Gleichzeitig reduzieren Unternehmen durch die kompakte Lagerung Flächenkosten und sichern sich deutliche Kostenvorteile. Insbesondere in Zeiten hoher Auftragseingänge trägt das OSRS dazu bei, Abläufe schlanker zu gestalten und Lieferzeiten zu verkürzen. Es ermöglicht Planung und erhöhte Transparenz.

OMRS nutzt adaptive chuck-AMRs für flexible Lagerbereiche und Prozesse

Das OMRS setzt auf kollaborative chuck-AMRs, die sich autonom und flexibel zwischen unterschiedlichen Lagerbereichen bewegen. Mittels adaptiver Routentechnologie erkennen die Roboter in Echtzeit veränderte Arbeitsabläufe und passen ihre Pfade entsprechend an. Dadurch verbessert sich die Ressourcenauslastung, Standzeiten werden reduziert und Prozesse optimiert. Unternehmen profitieren von erhöhter Flexibilität und können schnell auf saisonale Schwankungen oder unerwartete Veränderungen in Lieferketten reagieren, um betriebliche Effizienz und Kundenzufriedenheit nachhaltig, messbar und effizient zu steigern.

OGRP-Roboter entnehmen Artikel direkt aus OSRS-Regalen und steigern Genauigkeit

Integriert in das On-Grid Robotic Pick (OGRP) identifizieren spezialiserte Roboter automatisch die gewünschten Artikel direkt in den hochdichten OSRS-Regalen. Durch die vollständige Verschmelzung mit dem gridbasierten System können Kommissionierung und Verpackung zugleich stattfinden. Dieser parallele Prozess erhöht die Ablaufgeschwindigkeit, minimiert menschliche Eingriffe und reduziert Fehlerquoten. Als Ergebnis stellen Unternehmen eine durchgängig einheitliche Qualität sicher und profitieren von spürbar gestiegener Kundenzufriedenheit sowie optimierter Betriebseffizienz. Ressourceneinsatz und Prozesskosten werden gleichzeitig merklich gesenkt.

Skalierbare Systeme OSRS, OMRS, OGRP revolutionieren Logistikprozesse effizient weltweit

Mit der Kombination aus OSRS, OMRS und OGRP entsteht ein umfassendes Konzept zur Neugestaltung moderner Lieferketten in Bereichen wie Einzelhandel, Pharma, 3PL und Industrie. Die modularen und skalierbaren Automationslösungen reagieren gezielt auf Herausforderungen wie Fachkräftemangel, steigende Durchsatzanforderungen und künftige Marktanforderungen. Durch nahtlose Integration und parametrierbare Flächenkonfiguration lassen sich Produktivität und Effizienz signifikant steigern. Interessenten profitieren vor Ort von individuell angepassten Implementierungskonzepten und praxisnahen Beratungsgesprächen für ihre spezifischen Prozessanforderungen vor Ort.

OSRS, OMRS und OGRP setzen neue Maßstäbe im Lagerautomationseinsatz

Mit den Lösungen OSRS, OMRS und OGRP bietet Ocado Intelligent Automation eine umfassende Automationsplattform, die höchste Anforderungen an Raumeffizienz, Prozessgeschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit erfüllt. Die Systeme lassen sich flexibel skalieren, um wachsende Auftragsvolumen und schwankende Betriebsbedingungen zu bewältigen. Durch kombinierte Hochdichte-Lagerung, mobile Robotik und integriertes Kommissionieren können Unternehmen Materialflussprozesse optimieren, Kosten reduzieren und ihre Lieferketten langfristig widerstandsfähiger gestalten. Die intelligente Steuerung ermöglicht verlässliche Echtzeit-Analysen und minimiert Stillstandzeiten. So entsteht dauerhafte Investitionssicherheit.