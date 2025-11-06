Bürstenlose BL 750 W und Edelstahl-200 W-Antriebe für Hygienebereiche

Zur Herbstmesse präsentiert Oriental Motor zwei neue bürstenlose Antriebslösungen für Lebensmittel-, und Fördertechnik. Der leistungsstarke BL 750 W erreicht IE5-Effizienz, verzichtet auf aktive Lüfterkühlung und kombiniert kompakte Abmessungen mit optimiertem Wärmemanagement zur Reduktion von CO?-Emissionen. Der BL Stainless Steel 200 W bietet durchgehende Edelstahl-Bauweise, Schutzklasse IP67/IP69K sowie zahlreiche Übersetzungsoptionen für hygienekritische Bereiche. Beide Motoren lassen sich dank Frequenzumrichter-Kompatibilität flexibel integrieren und reduzieren Betriebskosten durch hohen Wirkungsgrad. Schnelle Inbetriebnahme und wartungsarme Handhabung runden Profil ab.



Oriental Motor erweitert Brushless-Portfolio um BL750W und Edelstahl-Antrieb 200W

Oriental Motor erweitert sein Brushless-Portfolio rechtzeitig zur Herbstmesse um zwei neue Antriebe für Lebensmittel-, Verpackungs- und Fördertechnik. Der BL 750 W bietet mit 750 Watt Spitzenleistung, IE5-Effizienz und lüfterloser Kühlung eine kompakte und energiesparende Lösung. Der BL Stainless Steel 200 W aus Edelstahl gewährleistet durch IP67/IP69K-Schutz und verschiedene Übersetzungen höchste Hygiene und Reinigungssicherheit. Beide Motoren lassen sich flexibel an Frequenzumrichter anschließen und integrieren sich mühelos in bestehende Anlagen. zuverlässig optimiert.

BL 750 W liefert 750 Watt-Leistung effizient und emissionsarm

Der BL 750 W erreicht mit einer Nennleistung von 750 W und Energieeffizienzklasse IE5 Spitzenwerte im Verbrauch. Dank optimierter Wicklungsgeometrie und integriertem Wärmemanagement verringert der Motor Abwärmebildung deutlich. Auf einen aktiven Lüfter kann vollständig verzichtet werden, was den Wartungsaufwand senkt. Gleichzeitig ermöglichen die niedrigen Betriebstemperaturen eine längere Lebensdauer. Insgesamt führt dies zu geringerem Energieverbrauch und reduzierten CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Antriebslösungen und senkt Betriebskosten nachhaltig. Effizienzoptimiert. Ganzheitlich. innovativ. umweltfreundlich.

BL 750 W: Kompakter 3,8 kg Motor für beengte Einbausituationen

Mit einem Gewicht von nur 3,8 kg und einer Baulänge von 130 mm bietet der BL 750 W eine im Vergleich zu herkömmlichen dreiphasigen AC-Motoren deutlich reduzierte Baugröße. Die kompakte Bauform erlaubt Platzersparnis und erleichtert die Integration in beengten Installationsbereichen. Dank Frequenzumrichter-Kompatibilität gestaltet sich die Inbetriebnahme unkompliziert, wobei Standardumrichter genutzt werden können. So lassen sich bestehende Automationsanlagen schnell erweitern und optimieren, ohne zusätzlichen Platz- oder Planungsaufwand. Darunter Fördertechnik, Verpackungsmaschinen und Lebensmittelverarbeitung, wo platzsparende, leistungsfähige Antriebe gefragt sind.

200 W Edelstahlmotor mit IP67/IP69K und fünf individuellen Übersetzungen

Der BL Stainless Steel 200 W beeindruckt durch sein vollständig aus Edelstahl gefertigtes Gehäuse und erreicht die Schutzklasse IP67/IP69K. Dank seiner hohen Beständigkeit gegen Hochdruck-, Dampf- und Heißwasserreinigungen hält er selbst intensivsten Reinigungszyklen stand und sichert langfristige Hygiene in sensiblen Bereichen. Mit fünf verfügbaren Übersetzungsverhältnissen (10, 15, 20, 30, 50) lässt sich der Antrieb präzise an unterschiedliche Anlagenkonfigurationen anpassen und garantiert so maximale Flexibilität in Lebensmittel- und Pharmaapplikationen weltweit effizient.

Neue BL-Motoren mit 200 bis 400 Watt und IP67-Schutz

Oriental Motors BL-Antriebe mit 200 W, 300 W und 400 W Leistung kombinieren robustes Gehäuse und zuverlässigen IP67-Schutz, um Wasser, Staub und Fremdkörper fernzuhalten. Die glatte Oberflächenstruktur erleichtert die Reinigung und minimiert Ablagerungen. Speziell entwickelt für anspruchsvolle Förderband- und Verpackungslinien, gewährleisten sie langfristige Betriebssicherheit und reduzieren Wartungsaufwand. Dank unterschiedlicher Leistungsstufen lassen sie sich flexibel an diverse Anlagenanforderungen anpassen und steigern so die Effizienz. Das wartungsfreie Design optimiert Produktionsprozesse effizient, kostensparend.

Erleben neue BL-Antriebe auf SPS Nürnberg vom November 2025

Zwischen dem 25. und 27. November 2025 haben Fachbesucher auf der Fachmesse SPS in Nürnberg die Gelegenheit, die neuesten Brushless-Antriebe von Oriental Motor und das vollständige BL-Portfolio direkt am Messestand zu erkunden. In Halle 1, Stand 424, demonstriert das Team praxisorientierte Anwendungsszenarien und erläutert technische Details. Zusätzlich stehen Experten für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung und führen Live-Demonstrationen durch, um die Leistungsfähigkeit und Effizienz der Produkte anschaulich und detailliert zu präsentieren.

Oriental Motor präsentiert neue energieeffiziente, kompakte und hygienische BL-Antriebe

Die neuen BL 750 W und BL Stainless Steel 200 W Antriebssysteme von Oriental Motor vereinen hohe Energieeffizienz mit kompakten Abmessungen und korrosionsbeständiger Edelstahlkonstruktion. Dank der Effizienzklasse IE5, dem Verzicht auf aktive Lüfterkühlung sowie der Schutzklasse IP67/IP69K senken sie Stromverbrauch, CO?-Emissionen und Wartungsaufwand. Flexible Frequenzumrichter-Kompatibilität und verschiedene Getriebeoptionen ermöglichen nahtlose Integration in Lebensmittel-, Verpackungs- und Fördertechnik. Dadurch erhöhen sie Verfügbarkeit und Betriebssicherheit unter anspruchsvollen Hygieneanforderungen und steigern Effizienz senken Betriebskosten.