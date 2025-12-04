m2m Germany integriert Nexelec-Sensoren für Rauch, CO2 und Temperaturüberwachung

Die m2m Germany GmbH erweitert ihr Smart Building-Portfolio um die multifunktionalen Sensorlösungen des französischen Herstellers Nexelec. Die intelligenten ORIGIN-, AIR- und HEAT+-Melder kombinieren Rauch-, Kohlenmonoxid-, Temperatur- und Luftqualitätsmessung in einem Gerät. Dank integrierter LoRaWAN-Konnektivität lassen sie sich nahtlos in bestehende IoT-Infrastrukturen einbinden. Die Installation erfolgt schnell und werkzeuglos, während batteriebetriebene Sensoren Laufzeiten von bis zu zehn Jahren bieten. Gehäuse aus recyceltem Kunststoff und ein flaches Design garantieren Nachhaltigkeit und dezente Optik. Ideal geeignet sind die Melder für Wohnungswirtschaft, Facility Management, kommunale Gebäudesicherheit, digitales Gebäudemonitoring und präventiven Brandschutz gleichermaßen.



m2m Germany beginnt Partnerschaft mit Nexelec für smarte Brandschutzlösungen

m2m Germany GmbH und der französische Hersteller Nexelec kooperieren ab sofort im Bereich Smart Building. In dieser Partnerschaft werden die intelligenten Rauch- und Kohlenmonoxidmelder von Nexelec in das bestehende Gebäudemonitoring-Portfolio von m2m Germany integriert. Dadurch erweitert m2m Germany ihr Angebot um digitale Brandschutzlösungen und ermöglicht gleichzeitig eine präventive Überwachung von Raumklima und Luftqualität. Kunden profitieren von einer nahtlosen Einbindung, effizienter Datenerfassung und einer umfassenden Sicherheitsinfrastruktur in Wohn- und Gewerbeobjekten. Skalierbarkeit

Nexelec ORIGIN AIR HEAT+ Sensoren ermöglichen präventive Gebäudeüberwachung jederzeit

Die intelligenten Nexelec-Sensoren ORIGIN, AIR und HEAT+ vereinen Erfassung von Rauch, Kohlenmonoxid, Temperatur und Luftqualität in einem kompakten Modul. Durch diese Multifunktionalität ermöglichen sie eine nahtlose Integration in Gebäudeautomationssysteme und sorgen für kontinuierliche Überwachung von Wohnräumen, Büros und öffentlichen Anlagen. Im Falle auftretender Gefahr signalisieren sie frühzeitig potenzielle Risiken und unterstützen so Betreiber und Nutzer dabei, rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen und die Sicherheit nachhaltig zu erhöhen. Effizient, zuverlässig und wartungsarm.

LoRaWAN-fähige Sensoren verbinden sich nahtlos mit modernen, intelligenten IoT-Netzen

Durch die LoRaWAN-Unterstützung lassen sich die Melder problemlos in bestehende IoT-Netzwerke integrieren und gewährleisten eine stabile drahtlose Kommunikation über große Entfernungen. Die komplett kabellosen Geräte arbeiten batteriebetrieben und bieten eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren, wodurch häufige Batteriewechsel entfallen. Gleichzeitig wird der Installationsaufwand durch einfache Montage und automatische Netzwerkkonfiguration minimiert, während der Wartungsbedarf dank Fernzugriff und intelligenter Diagnosefunktionen auf ein absolutes Minimum reduziert wird, wodurch langfristige Betriebskosten gesenkt werden.

Nexelec setzt recycelten Kunststoff für langlebige und flache Gehäuse

Die Gehäuse der Nexelec-Sensoren bestehen aus hochwertigem recyceltem Kunststoff und zeichnen sich durch eine robuste Bauweise aus, die eine lange Lebensdauer gewährleistet. Ihr flaches, unauffälliges Design fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und bietet gleichzeitig eine sichtbare Präsenz, um den Sicherheitsanspruch zu unterstreichen. Dank dieser dezenten Gestaltung gelingt eine diskrete Montage in privaten Wohnungen, gewerblichen Objekten und öffentlichen Einrichtungen, ohne das Ambiente zu beeinträchtigen und reduziert spürbar den Materialaufwand.

m2m Germany bietet LoRaWAN Full-Service von Planung bis Betrieb

m2m Germany übernimmt als spezialisierter LoRaWAN Full-Service Provider sämtliche Schritte von der initialen Projektierung bis zum fortlaufenden Betrieb von Funknetzwerken. Kunden erhalten maßgeschneiderte Planungskonzepte, eine gründliche Bedarfsermittlung sowie die Auswahl optimaler Hardware und Software. Während der Implementierungsphase sorgt erfahrenes Personal für eine nahtlose Installation und Konfiguration. Anschließend gewährleistet regelmäßige technische Beratung und eng abgestimmte Integration in vorhandene Infrastrukturen effiziente Abläufe und langfristige Systemstabilität sowie Zukunftssicherheit.

m2m Germany bietet zertifizierte ORIGIN, AIR und HEAT+ Sensoren

Im m2m Germany Shop sind spezielle, zertifizierte Sicherheitslösungen verfügbar, die auf unterschiedliche Brandschutzanforderungen zugeschnitten sind: Der ORIGIN Rauchmelder entspricht der EN14604 Norm und ermöglicht eine komfortable NFC-basierte Wartung, während der AIR Kohlenmonoxidmelder gemäß EN50291 arbeitet und optional mit einem RELAY-Zubehör erweiterbar ist. Zusätzlich bietet der HEAT+ Wärmemelder EN54-5-Zertifizierung für den Einsatz in Küchen, Werkstätten und Garagen sowie präzise Temperaturüberwachung. Die einfache Montage, lange Batterielebensdauer und wartungsarme Bedienung gewährleisten Betriebssicherheit Installationskosten.

Französischer IoT-Pionier Nexelec entwickelt smarte Sensorlösungen für effiziente Gebäudesteuerung

Seit mehr als fünfzehn Jahren mit Hauptsitz in Frankreich konzipiert Nexelec umfassende IoT-Lösungen, die von drahtlos vernetzten Sensoren über leistungsfähige LoRaWAN-Gateways bis hin zu intuitiven Management-Plattformen reichen. Dabei stehen präventive Sicherheitskonzepte ebenso im Mittelpunkt wie die Verbesserung des Raumkomforts durch smarte Klimasteuerung. Ergänzt durch detailliertes Monitoring trägt das Portfolio zur messbaren Steigerung der Luftqualität und zur nachhaltigen Erhöhung der Energieeffizienz in Wohn- und Industriegebäuden bei. Es unterstützt Betreiber mit Echtzeit-Analysen.

m2m Germany integriert Nexelec-Sensoren für smartes Gebäudemanagement und Brandschutz

Die Integration der Nexelec-Sensoren durch m2m Germany ermöglicht eine ganzheitliche Lösung für modernes Gebäudemanagement und digitalen Brandschutz. Anwender profitieren von präventiver Gefahrenüberwachung, reduziertem Installationsaufwand, extrem langer Batterielaufzeit und ressourcenschonendem Design. Durch die Kombination zertifizierter Rauch-, CO- und Wärmemelder mit umfassenden Full-Service-Leistungen erfolgt ein kontinuierliches Monitoring. So wird eine nachhaltige Sicherheit gewährleistet, die sich gleichermaßen für Wohnquartiere, Gewerbebauten und kommunale Einrichtungen eignet und langfristig schützt sowie umfangreiche Servicevereinbarungen.