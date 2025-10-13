OTEC integriert ProMinent beta/X Pumpe für dauerhafte präzise Compounddosierung

OTEC Präzisionsfinish erweitert seine Gleitschleifanlagen um die kompakte Membrandosierpumpe beta/X von ProMinent, die Dosiermengen von 10 ml/h bis zu 50 l/h bei Gegen­drücken bis 16 bar gewährleistet. Dank digitaler Kontaktsteuerung und robuster IP65-Bauweise erfolgt die präzise Compoundzufuhr vollautomatisiert und zuverlässig. Die chemikalienbeständige Membran sichert konstante Oberflächenqualitäten beim Nassprozess, während die intuitive Bedienoberfläche per Clickwheel den schnellen Maschinenbetrieb unterstützt und Stillstandszeiten minimiert. Zusätzlich verbessert die genaue Dosierung die Effizienz und senkt Wartungsaufwand deutlich spürbar.



OTEC Präzisionsfinish setzt auf robuste Dosierpumpen für präzise Schmiermittelzufuhr

OTEC Präzisionsfinish überzeugt seit Jahrzehnten mit spezialisierten Maschinen zur Oberflächenbearbeitung und bietet leistungsfähige Gleitschleifanlagen für Medizintechnik, Automobilindustrie und Schmuckherstellung. Dabei garantiert das Unternehmen gleichmäßige und präzise Resultate für sensible Bauteile unterschiedlichster Materialien. Um höchsten Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, wählte OTEC eine Dosierlösung, die exakte Schmiermittelzufuhr ermöglicht, sich leicht in bestehende Steuerungssysteme integrieren lässt und durch eine robuste Bauweise besonders wartungsarm und langlebig ist und langfristig und zuverlässig höchste Prozessstabilität bietet.

Präzise Compounddosierung sichert Oberfläche und Maßhaltigkeit im automatisierten Nass-Gleitschleifen

Beim Nass-Gleitschleifen bestimmt die exakte Einbringung des Schleifmittels maßgeblich die Oberflächengüte sowie die Maßhaltigkeit empfindlicher Bauteile. Dabei müssen Fördermengen von minimal einigen Millilitern bis hin zu mehreren Litern pro Stunde unter einem konstanten Gegen­druckbereich zwischen zwei und sechzehn Bar zuverlässig zur Verfügung stehen. Die Regelung und Synchronisation des Dosierprozesses erfolgt über eine digitale Kontaktsteuerung, die nahtlos in die SPS der Gleitschleifanlage integriert ist und gewährleistet konstante Prozessstabilität und hohe Wiederholgenauigkeit.

Membrandosierpumpe beta/ X bietet ±?1?% Dosiergenauigkeit und Automatisierung

Die Membrandosierpumpe beta/ X überzeugt durch eine Wiederholgenauigkeit von ±1?%. Sie lässt sich nahtlos in bestehende Maschinensteuerungen integrieren, was kurze Inbetriebnahmezeiten ermöglicht. Das Gehäuse aus chemikalienbeständigem Polypropylen ist gemäß Schutzart IP66 ausgeführt und schützt Elektronik und Membran gegen Staub und Strahlwasser. Ein bürstenloser Schrittmotor garantiert eine konstante, ruckfreie Dosierung selbst im Dauerbetrieb. Die digitale Ansteuerung via Kontaktsignale unterstützt die Automatisierung komplexer Abläufe effizient und erhöht so die Prozesssicherheit erheblich und nachhaltig.

Clickwheel und Display ermöglichen Dosierwerteingabe in ml/Kontakt und l/h

Anwender können über ein intuitiv bedienbares Clickwheel und ein gut ablesbares Display die gewünschten Dosiermengen präzise in Milliliter pro Kontakt oder Liter pro Stunde einstellen. Die eingesetzte PE-Membran kommt vollständig ohne PFAS aus und hat in einem einjährigen Praxistest bei OTEC alle Erwartungen erfüllt, ohne einen einzigen Ausfall zu verzeichnen. Dieser Test belegt die hohe Zuverlässigkeit und reduziert den erforderlichen Wartungsaufwand signifikant. Gleichzeitig gewährleistet das System einen unterbrechungsfreien Betrieb dauerhaft.

Partnerschaft OTEC und ProMinent sichert schnelle Inbetriebnahme und Support

OTEC nutzt neben der innovativen Technik vor allem den engen Austausch mit ProMinent, der sich in fundierter Beratung, schnellen Lieferzyklen, verbindlichen Service-Level-Agreements und abgestimmter Projektplanung und direkter Betreuung durch einen festen Ansprechpartner widerspiegelt. Diese Kombination gewährleistet eine zügige Inbetriebnahme der Systeme, passgenaue Hilfestellung im Störungsfall sowie optimierte Wartungsabläufe. Langfristig führt die partnerschaftliche Kooperation zu höherer Betriebssicherheit, weniger ungeplanten Ausfallzeiten, spürbaren Kosteneinsparungen und stabilisierten Produktionsprozessen, reduzierten Stillstandzeiten und gesteigertem Durchsatz.

ProMinent-Membrandosierpumpe beta/X optimiert OTEC Prozesssicherheit und Betriebseffizienz für Gleitschleifen

Die Membrandosierpumpe beta/X von ProMinent optimiert den Gleitschleifprozess bei OTEC Präzisionsfinish durch höchste Genauigkeit in der Schmiermittelzufuhr und signifikant gesteigerte Prozesssicherheit. Wartungsintervalle verlängern sich dank robuster Bauweise und PFAS-freier Membran. Die intuitive Bedienoberfläche mit Clickwheel ermöglicht schnelle Einrichtung und Anpassung der Dosierparameter. Langfristig senkt die enge Zusammenarbeit mit ProMinent Stillstandzeiten und senkt Betriebskosten, während stets gleichmäßige, hochwertige Oberflächen glänzender Werkstücke gewährleistet bleiben, zuverlässig und reproduzierbar über Jahre hinweg konstante Ergebnisse.