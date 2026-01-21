Optimierte Spülchemie und Vibrationstrocknung sorgen für sichere restfeuchtefreie Geschirrstapel

Ökonomisch belastende Müllmengen bei Hamburger Großevents forcieren nachhaltige Alternativen. Sustable bietet ein lokal organisiertes Mehrwegsystem mit der Meiko M-iQ Cup ‚Suse‘ als Spülkernstück. Handlicher Transport, schnelle Reinigungszyklen, optimierte Spülchemie und Vibrationstrocknung garantieren hygienische Trockenware. Bereits einfache Betriebsabläufe minimieren Personalaufwand, während digitale Abrechnung und CO?-monitoring Kostentransparenz schaffen. Regionalität kurzweiliger Transportwege senkt Emissionen und bringt Veranstaltern langfristig wirtschaftliche Einsparungen bei umweltfreundlicher Cateringleistung.



Sustable integriert Logistik, Spültechnik und nachhaltige Mehrweglösungen für Events

Bei Freiluftveranstaltungen und Stadionevents in Hamburg summieren sich große Müllmengen, die Verbrennungs- oder Recyclingkosten verursachen. Otto Dörner wandelt diese Herausforderung in Chance um und gründet Sustable, ein Start-up für Mehrweggeschirr. Kern dieses Angebots ist ein ressourcenschonender Kreislauf: Verleih, Sammlung, Spülung und Rückführung erfolgen lokal. Dank digitaler Steuerung, optimierter Spülchemie und vibrationsbasierter Trocknung wird ein effizienter Betrieb ermöglicht, der Abfall drastisch reduziert. Kosten transparenz und Flexibilität sowie Skalierbarkeit werden sichergestellt umweltbewusst.

Einwegprodukte ade: Sustable startet fortschrittliches effizientes nachhaltiges regionales Geschirr-Recyclingsystem

Der Ausgangspunkt für Sustable waren konkrete Impulse von Eventveranstaltern, die ihre Abfallströme reduzieren wollten. Nils Siebörger, Gründer und Geschäftsführer, betont klar: Einwegartikel müssen durch widerverwendbare Lösungen ersetzt werden. Zusammen mit Projektleiter Mathias Behm und dem erfahrenen Cateringdienstleister Stereolicious gründete er Sustable. Dies schuf erstmals eine zentrale Anlaufstelle für spülbasiertes Geschirrmanagement bei Events. Das Konzept verbindet regionale Logistik, effiziente Prozesse und einen Beitrag zum Umweltschutz nachhaltig miteinander. Es fördert Nachhaltigkeit kosteneffizient.

Effizientes Logistik- und Spülsystem fördert effektiv regionale Nachhaltigkeit Hamburgs

Mit der verbindlichen Vorgabe, Events nur auf Basis von Mehrweglösungen zu genehmigen, schuf Hamburg günstige Rahmenbedingungen. Sustable reagierte mit einem hochmodularen System, das ausschließlich im Großraum agiert. Dadurch verringern sich Transportabhängigkeiten erheblich und CO?-Bilanz wird nachweislich verbessert. Das Netzwerk umfasst den Großmarkt ebenso wie die Barclays Arena. Dank intelligenter Tourenplanung und datengetriebener Prozesssteuerung realisiert Sustable kurze Umlaufzeiten und optimiert Ressourcenverbrauch in der gesamten Logistikkette. Effiziente Kreislaufprozesse stärken ökologische ökonomische Performance.

Mehrwegspültechnik von Sustable reduziert langfristig spürbar Kosten und Emissionen

Auf Dauer erweisen sich Einwegbecher als kostenintensiver, da sie in hoher Stückzahl nachgekauft und entsorgt werden müssen. Sustable bezieht dies in Langzeitkalkulationen ein und belegt, dass moderne Spülmaschinen die Investitionskosten ausgleichen. Dank optimierter Prozessparameter sinken Verbrauchskosten, wodurch das Mehrwegsystem insgesamt günstiger wird. Veranstalter profitieren neben Kostentransparenz von geringeren Entsorgungsgebühren, mit verbindlichen Servicevereinbarungen, planbaren Budgets und unkomplizierter Umsetzung. Dieser ganzheitliche Ansatz steigert Profitabilität und fördert gleichzeitig einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen.

Nachhaltiges Eventcatering mit Mehrweggeschirr etabliert neue Maßstäbe in Hamburg

Veranstalter in Hamburg stehen vor der Herausforderung, Mehrwegkonzepte verpflichtend umzusetzen, um Genehmigungen zu erhalten. Sustable begegnete diesem Bedarf als Vorreiter mit einer industriellen Spüllösung, die Becher, Schalen und Besteck effizient reinigt und wieder einsatzbereit liefert. Mit diesem System können Abfallberge vermieden werden, während die interne Logistik vereinfacht sowie Emissionen signifikant reduziert werden. Zusätzlich profitieren Nutzer von erhöhter Planbarkeit und gleichbleibend hohen Hygienestandards durch standardisierte Prozessabläufe sowie umfassende Reports zu eingesparten Ressourcen.

Integriertes Prozessdesign mit Suse steigert Effizienz im automatischen Spüldienst

Suse, intern Meiko M-iQ Cup genannt, ist speziell für die schnelle Abarbeitung großer Spülvolumina ausgelegt, wobei Becher, Bowls und Besteck in kontinuierlicher Folgewäsche behandelt werden. Die Maschine bietet standardisierte Programme für unterschiedliche Verschmutzungsgrade und automatisierte Nachspülungen, um Speisemarkierungen und Kosmetikreste komplett zu entfernen. Nach jedem Zyklus durchläuft das Geschirr eine Vibrationstrocknung, bevor es via Rollband in hygienisch abgetrennte Bereiche transportiert und unmittelbar für neue Servicezyklen bereitsteht. Reduziert Wartezeiten, erhöht Komfort.

Meiko M-iQ Cup ‚Suse‘ garantiert perfekte Trocknung stapelbarer Partybecher

Der Meiko-Kunststoffklarspüler reagiert mit Oberflächenfeuchte und erzeugt eine Schutzmatrix um jeden Tropfen. Danach kommt die Vibrationstrocknung zum Einsatz: Ein mechanisches Modul versetzt die Stücke in Schwingungen und klopft alle Feuchtigkeitsreste wirkungsvoll ab. Das Resultat ist stapelbares, nahezu trockenes Geschirr, das direkt hygienisch eingelagert wird. Intelligente Programmsteuerung analysiert Materialdicke und Kunststoffbeschaffenheit, passt Dauer und Frequenz individuell an und garantiert durchgehend perfekte Trockenleistung. Regelmäßige Wartung und Kalibrierung sichern dauerhaft beste Systemleistung zuverlässig.

Kontinuierliche Wartung und Service von Meiko sichern dauerhaft Sustable-Technikstabilität

Schon in der Installationsphase stellt Meiko das richtige Zusammenspiel aller Spüleinheiten sicher und führt notwendige technische Anpassungen durch. In enger Abstimmung wird die Spülchemie exakt konfiguriert, um beste Reinigungsergebnisse bei verschiedenen Verschmutzungsgraden zu erzielen. Darüber hinaus kümmert sich Meiko um planmäßige Inspektionen und vorbeugende Wartungsarbeiten, die Lebensdauer und Verfügbarkeit fördern. Sustable greift jederzeit auf einen persönlichen, ortsansässigen Techniker zurück, um schnell Support und Ersatzteile zu erhalten. telefonisch per Fernzugriff 24/7

Skalierbares Spülsystem generiert laufend Erkenntnisse für effizientes nachhaltiges Eventmanagement

Die zentrale Spülstation von Sustable erfasst mittels integrierter Sensorik bei jedem gespülten Becher wichtige Kennzahlen wie Durchflussraten, Temperaturverläufe und Reinigungschemie-Auslastung. Diese Daten werden automatisiert in ein Analyseframework überführt und münden in optimierte Steuerungsalgorithmen. Techniker nutzen die Erkenntnisse, um Programmparameter anzupassen, Reinigungsintervalle zu justieren und die Anlagenmodularität zu erhöhen. So entsteht ein skalierfähiger Prozesskreislauf, der die ökologischen Vorteile nachhaltig maximiert, langfristig messbar Betriebskosten deutlich senkt.

Sustable erfüllt gesetzliche Mehrwegvorgaben mit wirtschaftlichem und umweltfreundlichem Komplettpaket

Sustable unterstreicht, dass ökonomische Effizienz und Umweltverantwortung im Eventcatering sich nicht ausschließen. Durch systematisch wiederverwendbares Mehrweggeschirr, energieoptimierte Spülmaschinensteuerung und intelligente Prozessabläufe sinken Materialkosten, Entsorgungsgebühren und Energieverbrauch spürbar. Gleichzeitig wird die ökologische Bilanz durch reduzierte CO?-Emissionen verbessert. Regionale Distributionsrouten minimieren Transportaufwand. Gesetzliche Mehrwegauflagen werden ohne zusätzlichen Aufwand erfüllt. Veranstalter profitieren so von einem kosteneffizienten, ressourcenschonenden und leicht integrierbaren Gesamtsystem mit klarem Reporting, individuellen Beratung und umfangreichem Serviceangebot für eine ganzheitliche Umsetzung.