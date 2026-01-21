Porsche feiert 75 Jahre Motorsport mit beeindruckendem Formel-E Saisonstart

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres 2026 feiert Porsche 75 Jahre Motorsportgeschichte mit beeindruckenden Erfolgen. Nach dem Saisonstart in Sao Paulo führen sowohl das Kundenteam Andretti Formula E als auch das werksinterne Porsche-Formel-E-Team mit jeweils 25 Punkten die Wertung der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft 2025/2026 an. Der elektrisch angetriebene 99X Electric überzeugt auf Höhenkursen durch hohe Effizienz und Leistungsstärke. Kundensport und Werksunterstützung bilden die Innovationsbasis. Rennfans erwarten Duelle mit Spitzentechnologie und packender Atmosphäre.



Porsche startet Mexico City E-Prix Beginn 75 Jahre Motorsport

Beim Mexico City E-Prix am zehnten Januar startet Porsche offiziell sein Jubiläumsjahr zum 75. Motorsportjubiläum. Nach dem Auftakt in Sao Paulo im Dezember rangieren das amerikanische Kundenteam Andretti Formula E und das Porsche Formel-E-Werksteam punktgleich mit jeweils fünfundzwanzig Zählern an der Spitze der Fahrerwertung und Teamwertung der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft 2025/2026. Dieser Saisonstart verdeutlicht Porsches konsequente Verbindung von Tradition und Elektromotorsport. Er unterstreicht das ambitionierte Engagement in hochmoderner nachhaltiger Renntechnik.

Porsche 356 SL legte 1951 Grundstein für Le Mans-Sieg

Der Porsche 356 SL legte bereits 1951 das Fundament für die Rennsporthistorie, indem er im Werksaufbau unter Leitung externer Kundenteams den Klassensieg bei den 24 Stunden von Le Mans erreichte. Thomas Laudenbach, Leiter Porsche Motorsport, unterstreicht die Bedeutung dieses Erfolgs als Ausgangspunkt für den Motorsport, der seit einem Dreivierteljahrhundert das Herzstück der Marke bildet. Er betont die Rolle von Kundenteams und Werksunterstützung als entscheidende Plattform für die Entwicklung zukünftiger Technologien.

Porsche dominiert Höhenkurs seit 2020 mit Siegen und Podien

Seit 2020 erzielt Porsche auf der 2,630 Kilometer langen Strecke in 2.285 Metern Höhe Top-Ergebnisse. 2020 sicherte Andre Lotterer erstmals die Pole-Position und demonstrierte damit die Leistungsfähigkeit des 99X Electric in großer Höhe. 2022 folgte ein Doppelsieg durch Lotterer und Wehrlein, während 2023 Jake Dennis triumphierte und 2024 Pascal Wehrlein erneut gewann. 2025 erreichten Antonio Felix da Costa und Wehrlein das Doppelpodium. Wehrlein hält mit vier Pole-Positions einen einzigartigen Rekord.

Porsche 99X Electric liefert konstante Leistung auf großer Höhe

Der 99X Electric überzeugt durch bemerkenswerte Effizienz ohne spürbaren Leistungsabfall in extremen Höhenlagen. Durch eine präzise abgestimmte Kühlung von Batterie und Elektromotor bleibt die Antriebsleistung stabil, während die Rekuperationsrate konstant hoch gehalten wird. Technologische Erkenntnisse aus den WEC-Einsätzen des Porsche 919 Hybrid in den Jahren 2016 und 2017 fließen direkt in die aerodynamische Gestaltung und das Energiemanagement des Formelwagens ein und sichern nachhaltige Performancevorteile unter allen Streckenbedingungen weltweit zuverlässig effizient.

Mexico City E-Prix: 10. Januar um 21:05 Uhr live

Am 10. Januar findet der E-Prix statt: Das Hauptrennen startet um 14:05 Uhr Ortszeit, was 21:05 Uhr Mitteleuropäischer Zeit entspricht. Das Qualifying beginnt bereits um 9:40 Uhr Ortszeit (16:40 MEZ). Zuschauer in Deutschland können sämtliche Rennsessions live auf DF1 verfolgen, zusätzlich stehen Übertragungen via df1.de/live parat. In der Schweiz bieten Blue Zoom D/F sowie blue News auf bluewin.ch Livebilder. Ergänzend übertragen Eurosport 2 und discovery+ Rennen und Highlight-Clips im Stream.

99X Electric feiert sechs Podestplätze und drei Siege sensationell

Florian Modlinger, Gesamtprojektleiter Formel E, weist darauf hin, dass das Porsche 99X Electric in vier Jahren eine beeindruckende Erfolgsserie verbuchen konnte. Sechs Platzierungen auf dem Podium und drei Rennsiege verdeutlichen die Ausgewogenheit zwischen Effizienz und Zuverlässigkeit und Fansbegeisterung. Aufbauend auf dem gelungenen Saisonauftakt in Sao Paulo bereiten sich das Werksteam und das Kundenteam Andretti intensiv auf den Mexico City E-Prix vor, um erneut um Spitzenplatzierungen und Siege gemeinsam zu kämpfen.

75 Jahre Motorsporttradition und Elektro-Power im Porsche Formel-E-Engagement weltweit

Das Engagement von Porsche in der Formel E verbindet sieben Jahrzehnte Motorsportkompetenz mit zukunftsweisender Elektrotechnologie und enger Zusammenarbeit mit internationalen Kundenteams. Die punktgleiche Führung in Fahrer- und Teamwertung der ABB FIA Formel E-Weltmeisterschaft verdeutlicht die Konstanz und Wettbewerbsfähigkeit des 99X Electric in luftiger Höhe. Mit optimierter Energiemanagement- und Kühlsystemtechnologie bietet das Fahrzeug auf anspruchsvollen Strecken maximale Performance. Zuschauer und Fans erleben so packende Rennen und nachhaltige Innovationskraft auf globaler Bühne.