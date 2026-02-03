Bauder eröffnet Europas modernsten Standort für PIR-Dämmstoffe und Bitumenbahnen

Mit der Eröffnung des neuen Produktionswerks im elsässischen Drusenheim hat die Paul Bauder GmbH & Co KG Europas modernsten Fertigungsstandort für hocheffiziente PIR-Dachdämmstoffe und leistungsstarke Bitumenbahnen in Betrieb genommen. Die 100-Millionen-Euro-Investition im Industriepark Axioparc stärkt die regionale Präsenz, realisiert extensive Dachbegrünungen, installiert eine umfangreiche Photovoltaikanlage sowie eine autarke Energieversorgung und stellt im neu geschaffenen Technikum praxisnahe Schulungen für Handwerker und Planer bereit mit umfangreichen Laboreinrichtungen und digital unterstützten interaktiven Anwendungstrainings.



Frank Leroy und Bauder-Geschäftsführer durchschneiden symbolisch Band im Axioparc

Beim feierlichen Festakt in Drusenheim begrüßten Frank Leroy, Ministerpräsident der Region Grand Est, gemeinsam mit Jan, Mark und Tim Bauder die lokalen Bürgermeister Jacky Keller aus Drusenheim sowie Serge Schaeffer aus Herrlisheim. Nach einer zweieinhalbjährigen Bauphase durchtrennten die vier Beteiligten symbolisch das Eröffnungsband. Anschließend erhielten geladene Gäste bei einem geführten Rundgang umfassende Einblicke in den neuen Produktionsstandort auf einer 12,6 Hektar großen Fläche im Industriepark Axioparc modernen Produktionsanlagen und Logistikzentrum.

Bauder eröffnet neues Drusenheimer Werk für Bitumenbahnen und PIR-Dämmstoffe

In Drusenheim wurde eine hochmoderne Produktionslinie in Betrieb genommen, welche leistungsstarke Abdichtungsbahnen aus hochwertigem Bitumen sowie hocheffiziente PIR-Dachdämmstoffe fertigt. Dieses Werk markiert den ersten Produktionsstandort der familiengeführten Paul Bauder GmbH & Co KG in Frankreich und symbolisiert die gezielte Erweiterung des Produktportfolios. Durch die neue Fertigungsstätte werden Lieferketten optimiert und regionale Märkte in Frankreich, der Schweiz und Süddeutschland bedient, was die strategische Wachstumsausrichtung des Unternehmens auf europäischer Ebene deutlich stärkt.

Elsass stärkt Lieferketten nach Frankreich, Schweiz und Süddeutschland nachhaltig

Jan Bauder hob in fließendem Französisch die strategische Bedeutung des Elsass als logistischen Knotenpunkt hervor, der kurze, effiziente Lieferketten nach Frankreich, in die Schweiz und nach Süddeutschland ermöglicht. Er betonte, dass die zentrale Lage im Herzen Europas optimale Transportwege und flexible Distributionsstrukturen sicherstellt. Mark Bauder unterstrich gleichzeitig die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit lokalen Kommunen, die das Projekt aktiv unterstützten, Genehmigungsprozesse beschleunigten und so eine nahtlose Integration in regionale Netzwerke garantierten.

Bauder nutzt 170 Jahre Abdichtungsbahnexpertise für zwei moderne Produktionslinien

Mit nahezu 170-jähriger Erfahrung in der Herstellung von Abdichtungsbahnen und mehr als fünfzig Jahren praxisnaher PIR-Dämmstoffproduktion bündelt das Unternehmen sein umfangreiches Fachwissen. Diese Expertise bildete die Grundlage für die präzise Konzeption zweier hochmoderner Fertigungslinien. Darüber hinaus profitierte das Projekt von finanziellen Förderprogrammen der Region Grand Est, die Investitionskosten unterstützten und den Technologietransfer stärkten. Die synergetische Verbindung von bewährtem Know-how und regionaler Förderung garantiert effiziente Produktionsprozesse und sichert gleichzeitig Stabilität langfristig.

Bauder verbessert Biodiversität heimischen Bäumen, Hecken und begrünten Dächern

Bauder initiierte ein umfangreiches Biodiversitätsprogramm durch das Anpflanzen heimischer Bäume und Hecken, die in mehreren Gartenbereichen verteilt wurden. Gleichzeitig integrierten die Planer großflächige extensive Dachbegrünungen auf allen Produktions- und Lagergebäuden, wodurch zusätzliche Lebensräume für Flora und Fauna entstanden. Auf insgesamt 23.800 Quadratmetern Lagerhallendach installierten sie eine leistungsstarke PV-Anlage mit zwei Megawatt Peak, die den gesetzlichen Grünanteil von 20 Prozent deutlich überschreitet und trägt zur CO2-Reduktion bei.

Solargestützter Elektro-Heizkessel erhitzt Bitumen emissionsfrei auf 180 Grad Celsius

Durch den Einsatz eines elektrisch betriebenen Heizkessels, der vollständig mit eigenem Solarstrom betrieben wird, kann Bitumen auf 180 °C erhitzt werden, ohne fossile Energieträger einzusetzen. Überschüssige Stromerträge aus der Photovoltaikanlage werden in einem innovativen Wärmespeichersystem zwischengespeichert und zum thermischen Aufheizen von großvolumigen Bitumenbehältern genutzt. Dieses Konzept reduziert CO?-Emissionen erheblich, optimiert die Energieeffizienz und gewährleistet eine kontinuierliche Versorgung mit ausreichend vorgeheiztem Bitumen für die Produktionsprozesse und steigert die Nachhaltigkeit der gesamten Anlage.

Werk stellt elektrische Ladestationen und Gabelstaplerflotte bereit, Regenwasser versickert

Im neuen Werk sind mehrere Ladestationen installiert, die Firmenfahrzeuge und Mitarbeiterautos mit Strom versorgen. Hinzu kommt eine vollständig elektrifizierte Gabelstaplerflotte, die Emissionen signifikant reduziert und die Betriebssicherheit erhöht. Das Regenwasser wird über angelegte Versickerungsbecken aufgefangen, gefiltert und direkt ins natürliche Grundwasser eingeleitet. Dieses System arbeitet autark, verzichtet auf öffentliche Kanalisation und reduziert den ökologischen Fußabdruck, indem es städtische Abwassersysteme entlastet. Dadurch unterstützt das System nachhaltige Ressourcenschonung und senkt den Energieaufwand.

Rund siebzig Mitarbeitende absolvieren mehrstufiges Onboarding in modernen Sozialräumen

Ein umfassendes Einarbeitungsprogramm begleitet neue Mitarbeitende über mehrere Stufen in deutschen Produktionsstätten. Dabei werden sie mit den Abläufen vertraut gemacht, erleben technische Schulungen und profitieren von Mentorings. Die hell gestalteten Sozialräume fördern den Austausch in Pausen, während großzügige Aufenthaltsbereiche für Entspannung sorgen. Automatisierte LED-Beleuchtung schafft ein angenehmes Arbeitsklima und reduziert den Energieverbrauch. Bauder verfolgt aktiv das Ziel, Talente ans Unternehmen zu binden, wurde mehrfach als „Great Place To Work“ ausgezeichnet.

Bauder Technikum vereint Praxis und Theorie für französische Kunden

Auf einer Fläche von 400 Quadratmetern verbindet das Technikum theoretische Fachvorträge mit praxisorientierten Demonstrationen. In speziell eingerichteten Labors und Workshops erklären erfahrene Fachkräfte detailliert Materialeigenschaften, Verarbeitungsmethoden und Qualitätskontrollen. Französische Anwender profitieren von praxisbezogenen Schulungen, die auf Bauders internationaler Produktpalette basieren und Wissen zu Planung, Anwendung und Nachweisführung vermitteln. Durch die enge Verzahnung von Theorie und praktischer Umsetzung optimieren Teilnehmer ihre Arbeitsabläufe und sichern eine effiziente, zuverlässige Verarbeitung auf der Baustelle.

Neues Drusenheimer Werk sichert kurze Lieferwege und höchste Qualitätsstandards

Die Inbetriebnahme des Drusenheimer Werks bringt IoT-vernetzenden Anwendern und Dämmstoffexperten greifbare Vorteile durch fortschrittliche IoT-Plattformen und digitale Prozessüberwachung. Kürzere Lieferwege gewährleisten schnelle Ersatzteilversorgung und reduzieren Transportemissionen signifikant. Strenge Qualitätskontrollen und modernste Automatisierung sichern höchste Produktgüte permanent. Erneuerbare Energien, intelligentes Regenwassermanagement und energieeffiziente Gebäudetechnik optimieren Ressourcen nachhaltig. Das angeschlossene 400 m²-Technikum ermöglicht praxisnahe, interaktive Schulungen vor Ort und fördert Fachkompetenz. Insgesamt stärkt dieser Schritt Bauders Spitzenposition als Innovationsführer für Dachsysteme in Europa.