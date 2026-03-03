VAHLE Group eröffnet neues Chennai-Zentrum für Vertrieb und Service

Die Paul Vahle GmbH & Co. KG hat im Sai Industrial Park Chennai ein neues strategisches Zentrum eingerichtet, in dem Vertriebs-, Logistik- und Kundenserviceprozesse gebündelt werden. Dadurch verkürzen sich Lieferzeiten im indischen Markt, die operative Effizienz steigt und die Kundennähe wird deutlich intensiviert. Investitionen in moderne Infrastruktur sowie der Ausbau eines lokalen Teams legen den Grundstein für nachhaltiges Wachstum, optimierte Abläufe und eine umfassende Prozessverbesserung auf regionaler Ebene. Dauerhaft sichergestellt.



VAHLE eröffnet neues Chennai-Zentrum für Vertrieb, Logistik und Kundenservice

Die Paul Vahle GmbH & Co. KG hat im Sai Industrial Park Chennai ein neues Betriebsgebäude errichtet, in dem alle Vertriebs-, Logistik- und Kundenservice-Aktivitäten für den indischen Markt zentral zusammengeführt werden. Als weltweit führender Systemanbieter mobilindustriebezogener Anwendungen erweitert die VAHLE Group ihr strategisches Zentrum in Südindien, um Lieferzeiten zu verkürzen, Prozesse zu optimieren und durch lokale Präsenz die Kundennähe nachhaltig zu stärken. Infrastruktur Logistikabläufe profitieren von definierten internen Prozessen.

Vahle Group wählt Chennai nach intensiven Analysen als Standort

Nach intensiven Standortanalysen entschied sich Achim Dries, CEO der VAHLE Group, für Chennai. Im Mittelpunkt standen neben geeigneten Lager- und Büroflächen vor allem eine leistungsfähige Infrastruktur, zentrale Verkehrsanbindungen und naher Kundenkontakt. Diese strategische Positionierung sichert eine unmittelbare Betreuung von Projekten und Serviceleistungen direkt vor Ort. Durch die räumliche Nähe und optimierte Logistik werden Prozesse effizienter gestaltet und Lieferzeiten nachhaltig reduziert, um den Marktanforderungen bestmöglich gerecht zu werden und kundenorientiert agieren.

Adani Group und NRW Global Business unterstützen Chennai-Eröffnung nachhaltig

Bei der offiziellen Einweihung wurde das Band gemeinsam mit Vertretern der Adani Group und NRW Global Business durchtrennt, um den symbolischen Startschuss für das neue Betriebszentrum zu geben. Die Adani Group, ein führender Mischkonzern im Bereich Energie und Infrastruktur, und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW Global Business leisten mit ihrer Unterstützung einen Entscheidenden Beitrag. Diese Zusammenarbeit betont die strategische Bedeutung von Partnerschaften für nachhaltiges Wachstum im indischen Industrieumfeld und stärkt regionale Entwicklung.

500 Quadratmeter Gebäude investiert 100.000 Euro für effiziente Logistik

Der neue Betriebsstandort erstreckt sich über rund 500 Quadratmeter und wurde mit einer Investitionssumme von circa 100.000 Euro errichtet. Die moderne Infrastruktur ermöglicht schlanke und effiziente Abläufe in Lagerhaltung sowie Distribution. Vor Ort bildet ein siebenköpfiges Team die operative Basis, das entsprechend der Marktentwicklung sukzessive auf zehn Mitarbeitende aufgestockt werden soll. Seit 2023 obliegt die Leitung der indischen Einheit Managing Director Ramesh Kumar. Diese Investition unterstreicht das langfristige Engagement und die Wachstumsambitionen im indischen Markt.

Chennai dynamisches Industriecluster bietet Automobilfertigung, Hafen- und Kranbau Automationslösungen

Chennai gehört zu den dynamischsten Industriestandorten in Südindien und zeichnet sich durch eine rasante Entwicklung in der Automobilfertigung, Hafentechnologie, im Kranbau sowie in der allgemeinen Industrieautomation aus. Diese eng vernetzten Cluster fördern den steigenden Bedarf an mobilen Industrieanwendungen und schaffen optimale Voraussetzungen für Unternehmen wie VAHLE. Durch die Nähe zu wichtigen Zulieferern und Endkunden lassen sich technische Lösungen schneller entwickeln, nachhaltig implementieren und effizient betreiben. Marktpotenziale frühzeitig erkennen und nutzen.

Neues VAHLE India Zentrum übernimmt Vertrieb, Logistik und Projektumsetzung

Das neue Zentrum in Chennai bündelt bei VAHLE India sämtliche Vertriebsaktivitäten und steuert regionale Geschäftsprozesse von der Kundenanfrage bis zur Auftragserfüllung. Darüber hinaus übernimmt es die technische Projektierung und sorgt für die Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen. Dank umfassender Lagerhaltung und einem integrierten Ersatzteilmanagement lassen sich Ersatzteile schnell disponieren und landesweit zustellen. Kunden profitieren so von hoher Verfügbarkeit, schneller Reaktionszeit und persönlichem Support direkt vor Ort rund um die Uhr professionell koordiniert.

Reparatur, Austauschlogistik, präventive Wartung, Tests und Validierung vor Ort

Das Angebot beinhaltet umfassende Reparaturleistungen und effiziente Austauschlogistik sowie individuell abgestimmte präventive Wartungsverträge. Zudem betreut VAHLE Begleitungen von Test und Validierungsprozessen bei Industrieanlagen. Durch dieses Servicepaket wird eine dauerhaft hohe Systemverfügbarkeit sichergestellt, und Ausfallzeiten werden deutlich reduziert. Die lokale Präsenz in wichtigen Industrieclustern ermöglicht schnelle Reaktionszeiten und flexible Unterstützung vor Ort, um technische Störungen direkt zu beheben und optimale Anlageneffizienz zu gewährleisten. Darüber hinaus profitieren Kunden von proaktiven Wartungsanalysen, Sicherheitschecks.

Neuer VAHLE Betriebsstandort Chennai erhöht Effizienz und Kundenservice nachhaltig

Das neue Betriebsgebäude im Sai Industrial Park Chennai bildet die Grundlage für langfristiges Wachstum der Paul Vahle GmbH & Co. KG in Indien. Durch gebündelte Vertriebs- und Logistikstrukturen lassen sich Lieferzeiten deutlich verkürzen und Serviceabläufe effizienter gestalten. Gleichzeitig ermöglicht das erweiterte Team vor Ort eine verbesserte Kundenbetreuung und individuelle Betreuung. Diese strategische Investition stärkt die Wettbewerbsfähigkeit am dynamischen indischen Industriestandort nachhaltig und sichert zukünftiges Expansionstempo und fördert regionale Vernetzung effektiv.