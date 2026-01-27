Pentair Jung Pumpen präsentiert Easyfix 50 Single und Duo

Pentair Jung Pumpen stellt die neuen Easyfix 50 Single und Duo Einbausets vor, die speziell für leistungsstarke Schmutzwasserpumpen entwickelt wurden. Beide vorkonfigurierten Komplettsysteme enthalten Gleitrohrsystem, Rückschlagklappe, Gleitrohrklaue sowie elastische Verbindungen und sind bis zur Druckleitung vormontiert. Die robuste Grundplatte ermöglicht eine schnelle Plug-and-Play-Installation selbst in beengten Schächten. Zusätzlich bietet die Duo-Variante eine EasyLogo-Steuerung für automatischen Wechselbetrieb, Alarmmeldungen und Spitzenlastmanagement gemäß Easyfix-Standards. Optionales Zubehör wie Ketten, Gleitrohrverlängerungen und Schwimmerschalter gewährleistet Anpassung.



Easyfix 50 Einbausets: Schmutzwasserpumpen schnell unkompliziert auf Platte montieren

Die Easyfix 50 Einbausets von Pentair Jung Pumpen ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Installation von Schmutzwasserpumpen mit 2-Zoll- und 1½-Zoll-Druckabgang. Auf einer robusten Grundplatte sind sämtliche Bauteile bis hin zur Druckleitung bereits vormontiert. Ob als Single-Variante oder Duo-Version, die Sets sind vollständig steckerfertig ausgeführt. Durch das einfache Einhängen und Anschließen der Pumpen wird der Montageaufwand minimiert und Arbeitszeiten deutlich verkürzt. Installateure profitieren spürbar von maximaler Flexibilität und reduzierten Arbeitskosten.

Easyfix 50 Sets mit vormontierter Grundplatte reduzieren den Pumpeninstallationsaufwand

Das Easyfix 50 Set liefert alle essenziellen Komponenten bereits montiert auf einer stabilen Grundplatte: ein Gleitrohrsystem mit Rückschlagklappe, eine Druckleitung, eine Gleitrohrklaue, eine elastische Verbindung sowie passende Schellen. Durch die vollständige Vormontage entfallen zeitaufwändige Einzelarbeiten, während optionale Erweiterungen wie Ketten, Gleitrohrverlängerungen oder Schwimmerschalter für niedrige Schalthöhen bei Bedarf integriert werden können. Dies minimiert den Montageaufwand und beschleunigt die Inbetriebnahme dauerhaft für zuverlässige Systemstabilität.

Easyfix 50 Single belegt 600×300mm, Duo schafft 600×600mm Grundfläche

Mit einer Grundfläche von nur 600 × 300 mm bei der Single-Variante und 600 × 600 mm beim Duo lassen sich beide Easyfix 50 Einbausets selbst in engen, tief liegenden Schächten problemlos integrieren. Durch die vorinstallierten Komponenten entfällt zusätzlicher Platzbedarf für Einzelteile. Installateure profitieren dadurch von einer schnellen, sicheren Montage in kleinsten Schächten, ohne auf Komfort oder Funktion verzichten zu müssen, und erzielen eine hohen Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb.

Einbausets für fäkalienfreies Abwasser mit 50-mm Korngröße und 28-m³/h

Die Einbausets sind konzipiert für fäkalienfreie Schmutzwassermengen mit Korngrößen bis 50 mm und Fördermengen bis 28 m³/h. Im Innenbereich gewährleisten sie zuverlässige Entsorgung faserhaltiger Abwässer aus Wäschereien, Gemeinschaftswaschanlagen und Haushaltsgeräten. Im Außenbereich bewältigen sie Drainage- und Oberflächenwasser von Hofflächen, Parkplätzen, Terrassen sowie Garageneinfahrten. Die robusten Sets erfordern minimale Wartung und lassen sich flexibel in bestehende Systeme integrieren, um höchste Effizienz zu erzielen. Sie überzeugen durch einfache Installation und wartungsarmen, dauerhaft zuverlässigen Dauerbetrieb.

Duo-Version steuert automatisch DN50- und 1½-Zoll-Pumpen ohne externe Pegelgeber

Die Anschlussvarianten umfassen DN50-Pumpenmodelle US75 ES und US105 ES sowie über eine mitgelieferte Reduziermuffe kompatible 1½-Zoll-Ausführungen US73 ES, US103 ES, US62 ES und US102 ES. Die Pumpen werden separat geliefert, sie gehören nicht zum Lieferumfang. In der Duo-Version ist die fortschrittliche EasyLogo-Steuerung integriert. Diese übernimmt den automatischen Wechselbetrieb, meldet Störungen per Alarm und regelt Spitzenlasten effizient. Externe Pegelgeber sind daher nicht mehr erforderlich. Sie bietet zudem individuelle Einstellmöglichkeiten und Komfort.

Steckfertige Easyfix 50 Einbausets reduzieren Installationszeit in engen Schächten

Die Easyfix 50 Einbausets von Pentair Jung Pumpen bieten eine sofort einsatzfähige Komplettlösung, bei der alle Komponenten bereits vormontiert sind und direkt angeschlossen werden können. Dank der kompakten Abmessungen lassen sich die Einbausets problemlos in engen Schächten installieren. Die umfangreiche Zubehörausstattung inklusive Gleitrohrsystem, Rückschlagklappe und elastischer Verbindung minimiert Aufwand und Risiken. Die Steuerungsoption ermöglicht eine zuverlässige Überwachung und optimiert Förderleistung und Energieverbrauch in anspruchsvollen Entwässerungsprojekten. Sie garantiert Betriebssicherheit und Wartungsfreundlichkeit.