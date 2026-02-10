PFREUNDT zeigt digitale Wiegelösungen auf IFAT 2026 für Recyclingbranche

PFREUNDT präsentiert auf der IFAT 2026 in München innovative digitale Wiegelösungen, die speziell für die Entsorgungs- und Recyclingbranche entwickelt wurden. Die Live-Demonstration in Halle A6, Stand 240 umfasst Fahrzeugverwiegung im Webportal, Kamera­erkennung und ein Selbstbedienungsterminal. Zudem wird die WK60 Absetzkipperwaage im Mietmodell vorgestellt, die durch monatliche Pauschalen inklusive Servicepunkte, Ersatzteile und Portalzugang wirtschaftliche Planung, präzise Gewichtskontrolle und transparente Abrechnung ermöglicht und so Prozesskosten reduziert effizient gestaltet und nachhaltige Standards unterstützt.



IFAT 2026 in München präsentiert Lösungen für nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Zwischen dem 4. und 7. Mai 2026 versammelt die IFAT in München über 3.000 Aussteller aus mehr als 60 Ländern in 18 Messehallen sowie auf dem Freigelände. Besucher erhalten Zugang zu praxisnahen Lösungen für Wasserwirtschaft, Recyclingprozesse und Kreislaufwirtschaft. Fachleute aus Industrie, Forschung und Verwaltung nutzen die Plattform, um sich über aktuelle Entwicklungen, Technologien und Strategien für die nachhaltige Abfallbeseitigung und Ressourceneffizienz auszutauschen und zu vernetzen, kompetent, professionell, informativ und praxisorientiert.

Digitale Wiegelösungen von PFREUNDT auf IFAT weltweit flexibel einsetzbar

Auf der IFAT stellt PFREUNDT umfassende digitale Wiegelösungen vor, die für alle Phasen der Materiallogistik geeignet sind: Sammeln, Sortieren, Aufbereiten und Transportieren. Dank modularer Sensoren und Schnittstellen kann die Technologie an nahezu jedem Fahrzeug montiert werden, darunter Abroll- und Absetzkipper, Rad- und Teleskoplader sowie Frontlader. Auch Krananlagen, Bagger, Stapler und Förderbänder lassen sich mit präzisen Waagen ausstatten, um Gewichtserfassung und Prozessoptimierung nahtlos zu integrieren und verwertbare Echtzeitdaten bereitstellen für Entscheidungen.

Voll integrierte Fahrzeugverwiegung im Web Portal ohne zusätzliche Schnittstellen

Das vollständig integrierte Fahrzeugverwiegungssystem im PFREUNDT Web Portal ermöglicht Anwendern, Fahrzeugwaagen unmittelbar über den Browser zu steuern. Zusätzliche Schnittstellen oder separate Software entfallen dabei vollständig. Messdaten wie Gewichtswerte, Unterschriften und Kamerabilder werden kontinuierlich in Echtzeit übertragen. Die Benutzer haben sofortigen Zugriff auf alle Ergebnisse und können sie unmittelbar für weitere Prozessschritte in Logistik, Abrechnung oder Qualitätskontrolle nutzen. Dadurch verbessern Unternehmen Effizienz, Transparenz und Datenintegrität in ihren Materialflussprozessen nachhaltig und effektiv.

Demo-Anlage ermöglicht Besuchern Schrittweise Fahrzeugwaagen-Funktion testen und live erleben

An einer Demonstrationsanlage können Besucher jeden einzelnen Arbeitsschritt verfolgen und so die Bedienung und Funktionsweise hautnah erleben. Dabei repräsentiert ein maßstabsgetreues Modell einer Fahrzeugwaage den Wiegevorgang, ein intuitives Selbstbedienungsterminal simuliert die Dateneingabe, während eine hochauflösende Kamera Ladegut und Kennzeichen erfasst. Alle erfassten Informationen werden unmittelbar in das Web Portal übertragen, sodass Anwender in Echtzeit Gewichtsdaten, Bilder und Unterschriften abrufen und weiterverarbeiten können. Diese transparente Darstellung erleichtert Prozessoptimierung und steigert Effizienz

WK60 Absetzkipperwaage im Mietmodell: Waage, Montage, Webportal inklusive Services

PFREUNDT bietet mit der WK60 Absetzkipperwaage im Mietmodell eine umfassende Lösung für präzise Lastmessung ohne hohe Anfangsinvestitionen. Das Paket enthält eine konformitätsbewertete Waage, den fachgerechten Einbau durch einen Servicetechniker sowie den Zugang zum PFREUNDT Web Portal. Während der dreijährigen Laufzeit sind sämtliche Serviceeinsätze und Ersatzteile inklusive, sodass unerwartete Kosten entfallen. Monatlich transparente Pauschalen gewährleisten exakte Gewichtskontrolle und eine unkomplizierte Abrechnung durch automatische Datenübertragung. Zudem ermöglicht der Mietansatz flexibel anpassbare Laufzeiten und erleichtert Budgetplanung.

PFREUNDT präsentiert digitale Wiegelösungen live auf der IFAT Messe

Besucher haben am Stand in Halle A6, Stand 240 die Gelegenheit, die digitalen Wiegelösungen von PFREUNDT unter realen Bedingungen zu testen. Durch praktische Demonstrationen und interaktive Vorführungen erhalten sie Einblick in die nahtlose Integration von Echtzeit-Datenübertragung, präzisen Gewichtserfassungen und automatisierten Prozessen. Fachbesucher erfahren, wie sie ihre Materialströme transparent überwachen, Abläufe optimieren und durch digitale Tools Effizienzsteigerungen erzielen. Technische Experten stehen für individuelle Beratung und Anwendungsbeispiele zur Verfügung. Umfangreiche Praxisübungen inklusive.

