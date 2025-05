PSRuni Sicherheitsrelais ermöglicht Überwachung zweier Funktionen mit einem Gerät

Das PSRuni Sicherheitsrelais von Phoenix Contact übernimmt in kompakter Bauweise die Überwachung von zwei Sicherheitsfunktionen gleichzeitig und eignet sich optimal für Heim- und Hobbywerkstätten. Die Version PSRuni L erlaubt die direkte Parametrierung am Gerät ohne zusätzliche Software, während umfassende Schnittstellen für Sensoren und Aktoren eine reibungslose Integration in bestehende Steuerungssysteme gewährleisten. Zertifiziert nach SIL 3 und PL e, erfüllt es höchste Sicherheitsanforderungen bei minimalem Installationsaufwand. Die Wartung gestaltet sich unkompliziert.



Das PSRuni Sicherheitsrelais ermöglicht die gleichzeitige Überwachung von zwei Sicherheitsfunktionen und deckt dabei sämtliche gängigen Optionen ab. Anwender konfigurieren Not-Halt, Schutztüren oder Lichtgitter individuell und passen sie exakt an spezifische Maschinenanforderungen an. Dank intuitiver Bedienung und vielfältiger Anschlussmöglichkeiten lässt sich das System ohne zusätzlichen Aufwand in bestehende Anlagen integrieren. Dadurch profitieren DIY-Nutzer und Kleinbetriebe von umfassendem Schutz, hoher Flexibilität und schlanker Installation bei unterschiedlichsten Automatisierungsprojekten. Die Wartung bleibt minimal. Zuverlässigkeit.

Bei der PSRuni L-Version lassen sich alle Parameter direkt am Sicherheitsrelais einstellen, wodurch keine externe Software erforderlich ist. Diese unmittelbare Konfiguration reduziert erheblich den Einrichtungsaufwand und beschleunigt Inbetriebnahme sowie Wartung. Insbesondere Heimwerker und Betreiber kleiner Werkstätten profitieren von der intuitiven Handhabung. Zudem gewährleistet die Plug-and-Play-Kompatibilität mit einer Vielzahl gängiger Sensoren und Aktoren eine schnelle, unkomplizierte Anbindung an bestehende Steuerungssysteme und minimiert Integrationsfehler. Die modulare Bauweise unterstützt flexible Anpassungen. Effizienzsteigerungen. garantiert.

Das PSRuni Sicherheitsrelais erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen bis Kategorie 4, SIL 3 und PL e und bietet sowohl automatische als auch manuelle Startüberwachung zur Erhöhung der Betriebssicherheit. Sein Push-in-Leiteranschluss ermöglicht werkzeugloses und zeitsparendes Verdrahten. Die kompakte Bauform optimiert Raumausnutzung und erleichtert die Integration in beengte Steuerungsschränke. Durch einfache Wartung und modularen Aufbau reduzieren sich Installationsaufwand und Stillstandzeiten erheblich. Dies gewährleistet Maschinensicherheit, unterschiedliche Anlagenanforderungen. Anwender profitieren von intuitiver Bedienung und schneller Inbetriebnahme durch vorkonfigurierte Parameter.

Das Sicherheitsrelais PSRuni bietet Anwendern eine modulare Sicherheitslösung, die sich dank flexibler Konfiguration an unterschiedlichste Maschinenkonzepte anpassen lässt. Kompakte Abmessungen ermöglichen eine platzsparende Integration selbst bei begrenzten Einbauräumen, während die intuitive Bedienung und schnelle Inbetriebnahme auch weniger erfahrenen Nutzern einen reibungslosen Einsatz garantieren. Durch robuste elektrische Verbindungen und die Erfüllung hoher Sicherheitsstufen werden Schutzfunktionen wie Not-Halt oder Schutztüren verlässlich überwacht. Zusätzlich profitieren Anwender von einer schnellen Fehleranalyse und einfachen Wartung.

