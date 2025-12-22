Plöckl Media Group zeigt maßgeschneiderte RFID-Etiketten auf LogiMAT Stuttgart

Die Plöckl Media Group stellt auf der LogiMAT in Stuttgart in Halle 2 am Stand 2B21 innovative Kennzeichnungslösungen vor. Unter dem Motto „Discover the Difference“ werden maßgeschneiderte RFID- und Barcode-Etiketten präsentiert, die individuell konfigurierbar sind und Effizienz, Prozesssicherheit sowie Nachhaltigkeit in Lager- und Produktionsprozessen steigern. Besucher erhalten umfassende Informationen zur Materialauswahl, zum Druckdesign und zur Antennenanpassung sowie praxisnahe Einblicke in Automatisierungs- und Digitalisierungsoptionen, die individuell ausgewogen präsentiert und erarbeitet werden.



Plöckl Media stellt individuelle RFID und Barcode Etiketten vor

Die Plöckl Media Group präsentiert auf der LogiMAT unter dem Motto „Discover the Difference“ Kennzeichnungslösungen für Automatisierung, Digitalisierung sowie die intelligente Vernetzung in der Logistik. Am Messestand in Halle 2 Nr. 2B21 zeigt das Unternehmen individuelle RFID- und Barcode-Etiketten, die exakt an spezifische Prozessanforderungen angepasst werden. Dadurch lässt sich die Effizienz steigern, die Prozesssicherheit erhöhen und die Transparenz entlang der Supply Chain verbessern. Experten beraten vor Ort persönlich zu Lösungen.

Kundenspezifische RFID- und Barcode-Labels optimieren automatisierte Lagerprozesse und Transparenz

Unsere RFID- und Barcode-Etiketten werden vollständig auf individuelle Kundenanforderungen abgestimmt, wobei wir Größe, Form und Material exakt definieren und das Druckdesign präzise anpassen. Durch die Integration einer passgenauen RFID-Antenne gewährleisten wir optimale Funkreichweite und Signalstabilität. Diese Flexibilität unterstützt die reibungslose Einbindung in automatisierte Lager- und Fertigungsprozesse und steigert die Lesesicherheit erheblich. Gleichzeitig erhöht die transparente Nachverfolgung entlang der gesamten Lieferkette Effizienz und Qualität nachhaltig. Optimiert Betriebsabläufe und reduziert Ausfallzeiten konsequent.

PMG RFID FlagTag bietet zuverlässige Erfassung auf Metall, Glas

Der PMG RFID FlagTag gewährleistet eine konsistente Erfassung selbst unter ungünstigen Bedingungen auf Metall- und Glasoberflächen. Seine spezielle Antennenkonstruktion wurde optimiert, um die Lesereichweite spürbar zu erhöhen und eine stabile Signalübertragung sicherzustellen. Dadurch lassen sich RFID-Systeme in komplexen Produktionsumgebungen und intralogistischen Anwendungen einsetzen. Die verbesserte Performance minimiert Ausfallzeiten, steigert die Prozesssicherheit und erhöht die Rückverfolgbarkeit von Bauteilen, Behältern und Fertigungsstücken entlang der gesamten Lieferkette. Er ermöglicht optimierte Automatisierungsprozesse und Effizienzsteigerung.

Experten der Plöckl Media Group beraten individuell zu Kennzeichnungslösungen

Vor Ort tauschen sich Experten der Plöckl Media Group intensiv mit Interessenten über aktuelle Kennzeichnungstechnologien aus und entwerfen gemeinsam individuelle Labelkonzepte. In einem persönlichen Dialog werden spezifische Prozessparameter erfasst und analysiert, um zunächst effizient passende Materialien, Druckdesigns und RFID-Antennen zu wählen. Das Ergebnis sind präzise abgestimmte Etikettenlösungen, welche die betriebliche Transparenz erhöhen, nachhaltige Abläufe fördern und Automatisierungsprozesse im Lager- und Produktionsbereich messbar optimieren. Ressourcen werden geschont und Prozesse langfristig unterstützt.

Maßgeschneiderte RFID- und Barcode-Labels steigern Effizienz und Prozesssicherheit signifikant

Die präsentierten Kennzeichnungslösungen der Plöckl Media Group kombinieren RFID- und Barcode-Technologien, die individuell an spezifische Prozessanforderungen angepasst werden. Durch maßgeschneiderte Materialwahl, optimiertes Druckdesign und präzise Antennenkonstruktionen erhöhen sie Effizienz, Prozesssicherheit und Nachhaltigkeit in Lager- und Produktionsumgebungen signifikant. Insbesondere der PMG RFID FlagTag verbessert die Lesbarkeit auf Metall und Glas, erweitert Einsatzbereiche in der Intralogistik und liefert wesentlich erhöhte und verlässliche Transparenz entlang der automatisierten, digital vernetzten Supply Chain für Unternehmen.