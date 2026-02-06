Popp GmbH integriert Hänel Lean-Lift platzsparend direkt in Produktion

Am Medical Valley-Standort Forchheim integriert die Popp GmbH & Co. KG den Hänel Lean-Lift(R) direkt in die Produktionsumgebung, um Lagerflächen effizient zu gestalten. Die Steuerung MP 14 N mit 12-Zoll-Touchscreen und die PictureControl-Kamera ermöglichen lückenlose Bestandsübersicht. Eine integrierte Zählwaage sorgt für exakte Mengenkontrolle, während der Etikettendrucker Teile eindeutig markiert. Zugangscodeverwaltung gewährt autorisierten Mitarbeitern Zugriff. Insgesamt reduziert die Anlage Laufwege, steigert die Prozessgeschwindigkeit und vereint Funktionalität mit modernem, ästhetischem, attraktivem Design.



Popp integriert Hänel Lean-Lift(R) in Wandnische für neuen Sozialbereich

Die Popp GmbH & Co. KG hat einen Hänel Lean-Lift(R) unmittelbar an der Produktionslinie installiert, um in einer vorhandenen Wandnische Platz für einen neuen Sozialbereich zu schaffen. Das vertikale Raumspar-Raster ermöglicht die optimale Nutzung des Deckenhochs, während Werkzeuge, Kleinteile und Betriebsmittel kompakt gelagert werden. Diese platzsparende Lösung integriert sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur, reduziert Laufwege zu zentralen Lagersystemen und schafft auf minimaler Stellfläche zusätzlichen Stauraum effizient und übersichtlich bereitgestellt.

Vertikales Lagerprinzip nutzt Raumhöhe optimal und maximiert Lagerkapazität kompakt

Dank des vertikalen Lagerprinzips werden sämtliche Raumhöhen bis zur Hallendecke genutzt, wodurch auch kleinste Stellflächen ihren Lagerwert entfalten. Auf dieser minimalen Grundfläche lässt sich das Lagergut in vielfach größerem Umfang unterbringen als in herkömmlichen Regalsystemen. Diese erhöhte Lagerkapazität führt zu einer merklichen Reduzierung von Fremdlagerbedarf und schafft zusätzliche Freiräume in der Produktionsumgebung. Auf diese Weise kann Popp bestehende Flächen effizienter nutzen und wertvolle Produktionsfläche zurückgewinnen, während interne Wegezeiten verkürzt werden.

Direkte Materiallagerung am Einsatzort reduziert Laufwege und steigert Effizienz

Durch die platzsparende Lagertechnik unmittelbar am Einsatzort lassen sich aufwendige Wege zu externen Lagerräumen vermeiden. Dies ermöglicht eine deutlich verkürzte Materialbereitstellung, da Entnahmen systematisch organisiert und schneller erfolgen. Infolgedessen werden Montageabläufe reibungsloser und effizienter, da Zeitverluste durch lange Transporte entfallen und Unterbrechungen minimiert werden. Die optimierte Standortlogistik trägt zu einer spürbaren Produktivitätssteigerung bei und sichert einen kontinuierlichen Materialfluss im Fertigungsprozess ohne unnötige Verzögerungen. Dies steigert zudem die Gesamtperformance nachhaltig weiter.

Maschinen im Weißton, Lean-Lift in Akzentfarbe unterstreicht hochwertige Ästhetik

Alle bei Popp eingesetzten Maschinen präsentieren sich in einem festgelegten, reinen Weißton, der eine harmonische Grundlage im Produktionsumfeld bildet. Für den Hänel Lean-Lift(R) wurde eine maßgeschneiderte Sonderlackierung gewählt, die den modernen Charakter der Umgebung optimal ergänzt. Übergänge zwischen Maschinenoberflächen und Bedienfronten sind fließend gestaltet. Akzentuierte Farbdetails und abgeschrägte Seitenteile betonen die Präzision in Verarbeitung und Formensprache und transportieren den hohen Anspruch an Ästhetik sowie Qualität klar und überzeugend, deutlich eindrucksvoll.

MP14N StandAlone Steuerung und PictureControl Kamera optimieren die Lagerverwaltung

Die integrierte Hänel Steuerung MP 14 N StandAlone ermöglicht die Steuerung des Lean-Lift(R) über einen großzügigen 12-Zoll-Touchscreen. Die grafische Benutzeroberfläche bietet klare Symbole, Menüpunkte und kontextsensitive Hilfen für schnelle Navigation. Eine über der Entnahmestation montierte PictureControl-Kamera liefert in Echtzeit ein Livebild der Lagerposition. So lassen sich Artikeldaten visuell überprüfen und einzelne Komponenten sicher einer Charge zuordnen. Dieser Workflow steigert Transparenz und reduziert Fehlentnahmen deutlich. Mitarbeiter profitieren von effizienteren Prozessen messbar.

Zählwaage und Etikettendrucker im Lean-Lift sichern präzise optimierte Montageprozesse

Eine integrierte Zählwaage liefert am Lean-Lift(R) automatisch präzise Stückzahlmessungen von Schüttgütern. Nach der Verwiegung werden exakt definierte Materialmengen bereitgestellt, sodass Arbeitskräfte ohne zusätzliche Kontrolle direkt mit der Montage beginnen können. Parallel ergänzt ein Etikettendrucker den Prozess, indem er unverzüglich nach der Messung eindeutige Labels erzeugt. Diese Beschriftungen gewährleisten jederzeitige Rückverfolgbarkeit und minimieren Fehlmengen sowie materialbedingte Unterbrechungen. So trägt die Kombination beider Geräte maßgeblich zur Prozesssicherheit bei und optimiert die Arbeitsabläufe.

Hänel Multifunktionscontainer im Raumspar-Raster optimieren Lagerung, Schutz und Kapazität

Die Hänel Multifunktionscontainer sind in einem platzsparenden Raster angeordnet und erlauben die geordnete Aufbewahrung diverser Bauteile, Werkzeuge und Materialien. Das geschlossene System schützt empfindliche Komponenten zuverlässig vor Staub, Schmutz und unbefugtem Zugriff, während ein flexibles Einteilungskonzept individuelle Anpassungen an unterschiedliche Artikelgrößen ermöglicht. Durch die dichte Anordnung der Behälter wird das verfügbare Volumen optimal ausgenutzt, wodurch die Effizienz bei der Lagerung gesteigert und Stellfläche eingespart wird. Modulares Design ermöglicht schnelle Anpassungen.

Vertikale Lagertechnik und intelligente Steuerung optimieren Prozesse bei Popp

Die Kombination aus vertikaler Lagertechnik, intelligenter Steuerung und ansprechendem Design optimiert Materialfluss in unmittelbarer Produktionsumgebung und reduziert Laufzeiten signifikant. Der Hänel Lean-Lift(R) nutzt verfügbare Raumhöhe maximal aus, aktiviert ungenutzte Flächen und stellt Kleinteile dank MP 14 N und PictureControl-Visualisierung direkt am Einsatzort bereit. Ergänzt durch integrierte Zählwaage und Etikettendrucker erfolgt eine präzise Teileverwaltung mit lückenloser Dokumentation. Dies steigert Betriebseffizienz, minimiert Fehlbestände und erhöht Prozesssicherheit nachhaltig und optimiert Arbeitsabläufe simultan effizient.