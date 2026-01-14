Pratt & Whitney erhält 1,6 Milliarden-Dollar-Vertrag für weltweiten F135-Support

Pratt & Whitney, ein Geschäftsbereich von RTX, erhielt einen 1,6 Milliarden-Dollar-Vertrag zur globalen Betreuung der F135-Triebwerke der F-35 Lightning II. Das umfangreiche Sustainment-Abkommen umfasst Depotwartung, Ersatzteilmanagement, Material- und Softwareversorgung sowie technische Ingenieursunterstützung. Betreiber in den USA und bei Verbündeten profitieren von einem agilen, belastbaren und kosteneffizienten Netzwerk. Die weltweite Infrastruktur stärkt die Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit der F-35-Flotte langfristig, während schnelle Reaktionszeiten und optimierte Betriebszyklen durch proaktive Wartungszyklen dauerhaft garantiert werden.



Am 2. Dezember 2025 erhielt Pratt & Whitney in East Hartford, Connecticut, einen unbefristeten Vertrag über 1,6 Milliarden US-Dollar. Dieses Sustainment-Abkommen gewährleistet die Wartung und Instandhaltung aller drei F-35-Varianten und sichert die dauerhafte Einsatzbereitschaft des F135-Triebwerks. Durch umfassenden Service auf Depotebene, Ersatzteilversorgung, Software-Updates sowie technische Beratung wird die Leistungsfähigkeit der F-35 Lightning II dauerhaft aufrechterhalten und die Verfügbarkeit der weltweit modernsten Kampfjets langfristig garantiert. Kunden profitieren von standardisierten effizienten Prozessen weltweit.

Umfassende Depotwartung und Ersatzteilversorgung für F135-Motoren garantiert optimale Leistung

Die Leistungen umfassen umfassende Instandhaltung und gründliche Überholung der F135-Triebwerke auf Depotebene, präzise Reparaturarbeiten und systematische Bevorratung erforderlicher Ersatzteile. Ein effizient gestaltetes Materialmanagement sorgt für rechtzeitige Verfügbarkeit aller Komponenten. Zusätzlich erfolgt die Integration von Schlüsselkomponenten des Antriebssystems, begleitet von professioneller ingenieurtechnischer Beratung. Abgerundet wird das Konzept durch kontinuierliche Software-Pflege, die Performance-Optimierung und Betriebssicherheit der F135-Motoren nachhaltig optimiert.

Pratt Whitney unterhält globales Netz aus Depots für F135-Wartung

Pratt & Whitney betreibt ein umfassendes Netzwerk von Instandhaltungsdepots an 39 Luftwaffenstützpunkten und zwölf Kriegsschiffen. Durch eine global verteilte Logistikstruktur, die modernste Materialflüsse organisiert, sowie spezielles technisches Know-how wird die Verfügbarkeit von F135-Triebwerken maximiert. Diese dezentrale Aufstellung ermöglicht es, Ausfallzeiten zu minimieren und umgehend auf Wartungsanforderungen zu reagieren. Dank der einheitlichen Prozesse und digitalen Schnittstellen profitieren Betreiber weltweit von schneller, zuverlässiger Unterstützung bei sämtlichen F-35-Einsätzen insbesondere in abgelegenen Einsatzgebieten weltweit.

Pratt & Whitney modernisiert F135-Kerntriebwerk mit optimierter Lebenszyklus-Infrastruktur weltweit

Mit dem kommenden F135 Engine Core Upgrade optimiert Pratt & Whitney die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und steigert dadurch Effizienz und Leistungsfähigkeit nachhaltig. Die Modernisierung liefert Kooperationspartnern eine erprobte, kosteneffektive Basis, um die Einsatzbereitschaft der Triebwerke zu maximieren. Durch lückenlose Begleitung während des gesamten Lebenszyklus garantiert das Upgrade kontinuierliche Wartung und technische Unterstützung. So bleibt die F-35-Flotte langfristig zuverlässig einsatzfähig und behält ihre herausragende Leistungsfähigkeit über viele Jahrzehnte hinweg.

Pratt & Whitney prägt seit 1925 Luftfahrtantriebe weltweit erfolgreich

Pratt & Whitney gehört als Geschäftsbereich von RTX zu den Pionieren in der Entwicklung, Fertigung und Wartung von Flugzeugantrieben seit 1925. Aktuell warten und betreuen Techniker jährlich mehr als 90.000 Triebwerke an Standorten weltweit. RTX beschäftigt insgesamt rund 185.000 Fachkräfte, die in den Bereichen Collins Aerospace, Pratt & Whitney und Raytheon Technologies tätig sind. Mit Erlösen von über 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 garantiert das Unternehmen Luftfahrt- und Verteidigungslösungen.

RTX, Pratt & Whitney stärken globale F-35-Einsatzbereitschaft durch Paket

