Digitaler Hebelift-Konfigurator: Intuitive Einrichtung von Hubhöhe, Traglast, Zubehör, Planungssicherheit

PRObldr ist ein webbasiertes Konfigurationstool von PRONOMIC GmbH, das Anwendern einen systematischen Auswahlprozess für Hebelifte bietet. In acht Sprachen lassen sich Traglast, Hubhöhe, Fahrwerk und Zubehör individuell festlegen. Basierend auf den Eingaben werden innerhalb weniger Sekunden optimale Gerätevarianten für Kartons, Rollen, Platten und Baugruppen generiert. Säcke, Kisten und Tonnen werden nahtlos integriert. Das Ergebnis: präzise, passgenaue Hebelösungen mit Planungssicherheit für nachhaltige Handling-Prozesse in Produktion, Logistik und Montage, effizient und ergonomisch.



PRObldr-Konfigurator führt schnell und präzise durch Hebelift-Parameter, maßgeschneiderte Lösungen

Der PRObldr-Konfigurator führt Anwender Schritt für Schritt durch alle wesentlichen Parameter eines Hebelifts, darunter Traglast, Hubhöhe, Fahrwerk, Lastaufnahmemittel sowie verfügbare Optionen und Zubehör. Aufgrund der eingegebenen Werte erstellt das System in wenigen Augenblicken eine präzise abgestimmte Lösung für Produktion, Logistik und Montage. Dabei werden Anforderungen für Kartons, Platten, Säcke, Rollen, Kisten, Tonnen und Baugruppen exakt berücksichtigt und garantieren effizientes sowie ergonomisches Handling im Materialfluss mit modularer Technik und hohem Funktionsspielraum.

PRObldr ist digitaler Hebelift-Konfigurator in acht Sprachen weltweit nutzbar

Der PRObldr-Konfigurator ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Niederländisch und Japanisch verfügbar und erlaubt internationalen Anwendern den direkten Zugriff auf ergonomische Hebelösungen. Firmen aus verschiedenen Ländern profitieren von einer intuitiven Benutzeroberfläche und umgehen sprachliche Missverständnisse. Ein Gast-Login ermöglicht schnellen Systemzugang ohne zeitintensive Registrierung, erspart Übersetzungskosten und fördert effiziente Kommunikation. Anwender können ihre Anforderungen in der eigenen Muttersprache definieren und erhalten in Sekundenschnelle passgenaue Hebelift-Konfigurationen für Produktion und Logistik.

Strukturierte Auswahl gewährleistet klare Lösungsvorschläge und verkürzt Planungszeiten erheblich

Durch den systematischen Auswahlprozess minimieren Unternehmen Missverständnisse bei der Auslegung technischer Hebelösungen und reduzieren gleichzeitig den Abstimmungsaufwand zwischen Konstruktion, Arbeitssicherheit und Beschaffung. Innerhalb kürzester Zeit erhalten Anwender fundierte Vorschläge, die genaue Anforderungen abdecken und das Risiko falscher Entscheidungen verringern. Dieser klare Ergebnisfokus schafft zusätzliche Planungssicherheit, besonders bei Investitionsentscheidungen oder Modernisierungsprojekten im Materialfluss. Insgesamt wird die Dauer der Planungsphase spürbar reduziert und Projektumsetzungen beschleunigt, parallel zur Optimierung interner Prozesse sowie Qualitätssicherung.

PRObldr überträgt Konfigurationen direkt ans Vertriebsteam für individuelle Expertenberatung

Der digitale Konfigurator PRObldr ermöglicht eine nahtlose Weiterleitung der anwendungsspezifischen Daten an das Vertriebs-Team von PRONOMIC. Dort analysieren Fachexperten die übermittelten Parameter, prüfen technische Details und adaptieren die Konfiguration entsprechend den individuellen Anforderungen. Zusätzlich begleiten sie Kunden bis zur vor Ort Inbetriebnahme und gewährleisten so den optimalen Einsatz der Hebelösung. Dieser hybride Workflow verbindet digitale Geschwindigkeit mit persönlichem Beratungskomfort und sichert maßgeschneiderte, zuverlässige Resultate mit maximaler Transparenz und Effizienz dauerhaft.

Einstieg in nachhaltige Handling-Lösungen mit modularer Hebetechnik und Ergonomie

Durch die Implementierung modularer Hebegeräte-Technik erhalten Unternehmen unkomplizierten Zugang zu nachhaltigen Handling-Lösungen für Kartons, Platten, Säcke, Rollen, Kisten, Tonnen und Baugruppen. Das modulare Konzept erlaubt eine flexible Anpassung an unterschiedliche Lasten und Arbeitsumgebungen. Gleichzeitig wird die Ergonomie am Arbeitsplatz durch optimierte Bedien- und Griffkonzepte verbessert. Zudem reduziert die effiziente Ressourcennutzung den ökologischen Fußabdruck, indem Energieeinsatz und Materialverschwendung minimiert werden. Gleichzeitig steigert diese Lösung die unternehmensweite Planungssicherheit und unterstützt langfristige Umweltziele.

PRObldr optimiert Prozesse und steigert Ergonomie sowie Arbeitssicherheit nachhaltig

PRObldr ermöglicht eine systematische Optimierung innerbetrieblicher Abläufe und erfüllt alle relevanten Arbeitsschutzvorgaben. Durch eine fundierte Auslegung der Hebewerkzeuge werden ergonomische Anforderungen präzise adressiert, wodurch körperliche Belastungen beim Heben spürbar verringert werden. Langfristig unterstützt das System die Gesundheitsprävention im Betrieb durch Reduktion von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Gleichzeitig resultiert hieraus eine effiziente Materialhandhabung. Die Kombination aus Prozessverbesserung, Sicherheit und Ergonomie formt eine moderne, nachhaltige Lösung für Intralogistik und optimiert dadurch Effizienz und Sicherheit dauerhaft.

PRObldr: Digitale Hebelift-Konfiguration für individuelle, effiziente und ergonomische Lösungen

Mit PRObldr lassen sich digitale Konfigurationsschritte und modulare Hebegerätetechnik nahtlos kombinieren, um auf spezifische Anforderungen maßgeschneiderte Hebelösungen zu erstellen. Das Tool bietet eine intuitive Benutzerführung in mehreren Sprachen und generiert binnen kürzester Zeit passgenaue Vorschläge für den Umgang mit Kartons, Rollen, Platten und Baugruppen. Die resultierenden Konfigurationen erhöhen die Transparenz, reduzieren Abstimmungsaufwand, verkürzen Planungsphasen und stärken die Arbeitssicherheit durch präzise Auslegung und nachhaltige Materialflussoptimierung und unterstützen langfristig effiziente, verlässliche Prozesse.