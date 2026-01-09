LogiPlus Fachevent in Cloud44: SAP EWM, KI und Automatisierung

Am 27. November lud LogiPlus Consulting GmbH zu einer exklusiven, hochmodernen Fachveranstaltung in der SAP-Event-Location Cloud44 und der SAP S.Factory ein, um 30 Experten aus Industrie, Logistik und IT zu vernetzen. Im Zentrum der Tagung stand das Thema „Produktionsversorgung mit SAP EWM – Best Practices und Innovationen“. Mit praxisnahen Live-Demonstrationen, KI-gesteuerten Prognosen und hochautomatisierten Abläufen entlang der Digital Supply Chain ermöglichten intensive Gespräche erprobte, praxisorientierte Lösungsansätze für moderne Fertigungsumgebungen.



Praxisnahe SAP EWM-Lösungen fördern Forschung, Beratung und Industrieeffizienz nachhaltig

Mit dem Event verfolgten wir das Ziel, Forschung, Beratung und Industrie enger zu vernetzen und konkrete Lösungsansätze vorzustellen, wie SAP EWM in anspruchsvollen Produktionsabläufen wirkliche Effizienzsteigerungen ermöglicht. Intensive Diskussionen und zahlreiche Rückfragen zeigten deutlich das Bedürfnis nach Praxisformaten auf, in denen bewährte Vorgehensweisen und moderne Technologien greifbar präsentiert werden. Die positive Resonanz bestätigte, dass der Wissensaustausch über Best Practices und innovative Ansätze in diesem Umfeld essentiell ist, für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.

KI-Prognosen optimieren SAP EWM-Auftragsabwicklung und beschleunigen zeitkritische, manuelle Routinetätigkeiten

Im Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Marcus Abramowski von der TH Wildau wurde dargestellt, wie KI-Prognosen in SAP EWM die Auftragsabwicklung und das Staging nachhaltig optimieren können. Er präsentierte anhand realer Fallbeispiele, wie Algorithmen notwendige Informationsflüsse exakt vorhersagen, zeitkritische Prozesse beschleunigen und manuelle Routinetätigkeiten reduzieren. Das Ergebnis zeigt, dass die Integration von KI in die Kernlogistik nur dann sinnvoll ist, wenn sie strategisch eingebettet wird und operative Prozesse wesentlich unterstützt.

Dr. Nave demonstriert SAP EWM-Automatisierung für effiziente Produktionsversorgung heute

Dr.-Ing. Markus Nave, Geschäftsführer der Malorg GmbH, stellte in seinem Vortrag konkrete Automatisierungsstrategien für die Produktionsversorgung vor. Anhand praxisnaher Beispiele demonstrierte er, wie die Kombination von SAP EWM mit sensori­schen Erfassungsdaten und einer zentral gesteuerten Materialflusslogik stabile Prozessketten gewährleistet. Hierbei zeigte er auf, dass eine eng verzahnte Systemarchitektur nicht nur Durchlaufzeiten reduziert, sondern auch Stillstandszeiten minimiert. Seine zentrale Botschaft lautete, dass Automatisierung heute eine unabdingbare Voraussetzung für nachhaltige Wettbewerbsvorteile darstellt.

LogiPlus erläutert strukturierte Vorkonzeption für flexible Produktionsversorgung bei MAHA

Raphael Barreto und Philipp Klein präsentierten im Rahmen des MAHA-Projekts eine umfassende Darstellung aller Projektphasen. Dabei erläuterten sie, wie eine strukturierte Vorkonzeption durch detaillierte Anforderungsanalyse die Basis für ein präzises Prozessdesign legte. Anschließend führten sie passgenaue Umsetzungsschritte ein, die eine flexible, leistungsfähige Produktionsversorgung sicherstellen. Neben der technischen Implementierung behandelten sie zudem organisatorische Rahmenbedingungen wie Rollenverteilung, Kommunikationsprozesse und Change Management, die den nachhaltigen Projekterfolg gewährleisten. effiziente Steuerung und kontinuierliche Optimierung vereinten.

SAP S.Factory Tour verdeutlicht SAP EWM Steuerung in Produktionsumgebung

Am Nachmittag leiteten Johannes Papst und Irina Milevska von SAP die Teilnehmer durch die hochmoderne SAP S.Factory. Dabei veranschaulichte die Führung automatisierte Materialflüsse, die über intelligente Sensorik und Fördertechnik gesteuert werden. Ein Fokus lag auf den modernen UI5-Oberflächen, die transparente Prozessdarstellungen bieten. Vernetzte Lagerprozesse in Echtzeit ermöglichten reibungslose Abläufe, während reale Shopfloor-Szenarien greifbar machten, wie SAP EWM als zentrale Steuerungsinstanz in der digitalisierten Produktionsumgebung agiert und Effizienzpotenziale wirklich anschaulich aufzeigen.

Flubacher skizziert Zukunftstrends: Effiziente, resiliente Supply Chains proaktiv gestalten

In seinem Impulsvortrag „Through the warehouse to the future“ präsentierte Manuel Flubacher, Global Domain Advisor Logistics bei SAP, einen umfassenden Blick auf bevorstehende Entwicklungen in der Produktions- und Logistikbranche. Er erläuterte zentrale Technologien wie Automatisierung, künstliche Intelligenz, IoT und digitale Zwillinge, die künftig logistische Abläufe revolutionieren. Gleichzeitig unterstrich er, wie Unternehmen durch frühzeitige Implementierung solcher Lösungen stabile, ressourceneffiziente und widerstandsfähige Supply Chains etablieren können und ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft effektiv sichern.

AutoStore trifft SAP EWM: Effiziente, dynamische Materialbereitstellung in Produktionsprozessen

Innerhalb detaillierter Sessions erörterten Raphael Barreto und Philipp Klein die Eignung von AutoStore für die Produktionsversorgung und präsentierten konkrete Best Practices aus LogiPlus-Projekten. Sie erläuterten, wie die kompakte Regalstruktur und modulare Bauweise von AutoStore mit der Steuerungsintelligenz von SAP EWM kombiniert werden kann, um Materialflüsse platzsparend zu organisieren. Durch diese Integration entsteht ein hochdynamisches System, das kurze Zugriffszeiten, hohe Umschlagsraten und gesteigerte Effizienz bei der Materialbereitstellung gewährleistet und reduzierte Betriebskosten.

Optimierung der Produktionsversorgung: Greenfield-, Brownfield-Ansatz und SAP MFS MFR

Thilo Matheis, CEO der LogiPlus Consulting, präsentierte Strategien zur Effizienzsteigerung der Produktionsversorgung mittels integrierter SAP-Lösungen. Er erläuterte detailliert die Unterschiede zwischen Greenfield- und Brownfield-Implementierungen und zeigte auf, in welchen Szenarien ein Greenfield-Neustart wirklich Vorteile bietet. Zudem erklärte er praxisnah, wann der standardmäßige SAP Materialflussrechner (MFS) ausreichende Leistung liefert und in welchen Automatisierungsumgebungen der Einsatz eines externen Materialflussrechners (MFR) zwingend erforderlich ist. Diese Betrachtung hilft Unternehmen, Investitionsentscheidungen zielgerichtet zu treffen.

LogiPlus-Fachveranstaltung in Cloud44 und SAP S.Factory bietet tiefgreifende Einblicke

LogiPlus führte in der SAP-Event-Location Cloud44 und der SAP S.Factory eine Fachveranstaltung durch, die Produktionsexperten hochkarätige Einblicke in SAP EWM, KI und Automatisierung bot. Praxisnahe Projektberichte und interaktive Live-Demos veranschaulichten Potenziale zur Effizienzsteigerung in der Produktionsversorgung eindrucksvoll. Strategische Impulse und vertiefende Workshops lieferten konkrete Handlungsempfehlungen. Die intensive Diskussion ermöglichte wertvollen Erfahrungsaustausch. Teilnehmer nutzten Networking-Gelegenheiten, um Kontakte zu knüpfen und neue Lösungen für ihre Supply Chains zu finden praxisorientierte Ansätze entwickeln.