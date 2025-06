Herborner Workshop zeigt strategisches Design und KI-Integration für Talente

Im Workshop der Friedhelm Loh Group in Herborn erhielten Nachwuchstalente praxisnahe Einblicke in strategisches Design, das Marke und Technologie vereint. Unter Leitung von Prof. Wolfgang Henseler wurden Beispiele von Porsche, Apple und KI-Integration analysiert, um emotionale und technische Erfolgsfaktoren zu verdeutlichen. Die Zusammenarbeit mit der Museumsakademie des Bildungscampus „The Loh Collection“ bot Jugendlichen Raum für kreative Experimente, förderte Innovationsgeist und öffnete neue Perspektiven im Kontext des digitalen Wandels in Mittelhessen.



Intelligentes Design vereint Emotion, Technik und Strategie für Markenerfolg

Unternehmen wie Apple und Porsche erzielen ihren Markterfolg nicht ausschließlich über ästhetische Erscheinung, sondern durch durchdachte Designkonzepte, die emotionale Anziehungskraft, technische Funktionalität und strategische Zielsetzungen miteinander verknüpfen. Im Herborner Workshop zeigte Prof. Wolfgang Henseler anschaulich, wie konsequente Nutzerorientierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz die Entwicklung einer starken Markenidentität vorantreiben. Dabei erhielten angehende Fachkräfte der Friedhelm Loh Group wertvolle Einblicke in internationale Best-Practice-Beispiele sowie praxisorientierte Methoden und Techniken für wirkungsstarke Präsentationen.

Hochschulprofessor Henseler berät Apple Google Mercedes und leitet Bildungszentrum

Prof. Henseler lehrt an der Hochschule Pforzheim im Bereich Digitale Medien und berät international agierende Unternehmen wie Apple, Google und Mercedes-Benz. Er organisierte in den 1980er-Jahren Präsentationen zusammen mit Steve Jobs und entwickelte anschließend innovative Schulungsformate. In seiner Funktion als Leiter des Bildungscampus im Nationalen Automuseum The Loh Collection verbindet er praxisnahe Anwendungen mit umfangreichen theoretischen Grundlagen. Dabei fokussiert er den Transfer zwischen konventionellen Fertigkeiten und aktuellen zeitgemäßen digitalen Technologien.

Herborn Workshop mit Museumsakademie fördert Auszubildende durch hochkarätige Persönlichkeiten

Die Veranstaltung in Herborn wurde gemeinsam mit der Museumsakademie als Bildungscampus der „The Loh Collection“ durchgeführt. Sie verfolgt das Ziel, regelmäßig renommierte Experten und Führungskräfte einzuladen, um Auszubildenden Orientierungshilfen und Impulse zu bieten. Durch diese Austauschformate profitieren Teilnehmer von praxisnahen Einblicken und wertvollem Networking. Die Initiative belegt das nachhaltige Engagement der Friedhelm Loh Group für hochwertige Ausbildungsmaßnahmen und Innovationsförderung in Mittelhessen sowie die Stärkung der regionalen Fachkräfteentwicklung und effektive Perspektivenerweiterung.

Rittal-Ausbildung fördert innovatives Out-of-the-Box-Denken mit praxisorientierten Methoden und Einstellung

Daniel Wirth, verantwortlich für die Ausbildung bei Rittal, unterstrich die Bedeutung kreativer Denkansätze jenseits konventioneller Pfade. Er hob hervor, dass junge Talente ermutigt werden müssen, traditionelle Grenzen zu überwinden und unkonventionelle Problemlösungen zu entwickeln. Prof. Henseler ergänzte diesen Ansatz durch praxisorientierte Vermittlung technischer Methoden und förderte zugleich ein Mindset, das eigenständiges Denken und kontinuierliche Innovationsbereitschaft im technologiegetriebenen Umfeld stärkt. Strategisches Coaching und Training schaffen eine solide Basis für nachhaltige Entwicklungen.

Teilnehmer präsentieren Lieblingsautos, erhalten direktes Feedback und erleben KI-Demonstrationen

In interaktiven Teamsitzungen erarbeiteten die Auszubildenden Präsentationskonzepte zu ihren favorisierten Automodellen und erhielten zeitnahe Rückmeldungen von Experten. Der Fokus lag auf praktischen Anwendungen, wodurch unmittelbar Optimierungspotenziale erkennbar wurden. Besonders fesselnd gestalteten sich die Demonstrationen zur künstlichen Intelligenz, die den effizienzsteigernden Einsatz automatisierter Algorithmen bei Gestaltungsabläufen verdeutlichten. Nachwuchskraft Fenja Hildebrandt betonte die praxisnahe Lernform, bei der sie direkt von Fachleuten lehrreiche Impulse, moderne Werkzeuge erhielt, wie anschauliche Beispiele und kritische Reflexion.

Friedhelm Loh Group stärkt Industrie Nachwuchs und sichert Innovationskraft

Die Friedhelm Loh Group beschäftigt rund 12.600 Mitarbeiter weltweit und engagiert sich intensiv in Mittelhessen. Mit gezielten Bildungs- und Workshop-Formaten fördert das Unternehmen den industriellen Nachwuchs, indem es jungen Fachkräften praxisnahe Erfahrungen bietet. Durch Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen sowie innovative Programme stärkt das Unternehmen regionale Wertschöpfung und sichert die Entwicklung neuer Kompetenzen. Diese langfristigen Maßnahmen gewährleisten nachhaltige Innovationskraft, steigern die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Betriebe und unterstützen die technologische Zukunft der Region.

Herborner Workshop zeigt strategisches Design, KI-Einsatz und praxisnahe Talentförderung

Die Initiative der Friedhelm Loh Group in Herborn verdeutlicht wirkungsvoll die Verbindung von strategischem Design, künstlicher Intelligenz und praxisorientierter Ausbildung. Dabei werden Nachwuchskräfte systematisch an reale technische Fragestellungen herangeführt und lernen gleichzeitig kreative Lösungsansätze. Durch interaktive Workshops und gezielte Mentoring-Programme entwickeln die Teilnehmer ein tiefes Verständnis für moderne Technologien. HR-Manager profitieren von einem innovativen Schulungsmodell, das sowohl operative Effizienz steigert als auch langfristig qualifizierte Fachkräfte im Unternehmen sichert. nachhaltig gefördert.