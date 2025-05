Neue Kamera-Adapter für ASA Motion Link-Standard von proFRAME

Mit dem Kamera-Adapter camAD3 QUAD VS775s präsentiert proFRAME eine hochmoderne Lösung zur Videodatenübertragung im ASA Motion Link-Standard. Diese Adapter sind vielseitig einsetzbar: In Datenloggern zeichnen sie Kameradatenströme auf, während sie in HiL-Anlagen Videodaten wiedergeben. Die innovative Technologie eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung und Prüfung von Kamerasystemen in der Automobilbranche.



Die PoC Fault Injection Unit: Präzise Überprüfung von Kamera-ECU-Systemen

Die PoC Fault Injection Unit ist ein unverzichtbares Werkzeug, um gezielt den PoC-Strom zu modifizieren und so Überlastsituationen oder Kurzschlüsse zu simulieren. Dadurch kann die Reaktion der ECU genau getestet werden, um die Leistung von Kamera-ECU-Systemen präzise zu überprüfen.

Das proFRAME-Feature I²C Fault Injection: Manipulation für Tests

Das proFRAME-Feature I²C Fault Injection erlaubt präzise Manipulation der I²C-Kommunikation zwischen ECU und Kamera. Mittels Erzeugung von Bitfehlern oder Veränderung von Rückgabewerten lassen sich unterschiedliche Testszenarien durchführen, um die Reaktion der ECU auf verschiedene Situationen zu überprüfen.

Die Zukunft des Automotive-Sektors: proFRAME-Kamera-Adapter im Fokus

Die neuen proFRAME-Kamera-Adapter und Zubehörteile revolutionieren die Leistungsüberwachung von Kamera-ECU-Systemen im Automobilbereich. Mit fortschrittlichen Funktionen wie I²C Fault Injection und dem camAD3 QUAD VS775s etabliert proFRAME neue Standards in der Branche. Besuchen Sie Solectrix auf der ADAS & Autonomous Vehicle Technology Expo Europe, um die vielfältigen Möglichkeiten zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit und -leistung zu entdecken.