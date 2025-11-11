UROVO CT58s mit Android 12, IP67-Schutz und starkem Akku

Der UROVO CT58s Mobilcomputer kombiniert robuste Bauweise und leistungsfähige Hardware für den Dauereinsatz in Handel, Logistik, Außendienst und Industrie. Sein Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,2 GHz, 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher bewältigt anspruchsvolle Anwendungen. Das 5,5″ HD-Display bleibt dank hoher Leuchtdichte selbst bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Mit IP67-Schutz, Fallschutz bis 1,5 m, integrierter Scan-Engine und austauschbarem 5000-mAh-Akku garantiert das Gerät Datenerfassung. Ab September 2025 steht Android-14-Update bereit.



Leistungsstarker CT58s mit Octa-Core 2,2GHz, 4GB RAM und Android

Der CT58s Mobilcomputer nutzt einen leistungsstarken Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,2 Gigahertz Taktrate, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 Gigabyte Flash-Speicher, um selbst komplexe Anwendungen und Multitasking ohne Verzögerungen zu ermöglichen. Dank eines erweiterbaren Mikro-SD-Steckplatzes lassen sich Speicherkapazitäten flexibel auf bis zu 256 Gigabyte anpassen. Ab Werk läuft das Gerät mit Android 12, während ab September 2025 ein optionales Upgrade auf Android 14 für langfristige Kompatibilität sorgt und schnelle Systemupdates selbstverständlich.

5,5 Zoll HD-Display bleibt selbst bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar

Das 5,5-Zoll-HD-Display des Geräts liefert eine Auflösung von 720 × 1440 Pixeln und gewährleistet selbst bei direkter Sonneneinstrahlung eine klare Lesbarkeit. Der berührungsempfindliche Bildschirm reagiert präzise sowohl mit Handschuhen, feuchten Fingern als auch einem Stylus. Dank der integrierten Scan-Engine können 1D-, 2D- und DPM-Barcodes zuverlässig erfasst werden. Dadurch fungiert der CT58s als vielseitiges Instrument zur mobilen Datenerfassung in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen und Umgebungen. Die Kombination aus Displayqualität und Scannerleistung optimiert Arbeitsabläufe.

IP67-geschützter CT58s übersteht Stürze, wechselbarer Akku garantiert unterbrechungsfreien Dauereinsatz

Der UROVO CT58s verfügt über eine IP67-Zertifizierung, die Gehäuse und Elektronik zuverlässig vor Staub und Wasser schützt und ihn selbst nach Abstürzen aus bis zu 1,5 Metern funktionsfähig erhält. Der austauschbare 5000 mAh Akku garantiert mehrschichtigen Dauereinsatz ohne Unterbrechung. Vielfältiges Zubehör wie Handgelenkschlaufen, robuste Schutzhüllen und vielseitige Ladegeräte erhöht den Bedienkomfort und erlaubt individuelle Anpassungen an unterschiedliche Arbeitsumgebungen und logistische Anforderungen, sowie speziell abgestimmte Module zur Erweiterung der Funktionalität. Leistungsoptimierung

Ergonomisches Design optimiert Dauereinsätze und mobile Workflows verschiedener Branchen

Ein speziell geformtes Gehäuse ermöglicht eine ermüdungsfreie Nutzung selbst während langer Arbeitsschichten und verbessert den mobilen Arbeitsablauf im Einzelhandel, in Lagerhäusern, beim Außendienst sowie in industriellen Anwendungen nachhaltig. Die solide Konstruktion schützt das Gerät vor Stößen und Umwelteinflüssen, während individuelle Halte- und Befestigungsmöglichkeiten eine flexible Anpassung an verschiedene Einsatzbedingungen erlauben. Dank vielfältiger Zubehörlösungen lässt sich der CT58s problemlos in vorhandene IT-Infrastrukturen integrieren und optimiert die Datenerfassungsprozesse dauerhaft, stabil sowie zuverlässig.

UROVO CT58s setzt neue Maßstäbe in Leistung und Robustheit

Der UROVO CT58s überzeugt durch seine außergewöhnliche Robustheit und hohe Leistungsfähigkeit, die auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen zuverlässig funktioniert. Das Gerät verfügt über leistungsstarke Hardware, ein gut ablesbares HD-Display, eine präzise integrierte Barcodescan-Engine sowie IP67-Zertifizierung gegenüber Schmutz und Wasser. Dank des langlebigen Akkus profitieren Anwender von unterbrechungsfreien Arbeitsabläufen. Unternehmen erhalten dadurch eine nachhaltig optimierte Produktivität und eine verlässliche, zukunftssichere Plattform für mobile Geschäftsprozesse. Einfache Integration sowie umfangreiche Zubehöroptionen erweitern spürbar Business-Flexibilität.