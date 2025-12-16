5560 Module auf fünf Hektar liefern Solarstrom ab Dezember

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage an der Siebeneicker Straße in Dönberg nutzt eine modulare Bauweise mit 5560 hochleistungsfähigen und langlebigen Solarpanels, die eine Spitzenleistung von 3,44 MWp gewährleisten. Auf einer Grundfläche von fünf Hektar integriert, wird der erzeugte Gleichstrom mobil und wartungsfreundlich über eine in einem 20-Fuß-Seecontainer installierte Trafostation in optimierten netzkonformen Wechselstrom umgewandelt. Ab Dezember speist die Anlage Strom für circa tausend Haushalte ein. Dadurch werden jährlich etwa 1200 Tonnen CO2-Emissionen vermieden.



In einer fünf Hektar großen Wiesenzone des Wuppertaler Stadtwerke-Grundstücks wird eine moderne Photovoltaik-Freiflächenanlage installiert. Die ausgewählte Parzelle an der Siebeneicker Straße garantiert hohe Sonneneinstrahlung und minimiert gleichzeitig Konflikte mit angrenzender Agrarnutzung. Als bislang größte Solarfeld-Installation in Wuppertal und im gesamten Bergischen Städtedreieck trägt dieses Projekt signifikant zur Stärkung regionaler Energieautarkie bei.

Das Photovoltaikprojekt umfasst insgesamt 5560 Solarmodule, die auf langlebigen Fundamenten montiert sind. Dank der Verwendung von leistungsstarken Dünnschicht- und Monokristallmodulen wird die verfügbare Fläche optimal genutzt. Die Unterkonstruktion ist modular ausgeführt, sodass bei Bedarf Erweiterungen oder Verschiebungen unkompliziert realisierbar sind.

Ein standardisierter 20-Fuß-Seecontainer dient als flexible Trafostation zur Umwandlung und Steuerung des erzeugten Gleichstroms. Dieses transportable System ermöglicht eine schnelle Installation und individuelle Anpassungen der Leistungselektronik.

Im Dezember wird der produzierte Solarstrom erstmals in das öffentliche Netz eingespeist. Diese dezentrale Erzeugungsstruktur trägt nicht nur zur Verringerung fossiler Energieimporte bei, sondern erhöht auch die Stabilität des lokalen Stromnetzes insbesondere während Phasen mit starker Sonneneinstrahlung.

Mit einer jährlichen CO2-Vermeidung von rund 1200 Tonnen leistet die Photovoltaikanlage einen wichtigen Beitrag zur Reduktion klimaschädlicher Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilen Kraftwerken.

An der Siebeneicker Straße in Dönberg entsteht eine Freiflächen-PV-Anlage, die mit 5560 Modulen und einer Spitzenleistung von 3,44 MWp über 1000 Haushalte mit sauberem Solarstrom versorgt. Die Anlage auf fünf Hektar nutzt eine mobile Trafostation im Seecontainer für Steuerung und Netzanbindung. Dank dieser innovativen und modularen Infrastruktur kann sie bei Bedarf erweitert werden. Durch den Betrieb werden jährlich rund 1200 Tonnen CO2 eingespart, was die Klimabilanz der Region deutlich verbessert.