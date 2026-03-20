Pyramid stellt AKHET IPCs und Endurance Industrie-Server auf embedded-world

Auf der embedded world in Nürnberg präsentiert Pyramid die Industrie-Serien AKHET(R) Aeron, Motion und Railon IPCs sowie den AKHET(R) Endurance Industrie-Server. Die modularen Plattformen ermöglichen maschinennahe Datenerfassung, klassische Steuerungsaufgaben und fungieren als leistungsfähige Edge-Server für KI-Workloads. Deutschlandweite Entwicklung im Design- und R&D-Center in Freiburg und Fertigung in Ichtershausen sichern maximale Qualität. Dank kosteneffizienter Modularität lassen sich Leistung, Schnittstellen und Formfaktoren schnell an kundenspezifische Anforderungen anpassen. Umfassende Serviceoptionen ergänzen das Angebot.



AKHET IPC-Serien und Endurance Server ermöglichen effiziente leistungsstarke Edge-KI-Workloads

Auf dem Messestand präsentiert Pyramid die AKHET-Serien Aeron, Motion und Railon als Industrie-PCs sowie die AKHET(R) Endurance Industrie-Server. Diese modularen Systeme erfassen Maschinendaten in Echtzeit, führen Vorverarbeitungen unmittelbar an der Anlage durch und übernehmen klassische Steuerungsaufgaben im Schaltschrank. Darüber hinaus dienen sie als leistungsfähige Edge-Server für anspruchsvolle KI- und Machine-Learning-Workloads. Dank deutscher Entwicklung und Fertigung sind sie flexibel anpassbar, wartungsfreundlich und überzeugen durch robuste, effiziente und hohe Zuverlässigkeit im Industrieumfeld.

Modulare Plattformentwicklung in Freiburg und Herstellung in Ichtershausen, kostenoptimiert

Die Plattformen entstehen im Pyramid Design- Innovations- und R&D-Center in Freiburg und werden am Produktionsstandort Ichtershausen in Thüringen gefertigt. Dank modularer Baukastenprinzipien lassen sich Rechenleistung, Formfaktoren sowie Schnittstellen schnell an spezifische Kundenwünsche angepasst und erweitert. Dieser Ansatz ermöglicht eine kosteneffiziente Individualisierung der Hardwarearchitektur ohne lange Entwicklungszyklen. Projektteams profitieren von flexiblen Upgradeoptionen und optimierten Lieferzeiten. Gleichzeitig bleibt die Qualität der Produkte durch enge Abstimmung zwischen Entwicklung und Fertigung konstant hoch erhalten.

Live-Demo: KI-gestützte Machine Vision analysiert Versandetiketten in Echtzeit skalierbar

Bei der Live-Vorführung demonstrieren Pyramid und COMI eine innovative Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Machine Vision. Versandetiketten werden mit einer präzisen kamerabasierten Analyse erfasst, die in Echtzeit OCR- und Barcode-Informationen extrahiert. Anschließend erfolgt die automatisierte Auswertung und Klassifizierung der Daten. Das System ist vollständig skalierbar und flexibel einsetzbar in industriellen Fertigungsanlagen, Logistikzentren sowie im Handel, um Prozesse zu optimieren und Fehler zuverlässig zu reduzieren mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit und modularer Erweiterbarkeit

Pyramid AKHET Essential Performance Server meistern Industrial IoT Datenflut

Pyramid erweitert sein Portfolio um die AKHET Essential- und Performance-Server, die speziell für die Bewältigung steigender Datenmengen im Industrial IoT konzipiert wurden. Sie adressieren komplexe KI-Workloads und fördern digitale Souveränität durch flexible Plattformoptionen mit Intel- und AMD-Prozessoren. Kompatibel mit Windows Server 2022 und 2025, VMware ESXi 7 und 8 sowie der deutschen Virtualisierungslösung Collax V-Cube. Dank Azure Local Zulassung bietet die Performance-Serie skalierbare Cloud-Integration vor Ort für effiziente industrielle Anwendungen.

Integriertes Kamera- und Beleuchtungssystem gewährleistet lückenlose visuelle Shopfloor-Erfassung prozessbegleitend

Ein integriertes Kamera- und Beleuchtungssystem ergänzt die bestehende Automatisierungsumgebung, indem es eine lückenlose visuelle Erfassung auf dem Shopfloor ermöglicht. Das Konzept kombiniert modular anpassbare Kameraschienen und variabel einstellbare Lichtquellen, um Qualitätskontrollen zu optimieren, Positionserkennung zu realisieren und Lagedetektionen präzise durchzuführen. Zusätzlich unterstützt das System Sendungsverfolgung durch direkte Bildanalyse und kann flexibel für Sicherheitsüberwachungsaufgaben eingesetzt werden. Die einfache Montage und Integration gewährleisten schnelle Inbetriebnahme und hohe Skalierbarkeit bei minimalem Wartungsaufwand dauerhaft.

Pyramid präsentiert modulare OEM-ODM Hardwarelösungen mit vollständig flexibler Konfigurierbarkeit

Bei Pyramid stehen kundenspezifische OEM- und ODM-Lösungen im Fokus, die auf modularen Hardwareplattformen basieren. Kunden können Gehäuseformen, Schnittstellenkonfigurationen und interne Komponenten exakt auf ihre Projektanforderungen abstimmen. Dank flexibler Baukastenkonzepte lassen sich Prozessoren, Speicher- und Kommunikationsmodule ebenso anpassen wie Erweiterungssteckplätze. Dieses modulare Design ermöglicht schnelle Entwicklungszyklen, reduziert Time-to-Market und senkt Gesamtbetriebskosten. Individuelle Hardwaredesigns werden in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden realisiert und seriennah gefertigt. Zukünftige Erweiterungen können jederzeit berücksichtigt werden nahtlos.

Besuchen Sie Pyramid Computer Halle 5 Stand 113 live

Erleben Sie die gesamte Produktpalette von Pyramid Computer hautnah auf der embedded world in Nürnberg und besuchen Sie uns in Halle 5, Stand 113. Unsere modularen Industrie-PCs, Edge-Server und KI-Lösungen stehen für praxisnahe Vorführungen bereit. Tauschen Sie sich mit unseren Experten über individuelle Anpassungen aus und überzeugen Sie sich von deutscher Entwicklung und Fertigung. Sichern Sie sich kostenfreie Eintrittskarten bequem direkt über unsere Website und planen Sie Ihren Messebesuch jetzt.

Pyramid AKHET(R) Plattformen bieten modulare Performance für industrielle Automatisierungsanforderungen

Dank durchgängiger Entwicklung und Fertigung in Deutschland bieten die AKHET(R)-Plattformen von Pyramid höchste Qualität und Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz. Ihr modularer Aufbau ermöglicht die individuelle Anpassung von Formfaktor, Schnittstellen und Leistung an unterschiedliche Anwendungsfälle von maschinennaher Datenerfassung bis Edge-Server. Leistungsstarke Serverlösungen unterstützen wachsende KI- und IoT-Workloads, während praxisorientierte Live-Demonstrationen für Machine Vision realitätsnahe Einblicke gewähren. Anwender profitieren so von Skalierbarkeit, Zukunftssicherheit und herausragender Performance optimiert für moderne Automatisierungsprozesse und Anwendungen.