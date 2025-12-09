RAECKS GmbH startet in Österreich mit neuen CO?-reduzierten Regalbauteilen

Die RAECKS GmbH aus Frechen startet mit dem Konzept RAECKSgreen auf dem österreichischen Markt und präsentierte beim Steel Community Day 2025 in Gresten gemeinsam mit thyssenkrupp Schulte erstmals CO?-reduzierte Regalbauteile. Die Bauteile bieten die gewohnt hohe Stabilität und Belastbarkeit von RAECKS-Systemen und senken den ökologischen Fußabdruck. Unternehmen profitieren von einer effizienten, klimafreundlichen Lagerlösung ohne Aufpreis und erhalten mehr Sichtbarkeit durch die Kombination von Produktpremiere und strategischem Markteintritt und stärken Nachhaltigkeitsbilanz.



RAECKS startet offiziell neues B2B-Geschäft in Österreich mit RAECKSgreen-Initiative

Die RAECKS GmbH, spezialisiert auf hochwertige Regalsysteme und innovative Lagerlösungen im B2B-Bereich, expandiert jetzt nach Österreich. Der formelle Markteintritt fand im Rahmen des Steel Community Day 2025 in Gresten statt, organisiert von Welser Profile. Unter der Moderation des Stahlbloggers Heinz Peter Pülzl präsentierte das Unternehmen sein bestehendes Portfolio sowie die neue Nachhaltigkeitsinitiative RAECKSgreen. Ziel ist, die Kombination aus bewährter Technik und umweltfreundlichen Materialien für eine zukunftsfähige Lagerinfrastruktur in der DACH-Region.

RAECKSgreen führt CO?-reduzierte Regalbauteile nahtlos in moderne Lagerlogistik ein

Kern des gezeigten Konzepts ist der Einsatz von Regalbauteilen aus CO?-reduziertem Stahl, die sich mühelos in existierende Lagerlogistik einfügen lassen. Durch die Kombination von Markteinführung und Produktpremiere erhöhte der Anbieter seine Branchenpräsenz gezielt. RAECKSgreen richtet sich an Firmen, die ihre Lagertechnik nachhaltig optimieren möchten, ohne auf bewährte Funktionalität zu verzichten. Die modulare Bauweise der neuen Komponenten gewährleistet Kompatibilität mit vorhandenen Systemen und unterstützt eine umweltbewusste Materialstrategie und senkt Emissionen signifikant.

Partnerschaft mit thyssenkrupp Schulte liefert CO?-reduzierte Regalstiele und Kragarmen

Im Zentrum der Kooperation mit thyssenkrupp Schulte steht die Entwicklung von Regalstielen, -trägern und Kragarmen aus CO?-reduziertem Stahl. Die neuen Bauteile erfüllen weiterhin alle Anforderungen hinsichtlich Stabilität, Tragfähigkeit und Langlebigkeit entsprechend den gewählten RAECKS-Standards. Gleichzeitig wird der CO?-Fußabdruck deutlich verringert. Die Emissionsminderung wird transparent dokumentiert und ausgewiesen, ohne dass Unternehmen zusätzliche Kosten tragen müssen oder Preisaufschläge in Kauf nehmen. Dieses Angebot ist Bestandteil des ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzepts und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit.

CO?-reduzierte RAECKSgreen Regalbauteile erhalten Qualität, reduzieren Emissionen, gleiche Kosten

RAECKSgreen ermöglicht Unternehmen den Einsatz von Regalbauteilen mit reduziertem CO2-Ausstoß bei unveränderter Materialqualität und konstanten Kosten. Auf diese Weise bleibt die gewohnte Stabilität und Belastbarkeit der Systeme erhalten, während sich der ökologische Fußabdruck durch den niedrigeren CO2-Gehalt deutlich verringert. Die Komponenten fügen sich ohne zusätzlichen Montageaufwand in bestehende Lageranlagen ein und unterstützen dadurch Firmen bei der Optimierung ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Erreichung von ESG-Zielen.

Steel Community Day 2025 verbindet Fachvorträge, Austausch und Zukunftstrends

Der Steel Community Day präsentiert sich als moderne Weiterentwicklung des traditionellen Stahltag@Welser Profile und kombiniert Fachvorträge, Erfahrungsaustausch und praxisnahe Impulse zu Stahl, Logistik sowie Lagertechnik. Im Werk von Welser Profile in Gresten kamen etwa 300 Teilnehmer zusammen, um Branchentrends zu diskutieren. Unter der Moderation des Stahlbloggers Heinz Peter Pülzl wurden aktuelle Entwicklungen beleuchtet und Fragen der Materialeffizienz sowie nachhaltiger CO?-Reduktion im industriellen Kontext fundiert erörtert. Die Veranstaltung fördert technologieorientierten Dialog.

RAECKS startet österreichweit modulare langlebige Lagerlösungen für nachhaltige Unternehmen

Mit dem Marktstart in Österreich präsentiert RAECKS ein umfangreiches Sortiment modularer und langlebiger Lagerlösungen. Das Angebot umfasst Fachbodenregale, Palettenregale, Kragarmregale sowie individuell konfigurierbare Systeme, die sich flexibel an unterschiedliche Lageranforderungen anpassen lassen. Geschäftsführer Bernhard Rackl erläutert, dass effiziente Lagertechnik und verantwortungsbewusste Materialentscheidungen untrennbar miteinander verbunden sind. Die Lösungen richten sich an Unternehmen, die hohe Flexibilität und Nachhaltigkeit in ihren Logistikprozessen vereinen möchten. Sie profitieren von langlebigen Komponenten und maßgeschneiderten Einsatzmöglichkeiten.

RAECKSgreen vereint Effizienz und Nachhaltigkeit bei hochwertigen CO?-reduzierten Regalbauteilen

RAECKSgreen kombiniert wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit umweltbewusstem Handeln. Die CO?-reduzierten Regalbauteile entsprechen den bekannten Qualitätsstandards und fügen sich nahtlos in bestehende Lagerstrukturen ein. Unternehmen profitieren von einfacher Installation sowie optimierter ökologischer Bilanz ohne Mehrkosten. Gleichzeitig unterstützt das Angebot ESG-Reporting und trägt zur Erreichung individueller Klimaziele bei. Der Markteintritt in Österreich sowie die Vorstellung auf dem Steel Community Day verdeutlichen das Engagement der RAECKS GmbH für nachhaltige Lagertechnik im gesamten DACH-Raum anerkannt.