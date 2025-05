Effiziente Lohnfertigungslösungen für Dichtungskomponenten in verschiedenen Industrien

RAMPF Group, Inc. realisiert individuelle Lohnfertigungslösungen zur Dichtung von Komponenten in vielfältigen Industriebereichen. Auf Basis reaktiver Kunststoffsysteme und einer automatisierten Misch- und Dosiertechnik gewährleistet das Unternehmen effiziente Produktion und gleichbleibend hohe Produktqualität. Die Fertigungsstandorte in Wixom (Michigan) und Suwanee (Georgia) sind mit modernster Ausrüstung ausgestattet und erlauben eine flexible Anpassung an unterschiedliche Auftragsvolumina. Durch optimierte Prozessabläufe entstehen langlebige Dichtungen, die branchenspezifische Anforderungen zuverlässig erfüllen sowie kurze Lieferzeiten und geringen Ausschuss.



RAMPF – Innovativ in der Lohnfertigung von Dichtungen

Mit hochentwickelten Zwei-Komponenten-Dichtungssystemen auf Polyurethan- und Silikonbasis bietet RAMPF präzise Lösungen für industrielle Abdichtungsanforderungen. Die Kombination aus FIPFG- und FIPG-Verfahren sorgt für exakte Applikation direkt auf die Bauteiloberfläche ohne zusätzliche Befestigungselemente. Dank kontrollierter Materialexpansion und rascher Vernetzungsprozesse ergeben sich deutlich kürzere Zykluszeiten, was eine prozesssichere Umsetzung und erhöhte Produktivität gewährleistet. Kunden profitieren von umfassender Expertise, gleichbleibender Qualität und nachhaltiger Effizienzsteigerung in der Fertigung und flexiblem Produktionshandling unterstützt zuverlässige individuelle Fertigungsanforderungen.

Effiziente Misch- und Dosiertechnik: Perfekte Verarbeitung von Kunststoffen

Die hochmoderne Misch- und Dosiertechnik von RAMPF gewährleistet eine präzise Steuerung von reaktiven Kunststoffsystemen und optimiert gleichzeitig den Materialverbrauch. Wartungsarme Pumpen und präzise Regelventile ermöglichen eine kontinuierliche Dosierung ohne Unterbrechungen. Dichtungen lassen sich direkt auf die Bauteiloberfläche applizieren, was zu verkürzten Aushärtungszeiten und reduzierten Zykluszeiten führt. Durch eine dynamische Anpassung von Mischverhältnis und Fördergeschwindigkeit werden gleichbleibende Qualität und homogene Strukturen in der Endapplikation erzielt und minimierte Stillstandszeiten erheblich für Produktivität.

Effiziente Fertigungslösungen: RAMPF setzt Maßstäbe in Flexibilität

Mit zwei Fertigungsstandorten in Wixom (Michigan) und Suwanee (Georgia) bietet RAMPF äußerst anpassbare Produktionskapazitäten sowie hochwertige Prozesslösungen. Dank eines eingespielten Expertenteams und fortschrittlicher Maschineninfrastrukturen können auch Kunden mit schwankendem Bedarf oder kleineren Losgrößen effizient bedient werden. Die besondere Stärke liegt in der wahlweisen Produktion direkt beim Auftraggeber oder in firmeneigenen Werken. So gewährleistet RAMPF termingerechte Lieferungen und höchste Flexibilität bei individuellen Anforderungen und maßgeschneiderte Serviceleistungen sowie umfassende After-Sales-Betreuung flexibel kosteneffizient.

Höchste Qualität und Effizienz für branchenübergreifende Lohnfertigungsdienste

RAMPF Group Inc. bietet in Wixom (Michigan) und Suwanee (Georgia) kundenspezifische Lohnfertigungsdienstleistungen mit höchster Qualität, Effizienz und flexibler Produktionsplanung, zeit- und kosteneffizient sowie umweltbewusst. Zwei-Komponenten-Dichtungssysteme auf Polyurethan- und Silikonbasis sowie präzise Misch- und Dosiertechnik gewährleisten zuverlässige Abdichtung. Moderne, branchenübergreifend und lösungsorientiert skalierbare Anlagen setzen neue Standards in der Komponentenfertigung. Besuchen Sie RAMPF auf der Plastec East in New York vom 20. bis 22. Mai (Stand 510) für transparente, detaillierte Einblicke.