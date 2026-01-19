R2S Joint Venture eröffnet erste US-Produktionsstätte für komplette Tamir-SkyHunter-Raketen

Die Raytheon-Rafael Protection Systems Joint Venture (R2S) hat in East Camden, Arkansas, auf Basis einer Eigenkapitalinvestition von 33 Millionen US-Dollar eine Fertigungsanlage für Tamir- und SkyHunter-Oberflächen-Luft-Raketen in Betrieb genommen. Der Vertrag über 1,25 Milliarden US-Dollar mit Israel umfasst Lieferung von Raketen, modularen Kits sowie Testausrüstung zur Unterstützung der IMDO-Initiative. Gleichzeitig beschleunigt das Werk die Serienfertigung von Iron Dome-Abfangraketen und stärkt die US-amerikanische MRIC-Fähigkeit durch gebündelte Präzisionswaffenexpertise von Rafael und Raytheon.



R2S-Konsortium sichert 1,25 Milliarden Dollar Auftrag und eröffnet US-Fertigung

Im November 2025 wurde das R2S-Konsortium mit einem Direktverkaufsvertrag im Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar beauftragt, Israel mit Tamir-Oberflächen-Luft-Lenkflugkörpern, Komponenten-Kits und Testausrüstung zu versorgen. Durch eine Eigenkapitalbeteiligung von 33 Millionen US-Dollar hat R2S in East Camden, Arkansas, eine Produktionsstätte für vollständige Tamir- und SkyHunter-Raketen errichtet. Diese Einrichtung markiert die erste US-basierte All-up-Round-Fertigung und beschleunigt die Serienproduktion des Iron Dome-Systems sowie des Marine Corps MRIC-Programms. Damit wird die Versorgungssicherheit signifikant erhöht.

East Camden-Werk produziert erstmals Tamir- und SkyHunter-Raketen vollständig serienreif

Bei der neu errichteten Produktionsanlage in East Camden handelt es sich um die erste umfassende All-up-Round-Fertigungseinrichtung in den USA für Tamir- und SkyHunter-Raketen. Jonathan Casey, CEO von R2S, weist darauf hin, dass das integrierte Produktionskonzept die Gesamtdurchlaufzeiten verkürzt, Schnittstellenrisiken zwischen Teilsystemen verringert und zugleich eine konsistente und effizientere Qualitätskontrolle ermöglicht, wodurch eine höhere Produktverfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Abfangsysteme gesichert werden. Zudem fördert die zentralisierte Herstellung die schnelle Skalierung der Produktionskapazitäten.

SkyHunter MRIC-Rakete: US-Eigenentwicklung mit modularen Kits und bewährter Elektronik

SkyHunter das US-Pendant der Tamir-Rakete wurde eigens für das Marine Corps Medium-Range Intercept Capability (MRIC)-Programm entwickelt. Durch den Einsatz modularer Kits und moderner Elektronik ermöglicht es flexiblen Abfangkampf gegen Flugzeuge, Marschflugkörper, Raketen und Artilleriebeschuss. Variabel austauschbare Module, skalierbare Steuerungssysteme sowie praxiserprobte Sensorik sichern eine präzise Zielerfassung, hohe Reaktionsgeschwindigkeit und belastbare Performance in heterogenen Einsatzszenarien. Die modulare Bauweise erlaubt darüber hinaus zeitnahe Upgrades, individuelle Missionsanpassungen und optimiert die taktische Einsatzflexibilität nachhaltig.

Iron Dome fängt Tausende Bedrohungen mit 95 Prozent Erfolgsquote

Das 2011 in Dienst gestellte Iron Dome-System von Rafael hat seitdem tausende anfliegende Bedrohungen erfolgreich abgefangen und dabei kontinuierlich Trefferquoten von über 95 Prozent erzielt. Mit dem Übergang der bewährten Technologie in eine US-amerikanische Fertigungslinie wird sichergestellt, dass sämtliche funktionalen Eigenschaften, Kapazitäten und Verfügbarkeitsprofile der originalen Anlage erhalten bleiben. Dadurch profitieren die Streitkräfte beider Nationen von identischer Leistungsfähigkeit und durchgehender Einsatzbereitschaft ohne jegliche Kompromisse und gewährleisten Stabilität in kritischen Einsatzszenarien.

Neues Arkansas-Werk sichert Versorgung, verkürzt Lieferzeiten und schafft Arbeitsplätze

Seit mehr als zehn Jahren arbeiten Raytheon und Rafael gemeinsam am Iron Dome-Programm. Die im US-Bundesstaat Arkansas eröffnete Fertigungsanlage stärkt nun die Versorgungssicherheit beider Alliierten, indem sie eine inländische Produktion von Abfangraketen ermöglicht. Durch die Verkürzung von Lieferketten und die Reduzierung von Transportwegen sinken die Durchlaufzeiten erheblich. Darüber hinaus schafft das Werk zahlreiche Arbeitsplätze in der US-Rüstungsindustrie und fördert technologische Kompetenz sowie wirtschaftliches Wachstum und steigert die nationale Verteidigungsfähigkeit.

R2S eröffnet US-Fertigungszentrum für Tamir und SkyHunter-Raketen stärkt Verteidigungsfähigkeit

Die neue R2S-Fertigungsstätte in East Camden kombiniert umfangreiches Kapital, fortschrittliche Produktionstechnologie und erfahrene Fachkräfte, um Tamir- und SkyHunter-Abfangraketen schnell und in großer Stückzahl zu produzieren. Durch integrierte Fertigungsprozesse und optimierte Abläufe verkürzen sich Durchlaufzeiten, während modulare Bauweise Flexibilität ermöglicht. Dank hoher Erfolgsquoten der eingesetzten Iron Dome-Technologie entsteht eine belastbare Luftabwehr für israelische und US-amerikanische Streitkräfte. Diese transatlantische Zusammenarbeit stärkt die Versorgungssicherheit und bietet entscheidende Vorteile in künftigen Einsatzszenarien. effiziente Logistik.