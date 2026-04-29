Rehm stärkt mexikanische Präsenz als Hauptsponsor aller SMTA Expos

In 2026 verstärkt Rehm Thermal Systems seine Aktivitäten in Mexiko und übernimmt als Hauptsponsor alle SMTA Expos in Monterrey, Ciudad Juarez, Queretaro, Chihuahua, Reynosa und Guadalajara. Durch den Ausbau eines neuen Technology Centers in Guadalajara und lokaler Serviceeinheiten inklusive Workshops unterstützt das Unternehmen gezielt Automotive-, Industrie- und Consumer-Electronics-Kunden. So optimieren Betriebe ihre Produktionsprozesse, profitieren von Nearshoring-Trends und setzen zuverlässige Reflow-, Kondensationslöt- und Beschichtungsanwendungen effizient ein. Fertigungskapazitäten wachsen deutlich und nachhaltig.



Rehm Thermal Systems sichert sich Hauptsponsor-Position auf sechs SMTA-Expos

Rehm Thermal Systems verstärkt seine Aktivitäten in Mexiko konsequent und übernimmt 2026 die Hauptsponsorrolle bei allen bedeutenden SMTA Expos. Auftritte in Monterrey (23. April), Ciudad Juarez (21. Mai), Queretaro (16. Juli), Chihuahua (20. August), Reynosa (10. September) sowie Guadalajara (7. und 8. Oktober) eröffnen dem Unternehmen direkte Kontakte zu regionalen Elektronikfertigern. Damit sichert sich Rehm strategischen Zugang zu den zentralen Produktionszentren und unterstreicht seine Rolle als verlässlicher, hochqualifizierter strategischer Technologiepartner.

Mexikos Elektronikfertigung wächst dank Nearshoring und lokaler thermischer Lösungen

Der mexikanische Markt hat sich zu einem zentralen Produktionsstandort auf dem amerikanischen Kontinent entwickelt. Automobilhersteller, Industriebetriebe, Hersteller von Unterhaltungselektronik und EMS-Dienstleister erweitern gezielt ihre Fertigungskapazitäten vor Ort. Der Trend zum Nearshoring führt zu deutlich verkürzten Lieferketten, gesteigerter Flexibilität und höherer Effizienz. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach leistungsfähigen und zuverlässigen thermischen Systemlösungen. In diesem Kontext profitiert Rehm Thermal Systems von seiner lokalen Präsenz und seinem umfassenden Serviceangebot und optimierten, sicheren Prozessabläufen.

Rehm Thermal Systems bezieht neues 960 m²-Gebäude in Guadalajara

Rehm Thermal Systems betreibt seit mehreren Jahren eine eigenständige Niederlassung in Mexiko und hat das lokale Team konsequent erweitert. Im Jahr 2024 erfolgte der Umzug in ein neues 960 m² großes Gebäude in einem Industriepark nahe Guadalajara. Ausgestattet mit einem umfangreichen Ersatzteillager, einem hochmodernen Technology Center und einem ausgebauten Servicenetz steigert das Unternehmen vor Ort die Verfügbarkeit seiner Anlagen, optimiert die Reaktionszeiten gegenüber Kunden und verbessert die Servicequalität nachhaltig spürbar.

Technologiezentrum Guadalajara bietet praxisnahe Tests, Beratung und Prozessoptimierung Total-Cost-of-Ownership-Analysen

Das Technology Center in Guadalajara bietet weit mehr als reine Maschinenpräsentationen. Kunden profitieren von realitätsnahen Tests unter tatsächlichen Produktionsbedingungen sowie umfassendem Applikations-Know-how für unterschiedlichste Löt- und Beschichtungsverfahren. Zudem erfolgt eine ganzheitliche Beratung entlang der gesamten Prozesskette inklusive Total-Cost-of-Ownership-Analyse. Globale Anwendungsteams in Deutschland, den USA, Mexiko und China ermitteln gemeinsam die optimalen Parameter für Reflowlöten, Kondensationslöten, Beschichtungs-, Trocknungs- und Testprozesse und sichern so Qualität, Effizienz sowie spürbar dauerhafte Prozessstabilität konstant gewährleisten.

Kundennähe ermöglicht frühe Validierung und stabile Prozessentwicklungen im Wettbewerb

Die direkte Kundenanbindung ermöglicht eine zügige Validierung von Prototypen und Prozessschritten noch in der Entwicklungsphase. Funktionstests unter realen Bedingungen sichern frühzeitig die Performance, während maßgeschneiderte Anwendungen passgenau optimiert werden. Effiziente Kommunikation ohne lange Wartezeiten fördert einen kontinuierlichen technischen Dialog. Dadurch werden Qualität und Durchlaufzeiten verbessert, Risiken minimiert und stabilere Fertigungsabläufe gewährleistet. Dieser strategische Vorteil unterstützt Unternehmen dabei, sich in dynamischen und wettbewerbsintensiven Märkten nachhaltig zu behaupten und schnelle Markteinführung ermöglichen.

Rehm nutzt regionale SMTA Expos zur Gestaltung neuer Lötverfahren

Die regional organisierten SMTA Expo- und Tech-Forum-Veranstaltungen schaffen ein Forum, in dem leitende Entscheider, Fertigungs- und Prozessverantwortliche sowie innovative Technologieanbieter in bedeutenden Industriehochburgen zusammenkommen. Dabei nutzt Rehm Thermal Systems diese Plattformen gezielt, um technische Anforderungen detailliert zu erörtern, potenzielle Kooperationspartner kennenzulernen und aktiv an der Weiterentwicklung zentraler Branchentrends mitzuwirken. Insbesondere im Hinblick auf Nearshoring-Initiativen sowie moderne Löt- und Beschichtungsverfahren trägt das Unternehmen so zur Gestaltung effizienter und nachhaltiger Produktionsprozesse bei.

Durch den umfassenden Auftritt auf sämtlichen SMTA Expos des Jahres 2026, den gezielten Ausbau der Infrastruktur am Standort Guadalajara sowie den Betrieb eines praxisorientierten Technology Centers etabliert Rehm Thermal Systems in Mexiko eine starke lokale Präsenz. Dieser Ansatz unterstützt Produktionsunternehmen durch unmittelbare Kundennähe, schnelle Service- und Ersatzteilversorgung, erhöhte Planbarkeit und fundierte Beratung zu thermischen Prozessabläufen. Das Ergebnis sind vereinfachte Produktionsabläufe, verkürzte Entwicklungs- und Markteinführungszeiten, termingerechte Lieferung und spürbar reduzierte Gesamtkosten.