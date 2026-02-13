Hamburger Großhändler REYHER erhält Kununu Top-Company-Siegel für starke Teamkultur

Der Hamburger Großhändler REYHER wurde auf kununu als Top Company ausgezeichnet und überzeugt mit einem familiären Teamklima unter dem Hashtag #teamREYHER. Als Spezialist für hochqualitative Verbindungselemente offeriert das Unternehmen vielfältige Benefits, die eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit und eine Weiterempfehlungsquote von 90 Prozent fördern. Die vier Leitwerte Menschlichkeit, Vertrauen, Sportsgeist und Beständigkeit prägen den Arbeitsalltag und stärken das Miteinander in Logistik- und kaufmännischen Abteilungen. Zudem belegen authentische Bewertungen die positive Arbeitgeberkultur.



Starke Teams prägen REYHER Alltag: Verbindungs-Expertise trifft familiäre Atmosphäre

Nach Ansicht des Geschäftsführers Klaus-Dieter Schmidt entfaltet sich die Fähigkeit einer Organisation in direktem Zusammenhang mit dem Zusammenhalt ihrer Mitarbeiter. Auf dem Gelände in Hamburg herrscht innerhalb des #teamREYHER ein familiäres Klima, das sowohl in der Logistik als auch im kaufmännischen Bereich spürbar ist. Die gemeinsame Begeisterung für hochwertige Verbindungselemente und innovative Befestigungstechnologien schafft eine starke kollegiale Vernetzung und bildet die Grundlage für nachhaltige Produktivität und gegenseitigen Rückhalt sowie Partnerschaften.

Anonyme Kununu-Feedbacks sichern REYHER jetzt das begehrte Top Company-Siegel

Auf der kununu-Plattform können sowohl ehemalige Mitarbeiter als auch Bewerber anonym ihre Meinung zur Unternehmenskultur oder zum Bewerbungsprozess abgeben. Lediglich etwa fünf Prozent aller bewerteten Firmen erreichen das begehrte Top Company-Siegel. Als eines dieser Unternehmen verfügt REYHER über eines der bestbewerteten Arbeitsumfelder in Deutschland und untermauert diese Auszeichnung durch authentische Bewertungen. Dadurch wird die Vertrauenswürdigkeit des Arbeitgebers glaubhaft gestärkt und potenziellen Bewerbern ein realistisches Bild vermittelt transparent und nachvollziehbar dargestellt.

90 Prozent empfehlen REYHER weiter und dank engagierter Teamkultur

Die Mitarbeiterzufriedenheit bei REYHER übertrifft den Branchendurchschnitt signifikant. Neun von zehn Bewertern empfehlen das Unternehmen uneingeschränkt als Arbeitgeber weiter. Dieses hohe Empfehlungsergebnis spiegelt die positive Wahrnehmung der unternehmensinternen Teamkultur wider, die auf Vertrauen, Respekt und Zusammenhalt basiert. Zudem honorieren die Mitarbeiter die attraktiven Benefits, wie flexible Arbeitszeiten, Entwicklungsmöglichkeiten und Gesundheitsangebote. Insgesamt trägt diese Kombination aus gelebter Gemeinschaft und wertschätzenden Rahmenbedingungen nachhaltig zur Bindung qualifizierter Fachkräfte bei und stärkt das Unternehmensimage.

Vier Kernwerte prägen #teamREYHER und stärken die tägliche Zusammenarbeit

Die Unternehmenskultur bei REYHER gründet auf vier wesentlichen Werten, die im Tagesgeschäft konsequent gelebt werden. Menschlichkeit zeigt sich in diversitätsorientierter Zusammenarbeit, gegenseitiger Hilfe und verantwortungsbewusstem Umgang. Vertrauen beruht auf transparenter Kommunikation, nachvollziehbaren Entscheidungen und zuverlässiger Aufgabenerfüllung. Sportsgeist motiviert zu Engagement, konstruktivem Wettbewerb sowie gemeinsamen Aktivitäten außerhalb des Büros. Beständigkeit spiegelt sich in langfristiger Personalentwicklung, kontinuierlicher Zielverfolgung und individueller Förderung jedes Teammitglieds wider und gewährleistet kontinuierliches, solides Wachstum sowie nachhaltige Entwicklung.

REYHER: Verbindungstechnik trifft starke Teamkultur, gelebte Werte, authentische Auszeichnungen

REYHER kombiniert umfassende Fachkompetenz in Verbindungselementen und Befestigungstechnik mit einer ausgeprägten Teamkultur und anerkannten Auszeichnungen. Das Unternehmen setzt auf eine familiäre Atmosphäre, in der Zusammenarbeit und persönlicher Austausch den Alltag prägen. Durch nachweislich hohe Zufriedenheitswerte und authentische Bewertungen auf Bewertungsplattformen belegt REYHER seine Arbeitgeberqualität. Mitarbeitende profitieren von langfristigen Perspektiven, solide gelebten Werten und einem Arbeitsumfeld, das Zusammenhalt fördert, Vertrauen schafft und stetige Entwicklung ermöglicht. leistungsgerechte Benefits und individuelle regelmäßige Feedbackgespräche.