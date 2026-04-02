Rheinmetall erwirbt Mehrheit an DOK-ING und eröffnet Zagreb Kompetenzzentrum

Rheinmetall erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent des kroatischen Spezialisten DOK-ING und gründet in Zagreb ein Kompetenzzentrum für autonome und unbemannte schwere Plattformen. Grundlage ist die modulare Komodo-Hybrid-Plattform, die flexible Funktionsmodule für Minenräumen, Minenlegen, Aufklärung, Logistik und indirekte Feuerunterstützung bereitstellt. Zusätzlich integriert das neue Wingman-System ein bewaffnetes Unterstützungsfahrzeug und konsolidiert die Position im EU- und NATO-Markt. Kooperation fördert Produktion, Systemintegration und erweiterte Vertriebskanäle. Pilotprojekte zielen auf Minenräumung in der Ukraine.



Rheinmetall übernimmt feierlich 51 Prozent der DOK-ING-Anteile in Zagreb

Rheinmetall hat in Zagreb einen Kaufvertrag über 51 Prozent der Anteile an DOK-ING unterschrieben, einem kroatischen Spezialisten für unbemannte Fahrzeuge. Der Firmengründer Vjekoslav Majeti? behält demnach 49 Prozent der Gesellschaftsanteile. Beide Parteien haben strikte Vertraulichkeit in Bezug auf den Kaufpreis vereinbart. Der Abschluss dieser Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung. Die Unterzeichnung erfolgte im Beisein von Kroatiens Verteidigungsminister Ivan Anusi? und weiteren Zeugen, mit Vertretern lokaler Behörden.

Rheinmetall und DOK-ING gründen neues autonomes Fahrzeug-Kompetenzzentrum in Kroatien

Dr. Björn Bernhard, CEO der Rheinmetall-Division Vehicle Systems Europe, hebt die Synergie hervor, die aus der Verbindung von Rheinmetalls langjährigem taktischem Fahrzeug-Know-how mit DOK-INGs führender Kompetenz im Bereich unbemannter Systeme entsteht. In Zagreb wird ein neues Kompetenzzentrum für autonome Militärfahrzeuge errichtet, das sich auf die Entwicklung, Integration und Serienfertigung modularer unbemannter Kampf- und Kampfunterstützungsplattformen spezialisiert. Ziel ist eine robuste Marktstellung in EU- und NATO-Staaten durch leistungsfähige, auf die Bedarfe der Partner abgestimmte Systeme.

Komodo-Hybridplattform bietet über 8,5-Tonnen-Nutzlast für schnelle, vielseitige modulare Militäreinsätze

Die Kooperation konzentriert sich auf die Komodo-Hybridplattform von DOK-ING, die eine Tragfähigkeit von über 8,5 Tonnen bietet. Rheinmetall ergänzt diese Basis um spezifische Module und Ausrüstungspakete für unmittelbare und entfernte Feuerunterstützung, für das Räumen und Legen von Minen, für Aufklärungssensorik sowie für logistische Funktionen. Dank des modularen Aufbaus können Anwender die Plattform rasch an missionsspezifische Anforderungen anpassen und sie effizient in Serie fertigen lassen und erhöhen dabei ihre Einsatzflexibilität deutlich.

DOK-ING beliefert seit 1991 über 40 Staaten mit Minenräumsystemen

Seit 1991 entwickelt und liefert DOK-ING unbemannte Minenräumsysteme, die in über vier Jahrzehnten in mehr als 40 Ländern im Einsatz erprobt wurden. Rund 500 ferngesteuerte Plattformen wurden ausgeliefert und überzeugen durch hohe Zuverlässigkeit auch unter extremen Einsatzbedingungen. Besonders in der Ukraine haben sich die robusten Systeme als wirksam erwiesen. Diese Erfolge festigen die Marktposition von DOK-ING sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich und stärken das Vertrauen der Anwender.

Rheinmetall und DOK-ING entwickeln neue militärische unbemannte Wingman-Unterstützungsfahrzeuge gemeinsam

Im Rahmen der neuen Kooperation entwickeln Rheinmetall und DOK-ING ein umfassendes Portfolio unbemannter Bodensysteme, zu denen auch das bewaffnete Unterstützungsfahrzeug Wingman gehört. Dieses System bietet mobile Aufklärungsfähigkeiten sowie präzise Feuerunterstützung in direkter Nähe zu gepanzerten Einheiten wie dem Kampfpanzer Panther KF51, dem Bergepanzer Buffalo und dem Pionierfahrzeug Kodiak. Aktuelle Beschaffungsprojekte in verschiedenen Ländern belegen die hohe Nachfrage und bestätigen aussichtsreiche Absatzchancen auf internationalen Märkten unterstreichen globale Wachstumsoptionen und nachhaltige Entwicklungsperspektiven.

Technische Exzellenz von DOK-ING bleibt in Kroatien nach Partnerschaft

Vjekoslav Majeti? hebt hervor, dass die technologischen Spitzenleistungen und das wertvolle Fachwissen von DOK-ING weiterhin in Kroatien verankert bleiben. Durch die Zusammenarbeit entstehen optimale Rahmenbedingungen für eine ausgeweitete Serienfertigung und eine zügigere Integration komplexer Systeme. Dank lokaler Produktionsstätten und weltweiter Vertriebskanäle zielen die Partner auf langfristiges, ökonomisches Wachstum. Gleichzeitig wird die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Verteidigungsmarkt nachhaltig gestärkt und zukunftsorientierte Innovationskraft gesichert. Gemeinsame Investitionen fördern modernste Technologien im In- und Ausland.

Rheinmetall und DOK-ING fördern Zusammenarbeit mit innovativen modularen Bodensystemen

Durch die Akquisition erhalten Rheinmetall und DOK-ING direkten Zugriff auf komplementäre Kompetenzen in unbemannten Fahrzeugtechnologien sowie auf modulare Plattformkonzepte und erprobte Minenräumtechnik. Das neu eingerichtete Kompetenzzentrum kombiniert innovative Systeme wie die Hybridplattform Komodo und das Unterstützer Wingman-Modell mit etablierten Fahrzeuglösungen wie Panther KF51 und Bergepanzer Buffalo, um in EU- und NATO-Gefechtsfeldern wettbewerbsfähige Kapazitäten bereitzustellen. Serienfertigung, Systemintegration und internationale Distributionskanäle sichern nachhaltiges Wachstum, maßgeschneiderte Einsatzkonzepte und umfangreiche effiziente Einsatzfähigkeit unbemannter Bodensysteme.