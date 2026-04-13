Rheinmetall und Nooteboom starten Kooperation für robuste militärische HET-Aufliegersysteme

Die strategische Kooperation kombiniert zivile Schwerlastlogistik und militärische Fertigungsexpertise zur Entwicklung modularer Heavy Equipment Trailer. Gefertigt in Rumänien profitieren die robusten Aufliegersysteme von kosteneffizienten Produktionsprozessen und hoher Qualitätskontrolle nach EU-Standards. Durch optimierte Integration mit Rheinmetall MAN Military Vehicles gewährleisten die Trailer herausragende Tragfähigkeit, Fahrstabilität und Zuverlässigkeit im anspruchsvollen Geländeeinsatz. Ziel ist die Versorgung europäischer Streitkräfte mit skalierbaren, leistungsstarken Transportlösungen für Kampf-und Unterstützungsfahrzeuge. Sie unterstützt NATO-Beschaffungsprogramme, minimiert logistische Engpässe im Feld.



Rheinmetall und Nooteboom starten strategische Kooperation für robuste Militär-HET-Aufliegersysteme

Rheinmetall und Nooteboom Trailers B.V. haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, um gemeinsam militärische HET-Aufliegersysteme zu entwickeln, zu industrialisieren und zu vertreiben. Die Kooperation fokussiert sich auf robuste, geländegängige Auflieger, die schwere Ketten- und Radfahrzeuge transportieren können. Gefertigt werden sie in Rumänien, um Kosteneffizienz und Qualität zu gewährleisten. Vertrieb und Support erfolgen über das weltweite Netz von Rheinmetall, wodurch schnelle Verfügbarkeit und umfassende Serviceleistungen sichergestellt werden. Die Trailer überzeugen durch Zuverlässigkeit.

Neue Kooperation stärkt geländegängige Schwerlasttransporte für NATO-Fahrzeuge in Europa

Angesichts geänderter NATO-Beschaffungsprogramme für Kampfpanzer und Schützenpanzer sowie selbstfahrende Haubitzen steigt der Bedarf an geländegängigen Schwerlasttransportern signifikant. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, hat die Partnerschaft neue Kapazitäten geschaffen, die Lieferung robuster Transporttechnik für den europäischen Markt beschleunigen und gleichzeitig Versorgungsengpässe in Einsatzgebieten verhindern. Diese Maßnahme verbessert Mobilität, Reaktionsfähigkeit und Einsatzkontinuität unter anspruchsvollen Bedingungen. Durch optimierte Produktionsprozesse, flexible Logistikketten und modularen Aufbau der Transportlösungen lassen sich unterschiedliche Fahrzeugtypen sicher befördern.

Nooteboom liefert zivile Schwerlastkompetenz bis 200 Tonnen an Rheinmetall

Nooteboom Trailers bietet mehr als vierzig Jahre anwendungsbezogener Kompetenz im zivilen Schwerlasttransport für Nutzlasten bis zweihundert Tonnen. Experten entwickeln modulare Auflieger, die präzise auf spezialisierte Anforderungen abgestimmt sind. Rheinmetall ergänzt dies durch umfassendes militärisches Knowhow im Anhängerbau, bewährte Aufbauten und wirtschaftliche Serienfertigungskapazitäten. Hinzu kommt ein weltweites Vertriebsnetz, das eine schnelle Bereitstellung ermöglicht. Zusammen resultiert eine partnerschaftliche Synergie für hochmoderne Spezialtransportlösungen. Die Kombination steigert Effizienz, Flexibilität Zuverlässigkeit in anspruchsvollen logistischen Szenarien.

HET-Aufliegerproduktion in Rumänien reduziert deutlich Kosten und steigert Effizienz

Die Fertigung der HET-Auflieger in Rumänien erzielt entscheidende Wettbewerbsvorteile. Durch die Zusammenarbeit mit regionalen Zulieferern werden Kosten erheblich gesenkt, während kurze Transportwege zu den wichtigsten Abnehmern in Mittel- und Osteuropa den logistischen Aufwand minimieren. Zudem sichert die Produktion nach EU-Standards eine gleichbleibend hohe Qualität aller Bauteile. Dieser Standortvorteil kombiniert wirtschaftliche Effizienz und zuverlässige Fertigungsprozesse, was eine nachhaltige und kostengünstige Versorgung militärischer Transportlösungen gewährleistet. Weiterhin ermöglicht die regionale Produktion hohe Skalierbarkeit.

Rheinmetall MAN Zugmaschinen ermöglichen vertikal integrierte Transporte schwerer Militärfahrzeuge

Durch die enge Verzahnung mit den hochmobilen Zugmaschinen von Rheinmetall MAN Military Vehicles wird ein umfassend integriertes Transportkonzept realisiert. Dieses System gewährleistet den sicheren, effizienten und zügigen Verfrachtungsvorgang schwerer Ketten- und Radfahrzeuge ebenso wie Berge- und Pionierpanzer. Dank modularer Bauweise und robusten Komponenten werden auch anspruchsvolle Einsatzbedingungen zuverlässig gemeistert. Die Kombination aus Traktion, Stabilität und Flexibilität erlaubt Überland- und Manövriertransporte über weite Distanzen mit maximaler Sicherheit und optimierter internationaler Logistikkette.

Rheinmetall AG seit 1889 integrierter Technologiekonzern für vier Domänen

Seit seiner Gründung im Jahr 1889 hat die Rheinmetall AG aus Düsseldorf ihre Position als integrierter Technologiekonzern kontinuierlich ausgebaut. Mit rund 33.000 Mitarbeitern an 180 Standorten weltweit deckt das Unternehmen die Domänen Land, Luft, See und Weltraum ab. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das DAX40-Unternehmen einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro. Nachhaltigkeit ist dabei eine zentrale Strategie, um langfristige Effizienz, Umweltverträglichkeit und Innovationskraft sicherzustellen. Das Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung.

Nooteboom Trailers B.V. seit 1881: 500 Beschäftigte, zwei Produktionsstandorte

Das 1881 gegründete Familienunternehmen Nooteboom Trailers B.V. mit Hauptsitz in Wijchen (NL) beschäftigt über 500 Mitarbeitende an zwei hochmodernen Fertigungsstätten. Dank fortlaufender Investitionen in Forschung und Entwicklung besitzt Nooteboom zahlreiche Patente in Sicherheitskonzepten, Effizienzsteigerung und Zuverlässigkeitstechnologien. Diese innovativen Spezialtransportlösungen gewährleisten erstklassige Leistungsfähigkeit unter anspruchsvollsten Bedingungen und sichern langfristige Betriebssicherheit bei militärischen und industriellen Einsatzszenarien. Die Qualitätskontrolle und enge Zusammenarbeit mit Kunden ermöglichen individuelle Anpassungen und hohe Verfügbarkeitsraten unter extremen Einsatzbedingungen.

Rheinmetall und Nooteboom entwickeln robustes HET-System mit modularer Ausstattung

Die Kooperation zwischen Rheinmetall und Nooteboom Trailers B.V. verbindet zivile Expertise im Schwerlasttransport mit militärischer Produktionskompetenz und führt zur Entwicklung eines robusten und modularen HET-Aufliegersystems. Die Produktion erfolgt in Rumänien unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards, um Kosteneffizienz und schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten. Das System integriert sich nahtlos in Rheinmetall MAN Military Vehicles Zugmaschinen und optimiert dadurch die Mobilität schwerer Ketten- und Radfahrzeuge in Europa nachhaltig und stärkt gleichzeitig nationale Verteidigungsstrukturen effektiv.