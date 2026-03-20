Integrierte Software-, Hardware- und Automatisierungslösungen für effiziente industrielle Digitalisierungsprojekte

Auf der Hannover Messe präsentieren Rittal und Eplan ein umfassendes Portfolio verzahnter Lösungen, das von der Planung über die Automatisierung bis zur Infrastruktur reicht und einen durchgängigen Datenfluss gewährleistet. Eplan Smart Sourcing macht Bauteilverfügbarkeit frühzeitig im Engineering sichtbar, während Product Change Notification Änderungsprozesse automatisiert. Ergänzt durch kompakte Wire Terminal-Konfektionierung, modulare Stromverteilungsplattformen und Direct Chip Cooling, entsteht ein skalierbares System, das Effizienz, Zeitersparnis und Zukunftssicherheit vereint, kosteneffizient implementiert und wartungsarm ausgelegt.



Rittal, Eplan präsentieren integrierte Industrie-Lösungen von Engineering bis Infrastruktur

Auf der Hannover Messe stellen Rittal und Eplan umfassende Systemlösungen vor, die den gesamten Lebenszyklus industrieller Automatisierung abdecken. Beginnend mit effizienten Engineering-Workflows schaffen sie durchgängig strukturierte Datenmodelle als Basis für Planung, Beschaffung und Produktion. Eplan Smart Sourcing visualisiert Bauteilverfügbarkeit, während PCN Informationsflüsse über Produktänderungen automatisiert. Kompakte Drahtkonfektionierung, modulare Stromplattformen und Direct Chip Cooling sichern hohe Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und EU-konforme Kühltechnik nachhaltiger Digitalisierungsprojekte. Sie optimieren Kosten, steigern Qualität und verkürzen Time-to-Market.

Die Industrie steht unter wachsendem Druck, Produkte schneller zu entwickeln, kosteneffizient zu fertigen und gleichzeitig hohen Mehrwert zu bieten. Maschinen- und Anlagenbauer begegnen dieser Herausforderung, indem sie Software, Hardware und Automatisierung nahtlos verknüpfen. Rittal und Eplan zeigen auf der Hannover Messe (Halle 27, Stand D50) effiziente, zielgerichtete und praxisorientierte integrierte Lösungen, die es kleinen und großen Unternehmen ermöglichen, durch systematische Datendurchgängigkeit sowie automatisierte Prozesse spürbare Beschleunigungs- und Skalierungseffekte zu realisieren.

Eplan schafft Single Source of Truth für effizientes Engineering

Im Engineering wird eine zentrale Datenbasis geschaffen, die sämtliche Schritte von effektiver Planung über effiziente Beschaffung bis hin zu präziser Fertigung und verlässlichem Betrieb unterstützt. Eplan hat dazu sein Portfolio gestrafft und konsequent an Anwender-Workflows ausgerichtet. Die konsequente Nutzung strukturierter und konsistenter Daten bildet einen digitalen Zwilling als Single Source of Truth, der Elektro-, Fluid- und Steuerungstechnik disziplinübergreifend verknüpft und damit Prozessautomatisierung sowie Arbeitstempo signifikant erhöht und Effizienzsteigerung deutlich ermöglicht.

Eplan Smart Sourcing sorgt frühzeitig transparente Bauteilverfügbarkeit und Lieferfristen

Mit Eplan Smart Sourcing lassen sich frühzeitig Verfügbarkeitsdaten und Lieferzeiten direkt während der Planungsphase einsehen. Technische Planer erhalten unmittelbar Rückmeldungen darüber, ob ausgewählte Bauteile termingerecht verfügbar sind oder ob alternative Komponenten benötigt werden. Durch diese Transparenz entfallen zeitintensive Abstimmungen zwischen Konstruktions- und Einkaufsteams sowie Lieferanten. Projektzyklen verkürzen sich messbar, da Verzögerungen identifiziert und umgehend behoben werden. Gleichzeitig sinken Beschaffungsrisiken und Planungssicherheit steigt deutlich.

Schnelle PCN-Integration: Automatische Bauteiländerungs-Updates direkt im Eplan Data Portal

Product Change Notification (PCN) überträgt Herstellerinformationen zu Bauteiländerungen unmittelbar in das Eplan Data Portal und sorgt damit für lückenlose Aktualisierung technischer Daten in der Planungsumgebung. Die Asset Administration Shell (AAS) automatisiert Updates und gewährleistet Fehlerfreiheit, indem sie strukturierte Datensätze bereitstellt. Konstrukteure erhalten frühzeitige Warnungen zu Produktabkündigungen, wichtigen technischen Anpassungen oder sicherheitsrelevanten Hinweisen. So lassen sich erforderliche Änderungen im Engineering zeitnah realisieren, Planungsfehler vermeiden und Projektzyklen nachhaltig beschleunigen mit minimalem Aufwand.

Rittal stellt kompakten WT L Vollautomaten für Drahtkonfektionierung vor

Mit der neuen Wire Terminal WT L Serie stellt Rittal Automation Systems einen kompakten Vollautomaten zur automatisierten Drahtkonfektionierung vor, der hohe Produktivität und Wirtschaftlichkeit vereint. Die Serie zeichnet sich durch geringe Investitionskosten, einfache Bedienung und geringen Platzbedarf aus, wodurch insbesondere kleinere Steuerungsbauer ihre Fertigungskapazitäten erweitern können. Dank modularer Bauweise und standardisierten Schnittstellen lässt sich das System nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren und beschleunigt Fertigungsprozesse erheblich mit hoher Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit.

Rittal präsentiert modulare Stromverteilung, Kühltechnik für HPC und KI

High Performance Computing und künstliche Intelligenz stellen zunehmende Anforderungen an die Stromversorgung und Kühlung moderner Rechenzentren. Rittal präsentiert deshalb modulare Energiedistributionsplattformen wie RiLineX und Ri4Power, ergänzt durch flexible Sidecar-Architekturen für Power-Racks im White Space. Diese kombinierte Lösung gewährleistet standardisierte und skalierbare Energiezufuhr, optimiert Ressourcennutzung und erhöht gleichzeitig die Dichte der Rechenkapazitäten sowie die Betriebssicherheit. Anwender profitieren von verbessertem Leistungsmanagement und höherer Systemverfügbarkeit. Das modulare Design ermöglicht einfache Skalierung und Wartung.

Direct Chip Cooling ermöglicht flüssigkeitsbasierte Kühlung direkt am Prozessor

Rittal setzt bei Direct Chip Cooling auf eine flüssigkeitsbasierte Kühlung, die direkt am Prozessor ansetzt und dadurch deutlich höhere Leistungsdichten ermöglicht. Die Technologie verbessert die Wärmeabfuhr, steigert Stabilität und Lebensdauer elektronischer Komponenten. Integrierte Wärmerückgewinnungssysteme nutzen entstehende Abwärme effizient, indem sie diese in Heiz- oder Kühlkreisläufe zurückspeisen. Das senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten, verringert den CO?-Footprint und unterstützt nachhaltige KI-Anwendungen ohne Leistungseinbußen. und optimiert Maschinenverfügbarkeit. sowie fördert systemische Ressourceneffizienz. dauerhaft.

EU-2027-Vorgaben für Kältemittel erfordern zukunftssichere Rittal-Lösungen und garantierte Betriebssicherheit

Mit Inkrafttreten der neuen EU-Kältemittelverordnung ab 2027 müssen Hersteller verstärkt auf umweltfreundliche Alternativen und geringere Treibhauspotenziale achten. Rittal hat ein umfassendes Produktprogramm entwickelt, das diese Anforderungen bereits heute erfüllt. Maschinenbauer profitieren von detaillierten Planungs- und Auslegungsunterlagen für regelkonforme Kühlgeräte und Chiller. Durch modulare Konzepte und praxiserprobte Lösungen wird die Einhaltung zukünftiger Normen erleichtert, Ausfallrisiken minimiert und nachhaltige Betriebssicherheit dauerhaft gewährleistet. Innovationsfördernde Serviceangebote begleiten Anwender während des gesamten Lebenszyklus, effizient und kostenbewusst.

Rittal und Eplan optimieren Time-to-Market durch automatisierte, skalierbare Datenintegration

Durch die enge Verzahnung von Eplan-Software, Rittal-Komponenten und automatisierten Fertigungssystemen entsteht eine durchgängige Datenkette, die den Produktentwicklungszyklus signifikant beschleunigt. Automatisierte Prozesse minimieren manuelle Eingriffe und optimieren Ressourceneinsatz, während AI-fähige Infrastruktur hohe Rechenkapazitäten effizient bereitstellt. Maschinenbauer profitieren von verkürzten Markteinführungszeiten, reduzierten Produktionskosten, flexiblen Skalierungsoptionen und robusten, zukunftssicheren Technologien, die durchgängig im gesamten Produktdesign und Betrieb Anwendung finden und operative Exzellenz fördern. Downloadzeiten sinken spürbar durch optimierte Datendurchgängigkeit im Engineering und Deployment.