Visual Shop Floor digitalisiert Abläufe schafft Transparenz und Zeitersparnis

Ritter Sport als Hersteller hochwertiger Schokolade stellt höchste Anforderungen an Hygiene und Qualität. Bisher erfolgte die Koordination von Audits, Qualitätsvorfällen und Rundgängen zeitaufwendig über E-Mail, Telefonate und Excel-Tabellen, was Transparenz und Nachverfolgbarkeit einschränkte. Mit der Einführung von Solunio Visual Shop Floor wurden sämtliche Dokumentationsschritte digitalisiert, Arbeitsabläufe automatisiert und Kommunikationsprozesse modernisiert. Produktion, Logistik und Instandhaltung greifen nun ortsunabhängig auf aktuelle Informationen zu und profitieren von effizienter, standortübergreifender Zusammenarbeit und transparenten Abläufen.



Historische Audit und Qualitätsdaten behindern zentrale Nachverfolgbarkeit und Effizienz

In Bereichen mit höchsten Anforderungen an Qualität und Hygiene ist es unerlässlich, dass Prozesse stringent organisiert und vollständig nachvollziehbar protokolliert werden. Bei Ritter Sport wurden Audits, Produktionsrundgänge und Meldungen zu Qualitätsabweichungen über E-Mail, Telefonanrufe, Excel-Tabellen und Kanban-Boards gesammelt. Obwohl diese Mischung aus analogen und digitalen Medien grundsätzlich funktionierte, entfaltete sie aufgrund fehlender Zentralisierung und Standardisierung einen enormen Koordinationsaufwand und erschwerte die zeitnahe, durchgängige Verfolgung relevanter Produktionsdaten über alle Standorte hinweg.

Hybride Papier-MES-Prozesse erschweren effiziente digitale Nachverfolgbarkeit und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

Ein seit 2012 eingesetztes Manufacturing Execution System (MES) bei Ritter Sport erfasst fortlaufend Maschinen- und Betriebsdaten, um Kennzahlen wie Overall Equipment Effectiveness, Anlagenzustände, Produktionsmengen und Ausschuss präzise zu analysieren. Parallel zeichnet das Personal sicherheitsrelevante Zwischenfälle und Qualitätsabweichungen weiterhin manuell auf großformatigen DIN-A3-Dokumenten und klassischen Gemba-Tafeln auf. Diese kombinierte digitale-papierbasierte Vorgehensweise erschwert jedoch die durchgängige Nachverfolgung, standortübergreifende Zusammenarbeit und nachhaltige Problemlösung über verschiedene Schichten hinweg über alle Bereiche und Hierarchieebenen hinweg vollständig.

Visual Shop Floor bietet zentrale Transparenz reduziert manuelle Abläufe

Ritter Sport hat mit der Einführung von Solunio Visual Shop Floor das Ziel verfolgt, Prozessabläufe transparenter zu gestalten und manuelle Dokumentationen zu minimieren. Die digital vernetzte Plattform erfasst sämtliche Produktionsvorgänge zentral und stellt sie allen Nutzern zeitgleich zur Verfügung. Unabhängig von Standort, Abteilung oder Schicht erhalten Mitarbeiter aktuellen Zugriff auf wichtige Kennziffern und Statusinformationen. Auf diese Weise lassen sich Prioritäten klar setzen und fundierte Entscheidungen auch außerhalb des Shop Floors treffen.

Modulare Plattform setzt über 80 Prozent Anforderungen out-of-the-box um

Durch das modulare Baukastensystem und den Low-Code-/No-Code-Ansatz konnte Ritter Sport über 80 % der Anforderungen sofort umsetzen. Das System wurde fortlaufend optimiert und sukzessive auf zwei Standorte ausgerollt. Heute nutzt Visual Shop Floor nicht nur Produktion und Logistik, sondern auch Engineering, Instandhaltung, Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Die integrierte Lösung ermöglicht schnelle Anpassungen, fördert bereichsübergreifende Transparenz und steigert Effizienz durch automatisierte Prozesse im gesamten Unternehmen. Mitarbeiter profitieren von klaren Abläufen und Aufwänden.

Automatisierte Maschinenstillstandserfassung und zentrale Aufgabenverwaltung steigern Produktionsmanagement nachhaltig effizient

Mit Visual Shop Floor werden Maschinenstillstände automatisch erfasst. Abweichungen werden in Echtzeit erkannt und direkt mit definierten Maßnahmen verknüpft, sodass Verantwortliche sofort informiert sind. Aufgaben lassen sich standortübergreifend koordinieren, was die Zusammenarbeit zwischen Teams optimiert. Dynamische Info Boards stellen Kennzahlen live dar und ermöglichen schnelle Analysen. Audits werden digital durchgeführt und Ausnahmen automatisch an zuständige Mitarbeiter weitergeleitet. Durch strukturierte Meetings auf der Plattform werden tägliche Produktionsrunden spürbar effizienter, nachhaltiger gestaltet.

Optimierte Abläufe sparen Teamleitern wöchentlich zehn Prozent Arbeitszeit effektiv

Durch die Implementierung digitaler Prozessoptimierungen erzielte Ritter Sport eine Reduzierung des wöchentlichen Koordinationsaufwands seiner Teamleiter um bis zu zehn Prozent. Diese eingesparte Zeit wird jetzt für strategische und wertschöpfende Aufgaben genutzt. Automatisierte Workflow-Prozesse reagieren unmittelbar auf kritische Vorfälle, identifizieren wiederkehrende Fehler schneller und gewährleisten eine lückenlose Dokumentation der Schichtübergaben. So verbessert sich die bereichsübergreifende Kommunikation nachhaltig und Prozesse bleiben jederzeit transparent und nachvollziehbar. Die frei gewordene Kapazität stärkt Flexibilität, Qualitätsinitiativen.

Visual Shop Floor ermöglicht Flexibilität für digitale Anwendungsfälle weltweit

Maximilian Weber, Operational Excellence Engineer bei Ritter Sport, betont die hohe Flexibilität von Visual Shop Floor. Die Software stellt Digitalisierern ein anpassbares Werkzeug zur Verfügung, mit dem nahezu jeder industrielle Prozess abgebildet werden kann. Durch den modularen Aufbau lassen sich Funktionen schnell konfigurieren, zu Testzwecken modifizieren und produktiv einsetzen. Die enge Kooperation mit Solunio gewährleistet regelmäßige Updates, zielgerichtete Weiterentwicklungen und Workflows. Dieses Zusammenspiel sichert die Effizienzsteigerung und Innovationskraft im Unternehmen.

Shop Floor schafft Transparenz Automatisierung und Zeitersparnis Ritter Sport

Durch die Implementierung von Solunio Visual Shop Floor bei Ritter Sport werden sämtliche Produktionsabläufe digital erfasst und in Echtzeit visualisiert, wodurch Transparenz über Ressourcenverbrauch, Anlagenzustände und Qualitätskennzahlen entsteht, die vorher manuell erfasst wurden. Automatisierte Workflows reduzieren die administrative Belastung, da Aufgaben, Abweichungen und Auditergebnisse systematisch dokumentiert und verknüpft werden. Standortübergreifend ermöglicht die Plattform eine koordinierte Zusammenarbeit und fundierte Entscheidungen, während ersparte Arbeitszeiten direkt in zukunftsweisende wertschöpfende Tätigkeiten effizient investiert werden.