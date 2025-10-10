Rodriguez erweitert Sortiment um drei innovative neue Alwayse Kugelrollenprodukte

Rodriguez erweitert sein Kugelrollenspektrum um drei Alwayse-Neuheiten. Dazu gehören multidirektionale Kugelrollentische mit einer Tragfähigkeit bis 220 kg sowie zwei Hochlast-Kugelrollen: Typ 888 trägt bis 450 kg, verfügt über verbesserten Korrosionsschutz und leisen Lauf, der IATA-gelistete Klassiker 805 übernimmt bis 350 kg selbst bei ?30 °C. Die Komponenten integrieren sich nahtlos in Förderbänder, Verpackungs- und Inspektionsstationen. Optionales Zubehör wie Seitenschutz und Höhenverstellung erlaubt flexible Anpassungen und steigert deutliche Ergonomie, Sicherheit und wesentliche Effizienz im Materialfluss.



Rodriguez erweitert Portfolio um 150 Kugelrollenvarianten für vielfältige Einsatzbereiche

Rodriguez bietet ein umfassendes Sortiment an Kugelrollen, das circa 150 unterschiedliche Ausführungen umfasst. Kunden wählen aus Universal- und Flanschrollen, Miniatur- und Schwerlastrollen bis hin zu High-Tech-Modellen mit Tragkräften zwischen 10 und 5 000 Kilogramm. Die Produktpalette deckt Kugeldurchmesser von 12,5 bis 120 Millimetern ab. Sie garantieren Beständigkeit, optimale Integration und hohe Effizienz.

Ergonomische Kugelrollentische integrieren sich flexibel in Förderbänder und Verpackungslinien

Die neuen Kugelrollentische integrieren sich problemlos in bestehende Förderbänder, Verpackungslinien und Arbeitstische und erlauben eine multidirektionale Handhabung von Gütern bis 220 kg bei ergonomischer Arbeitshaltung. Durch die modulare Bauweise lassen sie sich schnell und nahtlos an vorhandene Prozessumgebungen anpassen. Optionales Zubehör wie Seitenschutzblenden sorgt für höhere Sicherheit, während höhenverstellbare Gestelle eine individuelle Positionierung ermöglichen und somit Bedienkomfort und Effizienz steigern und Reliability.

Typ 888 Kugelrolle für 450 kg Tragkraft, Korrosionsschutz und Geräuschdämpfung

Die Kugelrolle Typ 888 wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Bau-, Energie- sowie Luft- und Raumfahrtbereich entwickelt. Sie trägt bis zu 450 kg, verfügt über eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit und erzeugt lediglich 62 dB Betriebsgeräusch. Das integrierte Schmutzabscheidesystem erhöht die Funktionssicherheit, während der konische Rollenaufbau die Montage vereinfacht und Ausfallzeiten reduziert. So lässt sich die Komponente unter extremen Umweltbedingungen für einen zuverlässigen und wartungsarmen Materialtransport einsetzen und optimierte Performance über lange Nutzungsdauer gewährleistet.

Modell 805: 350 kg Tragkraft, leise 64 dB, IATA-konform

Die Kugelrolle 805 überzeugt mit einer maximalen Traglast von 350 kg und garantiert zuverlässige Funktionalität selbst bei Umgebungstemperaturen bis ?30 °C. Dank optimierter Dämpfung und präziser Fertigung liegt der Geräuschpegel bei nur 64 dB, wodurch sie leise im Betrieb bleibt. Durch die Einhaltung aller IATA-Richtlinien erfüllt sie höchste Sicherheitsstandards für den Transport in der Luftfracht. Eine robuste Konstruktion minimiert Wartungsaufwand und gewährleistet Zuverlässigkeit.

Seitenschutz, Höhenverstellung, Montagesätze steigern Ergonomie und Sicherheit in Materialfluss

Optionale Zusatzausstattungen wie Seitenabdeckungen, variable Höhenverstellung und individuell konfigurierte Montagesätze erlauben eine präzise Anpassung der Kugelrollentische und -rollen an spezifische Prozessumgebungen. Durch diesen modularen Aufbau kann die Arbeitshöhe genau auf Benutzer und Arbeitsablauf abgestimmt werden, während seitlicher Schutz das Verletzungsrisiko minimiert. Diese Flexibilität unterstützt die Einhaltung ergonomischer Richtlinien und trägt gleichzeitig zur Steigerung der Betriebssicherheit in Verpackungsstationen, Inspektionslinien und Lagerbereichen bei. Ergänzende Befestigungsteile steigern Prozessflexibilität, Arbeitssicherheit und Wartungseffizienz messbar deutlich.

Neues Alwayse-Sortiment mit Kugelrollentischen 888 805 stärkt Rodriguez Portfolio

Durch die Integration der neuen Alwayse-Kugelrollentische sowie der Schwerlastmodelle 888 und 805 erweitert Rodriguez sein Produktportfolio nachhaltig. Anwender profitieren von einer verbesserten Ergonomie bei manuellen Handlingschritten sowie einer nahtfreien Integration in bestehende Fördersysteme. Die robusten Konstruktionen gewährleisten hohe Tragfähigkeiten und lange Lebensdauer. Insgesamt stehen nun rund 150 Varianten zur Verfügung, die exakt auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind und sichere sowie effiziente Materialflusslösungen für unterschiedlichste Branchen bieten, zusätzlich inklusive maximaler Prozesssicherheit.