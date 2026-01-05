Rose Intech Auto-ID-Systeme automatisieren Prozesse und reduzieren Fehler nachhaltig

Rose Intechs Auto-ID-Systeme ermöglichen die durchgängige Automatisierung organisatorischer Abläufe in Unternehmen und reduzieren manuelle Fehlerquellen deutlich. Auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart präsentiert der Anbieter gemeinsam mit Datalogic maßgeschneiderte Lösungen, die von klassischen Barcodescannern über mobile Datenerfassungsgeräte bis hin zu KI-gestützten Lesegeräten reichen. Dank nahtloser Integration in bestehende Systeme profitieren Logistik, Produktion, Pharma und Flughafenbetriebe von Echtzeitidentifikation sowie lückenloser Rückverfolgbarkeit ihrer Warenströme. Die optimierte Datengenauigkeit steigert Effizienz und senkt Prozesskosten.



Auto-ID vereint Barcode, Datenfunk, Visionsysteme und Sensorik vollumfänglich effizient

Unter Auto-ID fasst Rose Intech Verfahren zusammen, die Barcode-Erfassung, Datenfunkverbindungen, Vision-Systeme und Sensorik einschließen. In enger Zusammenarbeit etwa mit Datalogic bietet das Unternehmen für jede Anwendung optimale Hardware- und Softwarelösungen. Mobile Handheldscanner und stationäre bildbasierte Lesegeräte lassen sich unmittelbar in bestehende Warenwirtschaftssysteme integrieren. Dadurch entsteht eine durchgängige Datengrundlage, die Fehler reduziert, Prozesse beschleunigt und eine lückenlose Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Supply Chain ermöglicht. Unterstützt werden Analysen und Auswertungen in Echtzeit.

Optimierte Scannerkonfiguration und Positionierung gewährleistet schnelle, fehlerfreie Datenerfassung durchgängig

Die bewährte Barcodetechnologie kombiniert Scanner, mobile Datenerfassungsgeräte und stationäre Terminals, um eine schnelle sowie fehlerfreie Erfassung von Artikeldaten zu ermöglichen. Rose Intech garantiert durch präzise Konfiguration und exakte Positionierung der Lesegeräte eine optimale Abstimmung auf bestehende Förderanlagen und Prozessbedingungen. In der Folge sinken Fehlerraten deutlich, während der Personalaufwand reduziert wird. Diese Faktoren führen zu einer messbaren Effizienzsteigerung in sämtlichen Scanvorgängen und Arbeitsabläufen im Lager und in der Produktion, sofort sichtbar.

Moderne Sensoren und Vision-Systeme ermöglichen lückenlose Sendungsverfolgung in Echtzeit

Intelligente Sensorik und optische Verfahren erfassen Sendungen kontinuierlich während des gesamten Lieferprozesses, vom Verlassen des Lagers bis zur endgültigen Empfangsbestätigung. Integrierte stationäre Bildleser, mobile Handscanner und robuste Datenerfassungscomputer gewährleisten lückenlose Identifikation und Nachvollziehbarkeit. Funkbasierte Datenübertragung sichert den sofortigen Zugriff auf aktuelle Prozessinformationen und verhindert durch valide Datenvalidierung Bestandsabweichungen. Dies optimiert Wareneingang, Kommissionierung und Inventur, reduziert menschliche Fehlerrisiken und steigert insgesamt Effizienz sowie Transparenz in der Logistik, rasch, zuverlässig und kontrolliert.

Auto-ID in Fertigung: lückenlose Transparenz über Warenfluss und Position

Auto-ID-Anwendungen in der Fertigung ermöglichen lückenlose Transparenz beim Warenfluss und bei der Positionserfassung der Produkte. Analysefunktionen identifizieren Engpässe im Produktionsprozess und erlauben gezielte Maßnahmen zur Verkürzung der Durchlaufzeiten. Dadurch werden Ausschussquoten deutlich reduziert, während gleichzeitig die Ressourcenauslastung optimiert wird. In pharmazeutischen Verpackungsprozessen sorgen fortschrittliche bildbasierte Lesegeräte für zuverlässige Identifizierung und Authentifizierung der Einheiten. Zusätzlich dokumentieren sie jede Bewegung der Chargen bis zur abschließenden Verifizierung in der Apotheke sowie prozesssicher geleitet.

Rose Intech vernetzt Auto-ID-Systeme nahtlos mit Profibus und Profinet

Rose Intech vernetzt Auto-ID-Systeme mittels Profibus, Profinet, Ethernet, Ethernet/IP, Modbus und DeviceNet. Auch Geräte ohne native Kommunikationsschnittstellen lassen sich dadurch nahtlos einbinden. Die systemübergreifende Integration ermöglicht die gleichzeitige manuelle und automatisierte Datenerfassung. So lassen sich Produktdaten effizient erfassen, verarbeiten und rückverfolgen. Vom Wareneingang und Rohstoffhandling über Baugruppenbestände bis zum fertigen Endprodukt entsteht eine durchgängige Informationskette. Ergebnis sind gesteigerte Produktivität, höhere Rentabilität und vollständige Transparenz entlang der Supply Chain und Systemlandschaft.

Rose Intech und Datalogic realisieren mobiles Check-in scannerbasierte Abfertigungslösungen

Mit mobilen Check-in-Terminals, Langstreckenscannern und Kameralösungen sorgen Rose Intech, Datalogic und Intralogistik-Partner an Flughäfen für optimierte Abläufe. Handheldscanner überprüfen Flugtickets, validieren Transportpfade und erfassen Unterschriften digital, wodurch Prozesse beschleunigt und Fehler reduziert werden. Die nahtlose Einbindung in bestehende Baggage-Handling-Systeme garantiert termingerechte Passagier- und Gepäckabfertigung. Gleichzeitig profitieren Logistikzentren von durchgängiger Transparenz, höherer Auslastung und einer signifikanten Steigerung der operativen Effizienz bei minimalem Personalaufwand. Zusätzliche Softwarelösungen ermöglichen fortlaufende Statusmeldungen und detaillierte Analyse.

Rose Intech liefert maßgeschneiderte Auto-ID-Systeme für schnelle nachhaltige Prozessoptimierung

Rose Intech begleitet Kunden von der initialen Zieldefinition über Planung und Installation bis hin zum umfassenden Aftersales-Support. Dabei analysiert das Expertenteam Anforderungen präzise und realisiert individuelle Softwarelösungen, integriert passende Hardwarekomponenten und stellt reibungslose Systeminbetriebnahmen sicher. Über regelmäßige Wartungen und Updates hinaus bietet der Anbieter Schulungen, Remote-Support und Erweiterungsmöglichkeiten. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz entstehen Auto-ID-Lösungen, die optimal auf Geschäftsprozesse abgestimmt sind und langfristig Effizienz sowie Wettbewerbsfähigkeit steigern werden gezielt nachhaltig gefördert.

Rose Intechs Auto-ID bündelt Barcode, Bildverarbeitung, Mobilfunknetz für Effizienz

Rose Intech kombiniert fortschrittliche Barcode-Scannersysteme und KI-gestützte Bildverarbeitungstechnologie mit universellen Schnittstellen und mobiler Datenübertragung. So erhalten Logistik-, Produktions-, Pharma- und Flughafenbetriebe durch automatisierte Arbeitsabläufe eine lückenlose Rückverfolgbarkeit ihrer Warenbewegungen. Fehlerquoten reduzieren sich deutlich, während Echtzeit-Tracking und präzise Datenerfassung Optimierungen entlang der Supply Chain ermöglichen. Die passgenau entwickelten Auto-ID-Lösungen tragen zur Kosteneinsparung bei, steigern die betriebliche Effizienz und schaffen transparente Prozesse. Implementierung und Wartung erfolgen bedarfsgerecht in enger Abstimmung mit Fachabteilungen.