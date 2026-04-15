RP-Group präsentiert WLZENT04 mit leistungsstarkem Rechner und integrierter USV-Option

RP-Group präsentiert die WLZENT04, eine Wireless-Professional-Zentrale mit deutlich gesteigerter Rechenleistung dank neuem High-End-Prozessor. Die optimierte Hardwarearchitektur gewährleistet langanhaltende Betriebssicherheit und stabile Leistung in anspruchsvollen Netzwerkinfrastrukturen. Eine optionale integrierte USV sichert bei Stromausfall bis zu 45 Minuten Notstrombetrieb und ermöglicht ein kontrolliertes Herunterfahren. Ein widerstandsfähiges Display mit verbesserter Ablesbarkeit und optimierter Touch-Logik steigert die Bedienfreundlichkeit. Zusätzliche Tools für automatisierten Datenimport, Backup sowie flexibles Online- und Offline-Update runden das Funktionsspektrum nahtlos ab.



WLZENT04 setzt auf neuen Hochleistungschip für deutlich verbesserte Datenverarbeitung

Die WLZENT04 ist mit einem signifikant schnelleren Prozessor ausgestattet als die Vorgängerversion WLZENT03 und erreicht dadurch erheblich höhere Datenverarbeitungsgeschwindigkeiten. Durch die speziell auf komplexe WLAN-Infrastrukturen abgestimmte Hardware werden Latenzen minimiert und die Netzwerkkapazität deutlich gesteigert. Die neue Architektur ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und gewährleistet eine dauerhaft hohe Verfügbarkeit. Netzwerkadministratoren profitieren so von einer stabilen Umgebung, verlustfreien Abläufen und einer langfristig zuverlässigen Performance für anspruchsvolle Anwendungen. Dies steigert die Betriebseffizienz.

Optionale USV gewährleistet Systembetrieb bis zu 45 Minuten Ausfallreserve

Die optionale unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) hält das konfigurierte System im Falle eines Stromausfalls bis zu 45 Minuten am Laufen. Dadurch kann das System kontrolliert heruntergefahren werden, ohne Datenverlust oder Hardwarebeschädigung zu riskieren. Diese Kapazität garantiert in Netzwerken ohne redundante Energiequelle erhöhte Ausfallsicherheit und langfristige Betriebskontinuität. Insbesondere in kritischen Umgebungen wie Rechenzentren, Laboren oder Produktionslinien minimiert die USV-Option ungeplante Stillstände und bewahrt wichtige Informationen. Außerdem unterstützt sie geordnete Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb.

Robustes Display der WLZENT04 verbessert Lesbarkeit und bedienerfreundliche Touch-Steuerung

Das neue Display der WLZENT04 überzeugt durch verbesserte Robustheit, die Kratz- und Stoßfestigkeit erhöht und die Bildschirmoberfläche vor Beanspruchungen schützt. Dank optimierter Hintergrundbeleuchtung und kontrastreicher Darstellung bleibt der Inhalt auch bei direkter Sonneneinstrahlung und schwachem Licht gut lesbar. Eine neu entwickelte Touch-Logik reagiert mit geringerer Verzögerung und höheren Präzision, wodurch Menü- und Konfigurationsschritte schneller ablaufen. Das Ergebnis sind weniger Fehleingaben und eine spürbar höhere Effizienz bei reibungslosen Installationen und Wartung.

WLZENT04 integriert spezialisierte Import- und Backup-Tools für automatisierte Sicherung

Mit der WLZENT04 stellt RP-Group eine Reihe spezialisierter Werkzeuge vor, die den Datenimport und das Backup vollständig automatisieren. Netzwerkadministratoren können mühelos Konfigurationsprofile, Benutzerdaten sowie Sicherheitsrichtlinien von bestehenden Systemen übernehmen und zentral sichern. Dank vorgefertigter Templates und automatischer Validierungsroutinen reduzieren sich manuelle Eingriffe erheblich. Fehlerquellen werden minimiert, Migrationen verlaufen flüssiger, und wiederkehrende Sicherungsaufgaben lassen sich zeitsparend planen. Administratoren profitieren zusätzlich von zentraler Übersicht.

Duales Update-Konzept: Online-Updates und USB-Offline-Installation sichern Verfügbarkeit und Kompatibilität

Ein Firmware- oder Software-Update kann entweder online über die RP-Group-eigenen Server erfolgen oder offline mithilfe eines USB-Sticks eingespielt werden. Bei der Online-Aktualisierung stehen Anwendern automatisch die aktuellsten Versionen zur Verfügung, während die Offline-Variante in abgeschotteten Netzwerken höchste Sicherheitsstandards erfüllt. Durch dieses duale Konzept lassen sich Verfügbarkeit und Kompatibilität der Systeme in unterschiedlichsten Umgebungen gewährleisten, indem stets optimale Aktualitätsgrade mit robustem Schutz vor unautorisierten Zugriffen effizient und sicher kombiniert werden.

RP-Group veröffentlicht Softwareversion 3.0.4 für sämtliche WLZENT-Modelle und Windows-Systeme

RP-Group hat zeitgleich mit der Vorstellung der neuen Wireless-Professional-Zentrale WLZENT04 die Firmware-Version 3.0.4 der Steuersoftware bereitgestellt. Dieses Release erweitert die Kompatibilität auf die aktuellen WLZENT04-Einheiten sowie die Vorgängermodelle WLZENT03 und alle Windows-basierten Steuerrechner. Anwender mit aktivierter Auto-Update-Funktion erhalten die Aktualisierung automatisch im Hintergrund, während Nutzer ohne diese Berechtigung das Installationspaket bequem über das Kundenportal der RP-Group herunterladen und manuell installieren können. Dies gewährleistet sichere, konsistente Steuerungsabläufe und aktuelle Funktionen effizient.

Wireless Professional System erreicht nach 14 Jahren Millionenvertrieb Meilenstein

Seit über 14 Jahren hat sich das Wireless Professional System als verlässliche Lösung in Unternehmen und kritischen Infrastrukturen etabliert. Im laufenden Jahr meldet RP-Group den Verkauf der einmillionsten Wireless Professional Einheit. Dieser Meilenstein belegt das anhaltende Vertrauen der Anwender in die Skalierbarkeit, Robustheit und fortlaufende Weiterentwicklung der Produktfamilie. Er dokumentiert die Leistungsfähigkeit und Stabilität der Technologie, die an technologische Neuerungen angepasst wird. So bestätigt RP-Group ihren Innovationsanspruch und langfristige Ausrichtung.

Die WLZENT04 integriert einen hochleistungsfähigen Prozessor, der selbst bei komplexen WLAN-Infrastrukturen deutlich verbesserte Performance liefert. Eine optionale interne USV stellt bis zu 45 Minuten Notstrom zur Verfügung und ermöglicht kontrolliertes Herunterfahren ohne Datenverlust. Dank robustem Display und optimierter Touch-Logik gestalten sich Inbetriebnahme und Wartung effizient und fehlerfrei. Das modulare Update-Konzept erlaubt automatische Online-Aktualisierungen über RP-Server oder Offline-Installationen per USB-Stick. Version 3.0.4 ergänzt die etablierte Produktreihe um zusätzliche Stabilität und Funktionen.