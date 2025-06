Rubix startet zweistufiges Logistiknetzwerk im DACH-Raum mit zwei Hubs

Am 2. Juni 2025 nahm Rubix sein hochmodernes Logistikzentrum in Bergkamen (NRW) in Betrieb und erweitert damit sein bestehendes Distributionsnetz im DACH-Raum. Gemeinsam mit dem Hub in Plattling (Bayern) bildet es eine zweistufige Struktur zur effizienten Optimierung von Lagerung und Distribution. Auf 10.000 Quadratmetern Fläche vereint die Anlage einen automatisierten Lagerturm, digitale Fördertechnik und eine direkte Anbindung an die Autobahn A2, um Kundennähe, Servicelevel und Kapazität nachhaltig signifikant zu steigern.



Rubix eröffnet neues Bergkamener Logistikzentrum und stärkt zweistufiges DACH-Netzwerk

Rubix hat am 2. Juni 2025 in Bergkamen (NRW) ein neues Logistikzentrum eröffnet, um den wachsenden Bedarf seiner Kunden besser zu bedienen. Diese Erweiterung überwindet die Kapazitätsgrenzen eines einzelnen Standorts und ergänzt das bestehende Netzwerk. Das Projekt folgt den Planungen von CEO Maarten Bode für Rubix DACH und bildet gemeinsam mit dem Hub in Plattling (Bayern) ein zweistufiges Logistiksystem im DACH-Raum. Bis zum Jahresende wird eine volle Auslastung angestrebt zeitnah.

Neue Logistikanlage mit 10000 m² Fläche und automatisiertem Lagerturm

Die neue Logistikanlage bietet insgesamt zehntausend Quadratmeter aktive Lagerfläche und zusätzlich zweitausendfünfhundert Quadratmeter Erweiterungsreserve zur zukünftigen Kapazitätserweiterung. Im Zentrum steht ein vollautomatischer Lagerturm, der besonders häufig abgerufene Artikel effizient handhabt. Modernste Fördertechnik transportiert Waren zwischen Ein- und Auslagerungsprozessen, während digitale Steuerungs- und Managementsysteme sämtliche Abläufe koordinieren. Flexible Materialflusslösungen gewährleisten durchgängig optimierte Prozesse vom Wareneingang über die Kommissionierung bis hin zum Versand. Die Anlage erfüllt damit höchste Effizienz- und Qualitätsanforderungen.

Automatisierung aus Plattling optimiert Bergkamen-Standort und reduziert Durchlaufzeiten maßgeblich

Seit dem Jahr 2018 nutzt der süddeutsche Standort Plattling umfassende Automatisierungslösungen zur Optimierung seiner Logistikprozesse. Dazu zählen ein vollautomatisiertes Kleinteilelager, eine leistungsstarke Kommissionierzone mit optimierten Materialflüssen sowie eine adaptive Verpackungsmaschine, die Kartongrößen passend zum jeweiligen Inhalt zusammenstellt. Die gewonnenen Technologie- und Effizienz-Insights werden nachhaltig in die Betriebsabläufe des neuen Logistikzentrums in Bergkamen integriert, um Durchlaufzeiten spürbar zu reduzieren und Kundenzufriedenheit nachhaltig weiter zu erhöhen.

Plattling Südosten und Bergkamen Nordwesten stärken Lieferkette im DACH-Raum

Durch die Standortverteilung von Plattling im Südosten und Bergkamen im Nordwesten erreicht Rubix DACH eine optimierte Logistikkette. Der Prozess involviert die sukzessive Einbindung des Regionallagers Stuhr/Bremen in das ganzheitliche Netzwerkkonzept. Ziel ist die Verschlankung bestehender Strukturen, um eine erhöhte Effizienz sicherzustellen. Gleichzeitig sollen Reaktionszeiten bei Auftragsspitzen verkürzt und flexible Anpassungen an individuelle Kundenanforderungen ermöglicht werden, was langfristig Wettbewerbsvorteile schafft. Dieser Schritt stärkt die regionale Präsenz und verbessert die Liefersicherheit maßgeblich.

Rubix setzt auf 2.500 m² Reserve und leistungsstarke Infrastruktur

Durch die Bereitstellung einer zusätzlichen Lagerfläche von 2.500 Quadratmetern in Verbindung mit einer modernen Infrastruktur legt Rubix den Grundstein für zukünftiges Wachstum und Expansion. Mit der Implementierung eines dualen Hub-Netzwerks wird nicht nur die Gesamtkapazität signifikant erhöht, sondern auch die operative Flexibilität optimiert. Diese Struktur ermöglicht eine schnelle Anpassung an dynamische Marktbedingungen und flexible Reaktionen auf Spitzen im Auftragsvolumen, um eine kontinuierlich hohe Servicequalität zu gewährleisten. Darüber hinaus werden Effizienzsteigerungen im Logistikprozess realisiert.

Rubix erhöht Effizienz im DACH-Raum durch Bergkamen, Plattling, Automatisierung

Mit der Eröffnung des neuen Logistikzentrums in Bergkamen und dem bestehenden Hub in Plattling integriert Rubix modernste Automatisierungstechnik, um Durchlaufzeiten zu minimieren und Lieferzeiten deutlich zu verkürzen. Durch das kombinierte Netzwerk werden Kapazitäten flexibel erweitert, was eine unmittelbare Reaktion auf Auftragsspitzen erlaubt. Die strategische Konsolidierung optimiert die Lagerprozesse im DACH-Raum, stärkt die Kundennähe und schafft die Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum sowie exzellenten Service. Skalierbarkeit bleibt stets gewährleistet.