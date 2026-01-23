Rüdinger Spedition präsentiert emissionsfreie Stückguttransporte dank innovativer batteriegetriebener Lkw

Die Rüdinger Spedition aus Krautheim betreibt 34 batteriegetriebene Lkw, die über eine eigens entwickelte Ladeinfrastruktur verfügen. Dank optimierter Ladezyklen verkürzen sich Stillstandzeiten deutlich, während eine Investition von zehn Millionen Euro den Ausbau der Kapazitäten ermöglicht. Durch die vollständige Elektrifizierung aller Nachtlinien und die Teilumstellung der Nahverkehrsflotte wird der Stückgut- und Sammelgutverkehr emissionsfrei abgewickelt. Der Betrieb bezieht Ökostrom aus eigenen Photovoltaikanlagen und Wasserkraftwerken in den Alpen vollkommen CO2-frei. ganzjährig verlässlich bereitgestellt.



Rüdinger Spedition stellt jetzt brandneu CO2-freien Stückgutverkehr deutschlandweit vor

Die Rüdinger Spedition aus Krautheim führt in Deutschland den Einsatz von schweren E-Lkw im Stückgutsortiment an. Auf der LogiMAT präsentiert das Unternehmen erstmals sein CO2-freies Stückgutverkehrsprodukt. Durch komplett elektrifizierte Nachtlinien und eine teil-elektrische Nahverkehrsflotte werden alle Sendungen emissionsfrei befördert. Kunden profitieren von dieser Lösung, da sie keine Aufschläge zahlen müssen. Die umfassende Elektrifizierung minimiert den CO2-Ausstoß, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und unterstreicht die Innovationsführerschaft von Rüdinger. Das Konzept garantiert umweltbewussten Betrieb.

Eigene Ladetraverse passt Krautheimer Ladeinfrastruktur exakt an E-Lkw-Bedürfnisse an

Die Rüdinger Spedition hat eine eigene Ladetraverse entwickelt, mit der die Ladeinfrastruktur am Standort Krautheim präzise auf die Anforderungen der Elektrolastwagen abgestimmt wird. Dank dieser maßgeschneiderten Anlage lassen sich sowohl tagsüber als auch in der Nacht verkürzte Ladezyklen realisieren. Dadurch bleiben die E-Lkw kontinuierlich einsatzbereit, während Planer gegenüber variablen Betriebsbedingungen keinerlei Abstriche machen müssen. Ergebnis ist eine spürbare Steigerung der Flottenverfügbarkeit und betrieblichen Flexibilität ohne jede Beeinträchtigung der Einsatzplanung sicherzustellen.

Jede geladene Kilowattstunde entsteht CO2-frei dank PV und Alpen-Wasserkraft

Die Spedition bezieht den Strom sowohl aus eigenen Photovoltaikanlagen auf dem Betriebsgelände als auch aus zertifizierten Wasserkraftwerken im Alpenraum. Durch diese synergetische Kombination entsteht ein lückenloser CO2-freier Ladeprozess für ihre E-Fahrzeuge. Jede einzelne Kilowattstunde, die in die Fahrzeugbatterien gespeist wird, stammt zu hundert Prozent aus emissionsfreien Quellen. Diese nachhaltige Energieversorgungsstrategie ist ein wesentlicher Baustein, um im Transportsektor echte Klimaneutralität zu erreichen, Betriebskosten langfristig zu stabilisieren sowie umweltfreundlich, wirklich, vollständig effizient.

Rüdinger bietet CO2-freies Sammelgut mit fester Mengenzusage deutschlandweit an

Im Ergänzungsbereich bietet Rüdinger Spedition ein bundesweit einzigartiges Sammelgutprodukt komplett ohne CO2-Emissionen an. Dabei werden bei verbindlicher Mengengebung einzelne Paletten im Sammelgutverkehr dank vollelektrischer Antriebe und klimaneutraler Energiequelle emissionsfrei transportiert. Dieser Service beinhaltet die vollständige Übernahme aller CO2-Verpflichtungen entlang der Lieferkette und bewirkt für Auftraggeber eine konsequente Senkung ihres Scope-3-CO2-Fußabdrucks. Von Abholung über Verteilung bis zur Zustellung garantiert die Lösung lückenlose Nachverfolgbarkeit. Dokumentierte Ökobilanz und transparente Berichte runden das Angebot ab.

LogiMAT Stuttgart: Sechs E-Lkw-Modelle vor Ort mit Experten erleben

Auf der LogiMAT in Stuttgart präsentieren wir sechs verschiedene Elektro-Lkw-Modelle von zwei Führer Herstellern auf unserem Stand in Halle 7, Nummer 7F60. Unsere Fachleute demonstrieren Ladezyklen und spezifische Reichweiten in unterschiedlichen Betriebsbedingungen und erläutern maßgeschneiderte Einsatzszenarien. Zudem erklären sie die Integration der Fahrzeuge in Werksverkehre sowie in Teil- und Komplettladungen und bieten praxisorientierte Einblicke in Ablauf und Effizienz der elektrischen Transportlösungen. Interessenten erhalten Informationen zu Ladeinfrastruktur, zukünftige Entwicklungen im E-Lkw-Bereich.

Rüdinger Fachspedition setzt auf über hundert Spezialfahrzeuge und 32-Tonnen-Kran

Als spezialisierter Dienstleister im Maschinen- und Anlagenbau betreibt die Rüdinger Spedition eine Flotte von über hundert Sonderfahrzeugen und unterhält moderne Lagerhallen mit einem leistungsfähigen 32-Tonnen-Kran zur sicheren Handhabung schwerer Güter. In enger Zusammenarbeit entwickeln erfahrene Projektmanager individuelle Transportkonzepte, während die firmeneigene Technikabteilung unter Leitung von Roland Rüdinger innovative Verbreiterungen für Auflieger realisiert. Kunden profitieren von maßgeschneiderten Logistiklösungen, zuverlässigen Abläufen und flexiblen Lagerhaltungsoptionen für kurzfristige Kapazitätsanforderungen. Alle Prozesse werden digital überwacht.

Rüdinger Spedition setzt bundesweit neuen Maßstab für CO2-freie Transportlogistik

Die Rüdinger Spedition aus Krautheim implementiert eine durchgängige Elektrifizierung ihrer Stückgut- und Sammelgutlogistik und etabliert damit einen bundesweit erstmaligen, CO2-freien Transportstandard. Durch strategische Investitionen in eine eigene Ladeinfrastruktur mit optimierter Ladedauer, den Bezug von grünem Strom aus Photovoltaik und Alpen-Wasserkraft sowie den Einsatz spezialisierter Elektro-Lkw führt das Unternehmen klimaneutrale Transporte ohne Mehrkosten für Kunden ein und verbindet Innovation mit ökonomischer Effizienz. Das Konzept senkt Umweltbilanzkennzahlen, minimiert Emissionen entlang aller Lieferkettenstufen.