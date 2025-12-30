SIGNAL IDUNA PARK installiert mit RWE weltweit größte Stadiondach-Photovoltaik-Anlage

Auf dem Dach des SIGNAL IDUNA PARK wurde im Rahmen der Partnerschaft zwischen Borussia Dortmund und RWE eine Photovoltaikanlage mit 11.132 Modulen errichtet. Die Spitzenleistung von über 5 MWp macht sie zur weltweit stärksten Stadiondach-Installation und deckt künftig bis zu 50 % des Strombedarfs des Stadions. Durch die Anlage werden jährlich rund 1.700 Tonnen CO? eingespart. Ergänzt wird sie bis 2026 durch einen 3,7 MWh Batteriespeicher, der Solarstrom auch ohne Sonneneinstrahlung verfügbar macht.



SIGNAL IDUNA PARK jetzt weltweit stärkste Stadiondach-PV-Anlage mit 5MWp

Der SIGNAL IDUNA PARK verfügt jetzt über die weltweit leistungsstärkste Photovoltaik-Anlage auf einem Stadiondach. Insgesamt wurden 11 132 Solarmodule installiert, die eine Spitzenleistung von über 5 MWp erzielen. Mit dieser Kapazität kann das Stadion bis zu 50 Prozent seines jährlichen Strombedarfs decken. Das Rekordinstitut Deutschland hat den Anlagen-Weltrekord offiziell bestätigt. Die jährliche CO?-Einsparung beträgt rund 1 700 Tonnen verglichen mit konventioneller Stromerzeugung. Die Anlage entstand in Zusammenarbeit von BVB und RWE.

3,7-MWh-Batteriespeicher sichert Stadionstrom auch bei fehlender Sonneneinstrahlung dauerhaft zuverlässig

Bis Anfang 2026 wird ein Batteriespeichersystem mit einer Gesamtkapazität von 3,7 Megawattstunden installiert, das nahtlos an die bestehende Photovoltaikanlage angebunden ist. Dadurch lässt sich der tagsüber erzeugte Solarstrom zwischenspeichern und bei Bedarf in das interne Stromnetz einspeisen, auch wenn keine direkte Sonneneinstrahlung verfügbar ist. Diese Technologie steigert die Eigenverbrauchsquote erheblich und sorgt gleichzeitig für eine zuverlässige, umweltfreundliche und konstante Energieversorgung des Stadions und minimiert gleichzeitig Netzspitzenbelastungen zu jeder Tageszeit effizient.

RWE und BVB realisieren kompakte 200-Module PV-Anlage auf FanWelt

Im April 2024 errichteten RWE und Borussia Dortmund auf dem Dach der BVB-FanWelt eine kompakte Photovoltaik-Anlage mit etwa 200 Solarmodulen. Diese Pilotinstallation ermöglichte umfassende Analysen zu Montagesystemen unter realen Belastungen, zur elektrischen Kompatibilität von Wechselrichtern und zur Ermittlung von Leistungskurven bei regionalen Witterungsbedingungen. Die gewonnenen Daten und Erkenntnisse dienten als technische Grundlage für die anschließende Planung und Implementierung der leistungsstärkeren PV-Anlage auf dem SIGNAL IDUNA PARK Stadiondach im großen Maßstab.

RWE und BVB starten sechsjährige Partnerschaft für klimafreundlichen Profifußball

In der zweiten Jahreshälfte 2024 besiegelten RWE und Borussia Dortmund den Start einer sechsjährigen Kooperation, wobei RWE die Rolle des Premium- und Nachhaltigkeitspartners übernimmt und den Fußballverein aktiv bei der Umsetzung seiner CO?-Reduktionsstrategien begleitet. Im Rahmen dieser Partnerschaft arbeiten beide Organisationen an ehrgeizigen Umweltzielen, die eine fortschreitende Verminderung von Treibhausgasen und den intensiven Einsatz erneuerbarer Energiequellen im Profi-Fußball beinhalten. Ziel ist durch gezielten Technologieeinsatz und Effizienzsteigerungen langfristige Klimaneutralität zu erreichen.

RWE-Chef Krebber nennt Rekord starke Botschaft für effizienten Klimaschutz

Markus Krebber, Vorstandsvorsitzender der RWE AG, bewertet den errungenen Weltrekord als eindrucksvolles Zeichen für effizienten Klimaschutz und unterstreicht dabei die hervorragende Kooperation zwischen RWE und Borussia Dortmund. Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung, betrachtet dieses Leuchtturmprojekt als wegweisendes Symbol für die Zukunftsfähigkeit des Vereins. Carsten Cramer, BVB-Geschäftsführer Vertrieb & Marketing, verweist auf die nachhaltige regionale Wirkung und die internationale Strahlkraft, die diese Initiative entfaltet und demonstriert damit den praxisorientierten Ansatz des Vereins.

SIGNAL IDUNA PARK präsentiert Photovoltaik-Anlage mit 5 MWp Leistung

