RWE nimmt modernen Windpark Lasbek in Betrieb nach Modernisierung

RWE modernisiert Windpark Stormarn: Vier Turbinen liefern fünffache Leistung

RWE hat im Kreis Stormarn eine umfassende Modernisierung und Repowering seines Windparks Lasbek realisiert. Dabei wurden sechs Bestandsanlagen mit einer Gesamtleistung von 10,8 Megawatt zurückgebaut und durch vier leistungsstarke Turbinen mit zusammen 22,8 Megawatt ersetzt. Dank dieser Maßnahme steigt die Stromproduktion um das Fünffache und versorgt künftig rechnerisch etwa 18.000 Haushalte. RWE-CEO Katja Wünschel hebt hervor, dass Repowering großes Effizienzpotenzial eröffnet und ausgemusterte Komponenten in weiteren Projekten wiederverwendet werden können.

Repowering erhöht Pachteinnahmen umliegender Gemeinden um rund 100.000 Euro

Das Repowering des Windparks führt zu einer Erhöhung der Pachteinnahmen für die umliegenden Gemeinden auf bis zu 124.000 Euro jährlich. Damit steigen die Einnahmen um etwa 100.000 Euro im Vergleich zur vorherigen Anlageauslastung. Dieser finanzielle Spielraum ermöglicht gezielte Förderungen und Investitionen in kommunale Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen und Freiwillige Feuerwehren. Auf diese Weise profitieren Bildung, Sicherheit und soziale Infrastruktur direkt von den zusätzlichen Mitteln und stärken das regionale Gemeinwesen nachhaltig.

RWE stellt Rotorblätter dem KIT für Lärmschutzwände zur Verfügung

RWE übergibt die Rotorblätter einer ausgemusterten Windenergieanlage dem Forschungsprojekt BladeReUse am Karlsruher Institut für Technologie. Dort kooperiert das KIT mit industriellen und wissenschaftlichen Partnern, um faserverstärkte Kunststoffe in einem wirtschaftlichen und ökologischen Kreislauf zu recyceln. Ziel ist die Aufbereitung dieser Verbundwerkstoffe zu druckfesten Paneelen, die als lärmmindernde Schutzwände entlang hochfrequentierter Autobahnen fungieren. Dieses Verfahren reduziert Abfälle, schont Ressourcen und steigert die Nachhaltigkeit von Windkraftrecyclingprozessen. Es unterstützt regionale Wertschöpfung und Innovation.

Rückbau-Komponenten werden eingelagert und künftig direkt als Ersatzteile eingesetzt

Im Zuge des Rückbaus werden nicht nur Rotorblätter recycelt, sondern auch mechanische, elektrische und strukturelle Anlagenkomponenten der abgebauten Windräder fachgerecht gelagert. Diese Ersatzteilreserve steht der RWE-Onshore-Flotte künftig zur Verfügung und ermöglicht eine zeitnahe Behebung von Ausfällen. Durch den Zugriff auf originalgetreue Bauteile lassen sich Wartungsintervalle flexibler gestalten, Stillstandzeiten reduzieren und die Betriebsbereitschaft der bestehenden Windkraftanlagen signifikant steigern. Darüber hinaus fördern gesicherte Ersatzteilbestände langfristig Kosteneffizienz und Netzstabilität in der regenerativen Energieversorgung.

RWE plant neue Onshore-Windparks mit 145 MW neuer Kapazität

RWE erweitert sein Portfolio durch die Planung weiterer Onshore-Windparks mit zusammen 145 MW installierter Leistung in Deutschland und betreibt aktuell 760 MW bestehender Anlagen. Dieses Vorhaben stärkt die Bedeutung der Landwindenergie im Rahmen der Energiewende, erhöht den Beitrag zur Dekarbonisierung und festigt die führende Marktposition des Unternehmens in seinem Heimatmarkt. Durch konsequentes Engagement und technische Expertise unterstreicht RWE seine Rolle als wichtiger Akteur im Ausbau nachhaltiger Stromerzeugungskapazitäten mit effizienter Technologieeinsatz.

Repowering in Lasbek steigert Effizienz, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung

