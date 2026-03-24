Saab und PGZ/WB Group unterzeichnen wichtige Kooperationsvereinbarungen für Verteidigung

Saab und die Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) sowie die WB Group haben neue Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet, um gemeinsame Fähigkeiten in der Wartung der Orka-U-Boote in Polen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus umfasst die Zusammenarbeit die Erforschung und Herstellung autonomer Marinesysteme sowie unbemannter Luftfahrzeuge wie Gladius und Future Task Force. Durch diese Partnerschaften sollen lokale Kapazitäten gestärkt, Abhängigkeiten reduziert und die europäische Sicherheitsstruktur insbesondere in der Ostseeregion nachhaltig verbessert und stabilisiert werden.



Saab und PGZ sowie WB Group unterzeichnen neue Kooperationsvereinbarungen

Saab hat mit der Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) und der WB Group neue Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. Diese strategischen Abkommen ermöglichen polnischen Standorten künftig Wartung und Instandhaltung der Orka-U-Boote. Darüber hinaus werden gemeinsam autonome Marinesysteme und unbemannte Luftfahrzeuge entwickelt. Micael Johansson hebt hervor, dass die Partnerschaften die Innovationskraft beider Nationen bündeln und zu robusten, zukunftsorientierten Verteidigungslösungen beitragen. Damit wird die Sicherheit in Europa und speziell in der Ostseeregion langfristig und nachhaltig gestärkt.

Saab und PGZ errichten Orka-U-Boot-Wartungszentrum in Polen mit Infrastruktur

Die Vereinbarung mit PGZ sieht den Aufbau umfassender Instandhaltungs-, Reparatur- und Überholungsstrukturen für das Orka-U-Boot-Programm in Polen vor. Ziel ist es, Wartungsarbeiten künftig eigenständig vor Ort zu realisieren, um Lieferzeiten zu verkürzen und Abhängigkeiten von ausländischen Werften zu senken. Saab steuert sein tiefgreifendes Fachwissen in der U-Boot-Technologie bei, während PGZ die erforderliche Infrastruktur und qualifiziertes Personal bereitstellt, um effiziente und nachhaltige Prozesse zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit stärkt die nationale Verteidigungsresilienz.

Saab und WB Group entwickeln autonome Marinesysteme und USV-Lösungen

Saab und die WB Group vereinbaren eine Kooperation zur Entwicklung autonomer unbemannter Marinesysteme und Luftfahrzeuge, einschließlich der Plattformen Gladius und Future Task Force. Dabei sollen die neuen maritimen und luftgestützten Systeme Aufgaben in den Bereichen Aufklärung, Überwachung und Datensammlung übernehmen. Die Zusammenarbeit nutzt schwedische Forschungsergebnisse und Technologien sowie polnische Produktionskapazitäten, um UAV- und USV-Lösungen zu realisieren, die eine höhere Effizienz und Flexibilität für die polnische Marine bieten und operative Reichweite verbessern.

Saab stärkt Kooperation mit PGZ und WB Group nachhaltig

Im September 2025 hat Saab initiale Abkommen mit PGZ und WB Group abgeschlossen. Mit den jetzt unterzeichneten Vereinbarungen werden diese Entwürfe in konkrete Kooperationsprojekte überführt und inhaltlich erweitert. Technische Expertise beider Partner fließt fortan in F&E-Vorhaben ein, um gemeinsame Entwicklungsziele zu verfolgen. Prozessstrukturen werden standardisiert und optimiert, wodurch Ressourcen effizient genutzt werden. Langfristig entstehen nachhaltige Produktionskapazitäten und stabile Partnerschaftsmodelle, die die Verteidigungsindustrie in beiden Ländern stärken und Synergieeffekte deutlich fördern.

Saab und Polen schaffen eigenständige U-Boot-Wartungskapazitäten im eigenen Land

Dank der neuen Kooperationsabkommen zwischen Saab und den polnischen Partnern wird Polen in die Lage versetzt, sämtliche Wartungs-, Reparatur- und Überholungsprozesse für Orka-U-Boote eigenständig im Inland durchzuführen. Diese Eigenständigkeit reduziert Abhängigkeiten von ausländischen Werften, verkürzt Lieferzeiten und sichert eine kontinuierliche Einsatzbereitschaft. Parallel dazu stärken gemeinsame Entwicklungsprogramme für maritime unbemannte Systeme und Drohnen die Fähigkeiten der See- und Luftstreitkräfte. Insgesamt fördern die Partnerschaften Innovation, Resilienz und Stabilität in der regionalen Ostseeregion.