Saab und Airservices Australia haben einen Rahmenvertrag geschlossen, der die Automatisierung der Tower an den Flughäfen Melbourne, Sydney, Brisbane und Perth umfasst. Im Mittelpunkt steht die Implementierung und Wartung der neuesten Integrated Air Traffic Control Suite (I-ATS) von Saab, die höchste Systemstabilität und fortlaufende Software-Updates gewährleistet. Parallel dazu errichten die Partner ein ATM Centre of Excellence in Australien, um die Digitalisierung voranzutreiben und nachhaltige Entwicklungen im Luftverkehr langfristig zu unterstützen.



Saab und Airservices Australia bekräftigen Partnerschaft für höchste Flugverkehrsstandards

Mit dem Abschluss des Master Service Agreement bekräftigen Saab und Airservices Australia ihre seit Jahren etablierte Zusammenarbeit im Bereich der Flugverkehrskontrolle. Durch diese strategische Vereinbarung unterstreichen beide Partner ihre gemeinsame Verpflichtung zu strengsten Sicherheitsrichtlinien und optimierter Effizienz im Luftverkehrsmanagement. Der Vertrag gewährleistet kontinuierliche Systemmodernisierung, regelmäßige Wartung und gezielte Schulungen von Personal, um reibungslose Abläufe zu garantieren und höchste Standards in allen Betriebsphasen dauerhaft sicherzustellen mit modernsten Technologien und Prozessen nahtlos.

Saab Tower-Automation steuert sichere Flugverkehrsabläufe an vier australischen Flughäfen

Im Rahmen der unterzeichneten Vereinbarung werden die Tower-Automationssysteme an den Flughäfen Melbourne, Sydney, Brisbane und Perth implementiert. Saab liefert die modernste Integrated Air Traffic Control Suite, die nonstop den Luftraum überwacht und Flugbewegungen digital koordiniert. Durch automatisierte Assistenzfunktionen und zuverlässige Sensorintegration gewährleistet das System eine präzise Ablaufsteuerung, reduziert menschliche Fehler und optimiert Abläufe. So profitieren alle beteiligten Flugsicherungsstellen von erhöhter Effizienz und durchgehender Betriebssicherheit im komplexen Luftverkehrsumfeld innerhalb definierter Prozesse.

Airservices Australia nutzt Saab I-ATS neueste Version für Flugverkehrskontrolle

Airservices Australia bezieht die neueste Version der Saab Integrated Air Traffic Control Suite (I-ATS) und profitiert damit von aktuellen Funktionserweiterungen. Saab übernimmt die vollständige Installation vor Ort und sorgt durch regelmäßige Software-Updates für dauerhafte Systempflege. Dies gewährleistet kontinuierlich optimierte Leistungsparameter und höchste Betriebssicherheit. Die enge Zusammenarbeit ermöglicht rasche Implementierung neuer Features und effizienten Support. Gleichzeitig richtet Saab Supportstrukturen ein, um Ausfallzeiten zu minimieren und stabile Verkehrsführungsprozesse zu sichern und Wartungskonzepte.

Option auf Systemausweitung an australische Flughäfen und langfristige Digitalisierungsoffensive

Das zwischen den Vertragspartnern geschlossene Abkommen eröffnet die Möglichkeit, die Tower-Automationslösung sukzessive an weiteren Flughäfen innerhalb Australiens zu implementieren. Zusätzlich verpflichten sich beide Unternehmen dazu, eine umfassende Digitalisierungsstrategie voranzutreiben. Ziel ist es, durch fortlaufende Modernisierung und Vernetzung von Systemkomponenten eine nachhaltige Optimierung der betrieblichen Abläufe im nationalen Luftverkehr zu erreichen und langfristige Wachstumschancen sowie Effizienzsteigerungen im australischen Luftfahrtsektor sicherzustellen. Dies beinhaltet Schulungsprogramme, regelmäßige Evaluierungen sowie kontinuierliche Wartung und umfassenden Support.

Saab richtet ATM Centre Excellence in Australien zur Unterstützung

Saab implementiert in Australien ein ATM Centre of Excellence, das Airservices Australia umfassend beim Betrieb und Support der Flugverkehrsmanagement-Systeme unterstützt. Das neu geschaffene Kompetenzzentrum bündelt technisches Know-how, optimiert Schulungsabläufe und gewährleistet die ständige Weiterentwicklung von Soft- und Hardware. Durch enge Zusammenarbeit mit lokalen Experten fördert es Innovation, steigert die Systemstabilität und sichert langfristig reibungslose Abläufe im Tower- und Anflugbereich sämtlicher australischer Flughäfen. Zudem verbessert es Effizienz und Risikoanalyse kontinuierlich dauerhaft.

Airservices Australia überwacht elf Prozent des weltweiten Flugverkehrsvolumens souverän

Airservices Australia übernimmt als nationale Luftverkehrsbehörde die Überwachung und Leitung von Flugbewegungen in rund elf Prozent des globalen Luftraums. Dazu zählen die Bereitstellung von Kontrolldienstleistungen sowohl im Towerbereich als auch für Anflüge. Zudem organisiert und betreibt sie an Australiens wichtigsten Verkehrsflughäfen spezialisierte Rettungs- und Feuerwehreinsätze. Ihre Aufgaben umfassen technische Koordination, luftraumbezogenes Management und das Gewährleisten höchster Sicherheitsstandards im zivilen Luftverkehr. Sie arbeitet eng mit staatlichen Stellen und internationalen Organisationen zusammen.

Saab entwickelt Aeronautik-, Sensorik- und Unterwassersysteme für globale Sicherheit

Saab ist ein führendes schwedisches Unternehmen im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich. Mit etwa 26.000 Beschäftigten entwickelt das Unternehmen innovative technologische Lösungen in den Bereichen Luftfahrt, Sensorsysteme und Unterwassertechnik. Dabei konzentriert sich Saab auf die Schaffung effizienter, zuverlässiger und nachhaltiger Systeme, die Regierungen und Institutionen weltweit bei der Gewährleistung von Sicherheit und territorialer Integrität unterstützen. Forschung, Entwicklung und Kundenservice stehen im Zentrum aller Aktivitäten, um höchste Leistungsstandards zu erfüllen, intensiver zukunftsweisender Forschung.

Saab und Airservices Australia gründen Kompetenzzentrum für I-ATS Automatisierung

