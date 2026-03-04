SPG präsentiert robuste Sicherheitsmesser mit nachhaltigem Industrie-Design und Schutz

Auf der Eisenwarenmesse stellt Safety Products Global (SPG) eine Reihe robuster Sicherheitsmesser vor, die gezielt industrielle Anforderungen mit modernem Unfallschutz und nachhaltigem Design vereinen. Das Portfolio umfasst die Marke PHC für automatische Klingenrückzüge, SLICE finger-friendly(R) mit anatomisch geschliffenen Klingen und das KLEVER ECOExel mit XD-Kopf sowie recycelten Materialien. Diese Lösungen decken Handel, Industrie, Logistik und Handwerk ab und setzen konsequent auf Ressourcenschonung bei höchster Anwendersicherheit. Langlebige Klingen optimieren Ressourcenverbrauch nachhaltig.



SPG vereint Industrie-Standards mit modernen Sicherheitsmechanismen und nachhaltigem Design

Seit Jahrzehnten symbolisieren robuste Materialien und verlässliche Qualität das Leitmotiv der Eisenwarenmesse. SPG greift diese Tradition auf, verbindet bewährte Industrieanforderungen mit innovativen Sicherheitsmechanismen und ressourcenschonenden Designkonzepten. Durch den Einsatz langlebiger Werkstoffe und intelligenter Technik garantiert das Portfolio höchste Zuverlässigkeit in Handel, Logistik und Handwerk. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Entwicklung und Produktion, wodurch Prozesse optimiert, Materialverbrauch minimiert und die Umweltbelastung maßgeblich reduziert werden. Zertifizierte Prüfungen garantieren gleichbleibend hohe dauerhafte Standards.

SPG zeigt PHC Sicherheitsmesser mit automatischen Klingenrückzugssystemen für Industrie

Mit der PHC-Sicherheitsmesserserie präsentiert SPG auf der Messe robuste Werkzeuge für industrielle Einsätze, bei denen automatische sowie vollautomatische Klingenrückzugssysteme zum Einsatz kommen. Diese Mechanismen gewährleisten, dass die Klinge nur während des Schneidvorgangs freigegeben wird und sich danach sofort zurückzieht. Dadurch sinkt das Risiko für Schnittverletzungen selbst in schnelllebigen Arbeitsbereichen erheblich, während gleichbleibend hohe Schneidleistung und Verlässlichkeit auch unter schwierigen Bedingungen gesichert sind. Eine einfache Handhabung und Wartungsfreundlichkeit runden die industrielle Praxistauglichkeit ab.

Ganzheitlicher SPG-Ansatz verbindet Sicherheit, Effizienz und nachhaltige Produktentwicklung dauerhaft

SPG praktiziert einen ganzheitlichen Entwicklungsansatz, bei dem Arbeitsschutz, Ressourceneffizienz und Umweltverträglichkeit gleichrangig berücksichtigt werden. Durch robuste Werkstoffe und präzise Verarbeitung verkürzen langlebige Schneidwerkzeuge die Ersatzteilzyklen erheblich. Dadurch sinkt der Materialverbrauch und die Prozesskosten minimieren sich. Andreas Kieper, CEO der Safety Products Holdings, unterstreicht: Nachhaltigkeit beginnt bereits bei der Konzeption. Langlebige Messer erfordern selteneren Klingenwechsel und leisten einen messbaren Beitrag zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks und fördern langfristig deutliche wirtschaftliche Stabilität.

New Balance Report belegt: SLICE Messer senken Verletzungen, Folgekosten

Der New Balance Sustainability & Impact Report 2024 belegt, dass der Einsatz der SLICE Sicherheitsmesser mit finger-friendly(R)-Klingenschliff in Produktionsumgebungen zu einer deutlichen Reduktion von Schnittverletzungen führt. Diese Verringerung von Arbeitsunfällen minimiert Ausfallzeiten, senkt Folgekosten und verringert den Verbrauch von Materialressourcen. Technische Schutzmechanismen wie verdeckt liegende Klingen und automatische Rückzugssysteme sorgen dafür, dass die Klinge nur beim Schneidevorgang freigelegt wird und machen Schneidesicherheit zu einem quantifizierbaren Nachhaltigkeitsaspekt im Arbeitsalltag dauerhaft implementiert.

KLEVER ECOExel mit XD-Kopf erhält Nominierung für Nachhaltigkeits-Innovationspreis 2024

Bei der Messeeinreichung überzeugt das KLEVER ECOExel Sicherheitsmesser mit seinem robusten XD-Kopf und dem ergonomischen Design. Die verdeckt liegende Klinge gewährleistet maximalen Schutz für Anwender und empfindliche Güter während der Handhabung. Durch den verstärkten Kopf aus hochwertigem Kunststoff wird Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet, selbst unter intensiver Nutzung. Zusätzlich trägt ein hoher Anteil recycelter Materialien im Gehäuse zur Ressourcenschonung bei und unterstreicht den Anspruch von SPG an nachhaltige bahnbrechende zukunftsweisende Innovation.

SPG-Portfolio: bietet weniger Unfälle, längere Lebenszyklen und geringere Folgekosten

Das SPG-Portfolio bietet dem Fachhandel überzeugende Argumente für den Verkauf: Es minimiert Unfallrisiken durch innovative Sicherheitsmesser, verlängert Produktlebenszyklen dank robuster Materialien und reduziert Folgekosten nachhaltig. Die Integration des KLEVER ECOExel ermöglicht die Erweiterung des Sortiments um umweltfreundliche Lösungen, ohne Kompromisse bei Stabilität oder Leistung einzugehen. Anwender erleben in einem Gerät höchste Sicherheit und Effizienz, wodurch Arbeitsabläufe optimiert und Ausfallzeiten verringert werden. Diese Merkmale stärken nachhaltig das Vertrauen der Kunden massiv.

SPG Live-Demonstrationen auf Messe: Praxisnahe Einblicke in gesamten Schneidprozess

SPG präsentiert auf der Eisenwarenmesse praxisorientierte Live-Demonstrationen, bei denen Besucher die Funktionalität der Sicherheitsmesser unmittelbar erleben können. Fachgespräche mit erfahrenen Produktexperten ermöglichen detaillierte Einblicke in alle Schritte des Schneidprozesses, angefangen bei der systematischen Risikoanalyse bis zur Auswahl des optimalen Werkzeugs. Anwender erhalten die Gelegenheit, die Messer eigenständig zu testen, um individuelle Einsatzgebiete zu identifizieren, Wartungsanforderungen zu verstehen und Anpassungsoptionen kennenzulernen, die Arbeitsabläufe sicherer, effizienter, dauerhaft, optimal, nachhaltig und zukunftsorientiert auszurichten.

SPG vereint industrielle Robustheit Schneidsicherheit und nachhaltiges Design innovativ

Auf der Messe präsentiert SPG industrielle Schneidlösungen, die sich durch robuste Materialien und moderne Sicherheitsmechanismen auszeichnen. Dank automatischer Klingenrückzugstechnik verhindern die PHC Messer besonders wirkungsvoll Unfälle. SLICE Sicherheitsmesser mit finger-friendly(R)-Schliff reduzieren Schnittverletzungen und Ausfallzeiten in Betrieben. Der KLEVER ECOExel mit XD-Kopf kombiniert recycelte Materialien und ergonomisches Design. So profitieren Fachhandel und Anwender von langlebigen Werkzeugen, geringeren Betriebskosten und nachhaltigeren Abläufen in Produktions- und Logistikumgebungen. Diese Lösungen stehen für Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz gleichermaßen.