Patentierte Spirallösung und Vision-System automatisieren vollständig Leersackdepalettierung auf Höchstniveau

Ein reibungsloser Materialfluss ist in der Zement- und Baustoffproduktion entscheidend für hohe Effizienz und Kosteneinsparungen. Salonit Anhovo implementierte KOCH Robotersysteme in seiner Absacklinie und profitierte von einer patentierten Spirallösung gemeinsam mit einem laserbasierten Vision-System. Diese Kombination ermöglicht die vollautomatische Leersackdepalettierung mit bis zu 6000 Säcken pro Stunde. Der kompakte Platzbedarf und eine Anlagenverfügbarkeit von 99,9 Prozent steigern Durchsatz und Stabilität, reduzieren manuelle Eingriffe, senken betriebliche Aufwendungen nachhaltig, betriebswirtschaftlich und langfristig.



Manuelle Depalettierung der Leersäcke bremst Hochleistungs-Absackanlage und reduziert Produktivität

Die bisher manuelle Depalettierung der Leersäcke in der Zement- und Baustoffherstellung bei Salonit Anhovo stellte den zentralen Engpass dar. Mitarbeitende mussten Sackbündel einzeln entnehmen und zur Absackmaschine transportieren. Bereits geringfügige Verzögerungen führten zu Rückstaus innerhalb der Anlage und beeinträchtigten den Produktionsrhythmus. Der hohe Personalbedarf verursachte unnötige Personalkosten und reduzierte die Effizienz der Hochleistungs-Absackstation merklich, was spürbar und deutlich verlängerte die Taktzeiten. Folglich blieb die Gesamtleistung hinter den angestrebten Produktionskennzahlen zurück.

Salonit Anhovo automatisiert End of Line mit KOCH Robotersystemen

Salonit Anhovo implementierte zur vollständigen Automatisierung der End-of-Line-Prozesse ein Robotersystem von KOCH Robotersysteme. Ziel war die vollständige Beseitigung manueller Eingriffe – von der Leersackversorgung bis zur Palettenbeschickung. KOCH übernahm das komplette Engineering, die mechanische Installation sowie die Programmierung der Software für eine roboterbasierte Zelle. Die kompakte Anlage mit einem Platzbedarf von nur circa drei mal fünf Metern integrierte sich optimal in die bestehende Produktionsinfrastruktur und gewährleistet durchgängige Prozessstabilität im Schichtbetrieb.

Instabile Palettenpositionen und enge Takte erschweren effiziente automatisierte Leersack-Depalettierung

Die Anlieferqualität der Paletten stellte eine Hürde für die Automatisierung dar. Beim Transport verschoben sich die Leersackbündel um bis zu 150 Millimeter, wodurch die zuverlässige Greiferpositionierung erschwert wurde. Gleichzeitig forderte das System kurze Taktzeiten von 8,5 Sekunden pro Bündel bei Leistungsraten zwischen 4.000 und 6.000 Säcken pro Stunde. Aufgrund der engen Packung bot ein Standard-Schnabelgreifer keinen sicheren Halt, und der begrenzte Raum neben der Absackmaschine verhinderte den Einbau zusätzlicher Greiflösungen.

KOCH Spiralgreifer mit metallgedruckter Feder erzielt dauerhaft hohe Taktleistung

KOCH hat eine innovative Greiferlösung entwickelt, die auf einer metallgedruckten Spiralfeder basiert. Nach dem Prinzip der Archimedischen Schraube zieht der Spiralgreifer Leersackbündel kontrolliert von der Palette und verhindert Unterfahren oder Beschädigungen. Zahlreiche Prototypen im 3D-Druck lieferten Erkenntnisse zur Optimierung der Linksspindel-Geometrie. Dadurch entsteht ein besonders schonender und präziser Greifvorgang, der selbst tiefste Lagen erfasst. Dank dieser patentierten Konstruktion erreicht die Anlage dauerhaft hohe Taktzahlen und benötigt nur minimalen Bauraum äußerst effizient.

Laserbasiertes Vision-System sichert präzise Bündelpositionserfassung auch unter staubigen Bedingungen

Dank eines integrierten, laserbasierten Vision-Systems wird die exakte Position jedes Sackbündels zuverlässig und unabhängig von den Lichtverhältnissen erfasst. Hochpräzise Laserscanner garantieren auch unter starker Staubbelastung, extremen Temperaturen oder wechselnden Umgebungslichtbedingungen konstante Messergebnisse. Die Steuerungssoftware prüft automatisch Plausibilität und analysiert Qualitätsmerkmale der gelieferten Paletten. Dadurch wird die Prozessstabilität in der oft rauen und staubigen Umgebung eines Zementwerks deutlich erhöht, was Ausfallzeiten reduziert und die Effizienz steigert. Die Instandhaltungsintervalle verlängern sich signifikant.

Automationszelle fährt rund um die Uhr 99,9 Prozent Verfügbarkeit

Die integrierte Automationszelle bietet eine bemerkenswerte Systemverfügbarkeit von 99,9 Prozent im kontinuierlichen 24/7-Betrieb. Mit einer gleichmäßigen Materialzuführung gewährleistet sie eine stabile und hochleistungsfähige Absacklinie, die manuelle Eingriffe auf ein Minimum reduziert. Dank ihres kompakten Aufbaus nutzt sie vorhandene Hallenflächen optimal aus und schafft Platzreserven. Gleichzeitig erlauben die erhöhte Packungsdichte sowie beschleunigte Taktzeiten signifikante Einsparungen bei Transportkosten, da mehr Säcke pro Lkw geladen werden und so logistische sowie CO2-Emissionen deutlich sinken.

Patentierte Spirallösung integriert mechanische Innovation und vernetzte End-of-Line Automatisierung

Die Automatisierungslösung bei Salonit Anhovo zeigt eindrucksvoll, wie moderne Industrie 4.0-Konzepte in der Zement- und Baustoffindustrie realisiert werden können. Hier fügen sich innovative mechanische Komponenten, ein präzises, laserbasiertes Vision-System und eine intelligente SPS-Steuerung zu einem durchgängigen End-of-Line-Prozess zusammen. Durch die patentierte Spiralförderschnecke wird die Handhabung empfindlicher Leersackbündel selbst bei hohen Taktzahlen zuverlässig umgesetzt. Diese modular ausgelegte Technik lässt sich flexibel auf vergleichbare Absackanlagen übertragen und erhöht dauerhaft signifikant die Prozesssicherheit.

Automatisierte Depalettierung steigert Produktivität, Effizienz und Verfügbarkeit bei Zementwerk

Die robotergestützte, vollautomatische Entnahme der Leersackbündel bei Salonit Anhovo beseitigt manuelle Engpässe vollständig, steigert die Produktionsleistung auf bis zu 6000 Säcke pro Stunde und erreicht eine Anlagenverfügbarkeit von 99,9 Prozent. Durch das kompakte Anlagenlayout wird wenig Platz beansprucht. Der patentierte Spiralgreifer in Kombination mit dem laserbasierten Vision-System gewährleistet präzise Erkennung, zuverlässige Handhabung und maximale Effizienz. Dadurch reduzieren sich Betriebskosten nachhaltig, während sich die Prozesssicherheit und Auslastung deutlich verbessern.