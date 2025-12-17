Die Saxovent Renewables GmbH Co. KG hat ein schlüsselfertiges Freiflächen-Solarprojekt mit einer Leistung von 81,8 MWp südlich von Rostock von der Milvio Energy GmbH übernommen. Das vorhandene EEG-Volumen von 20 MWp garantiert eine Einspeisevergütung, während die übrigen 61,8 MWp über langfristige Power Purchase Agreements vermarktet werden. Die Transaktion ergänzt das norddeutsche Portfolio, sichert mittels vollständiger Wertschöpfungskette und PPA-Vermarktung Stabilität und eröffnet die Option auf einen zusätzlichen Batteriespeicher für flexible Netzdienstleistungen.



Saxovent Renewables übernimmt 81,8 MWp Solarprojekt südlich von Rostock

Die Saxovent Renewables GmbH & Co. KG hat das südlich von Rostock gelegene Freiflächen-Solarprojekt mit einer installierten Leistung von 81,8 MWp von der Milvio Energy GmbH übernommen. Das vollständig genehmigte Vorhaben in Mecklenburg-Vorpommern verfügt bereits über einen staatlichen EEG-Zuschlag für 20 MWp. Darüber hinaus eröffnet die Planungsperspektive die Einbindung eines Batteriespeichersystems, um Solarstrom bedarfsgerecht zu verteilen, Einspeisespitzen zu glätten, die Netzstabilität zu verbessern und maximale Energieausbeute effizient dauerhaft zu sichern.

Genehmigtes Großprojekt stärkt Saxovent PV-Portfolio dank EEG-Zuschlag und PPA

Thorsten Freise hebt hervor, dass das jetzt genehmigte Solarprojekt die Kapazität des Photovoltaik-Portfolios deutlich ausweitet und die Position des Unternehmens stärkt. Durch den gesicherten EEG-Zuschlag für 20 MWp sowie die PPA-Verträge für die verbleibenden 61,8 Megawatt gewinnen Planung und Finanzierung erheblich an Sicherheit. Als Full-Service-Anbieter verantwortet Saxovent sämtliche Projektphasen von der Flächenakquise über Genehmigung und Konstruktion bis zum Betrieb des Parks und plant zeitnah eine zügige Netzanschaltung innerhalb weniger Wochen.

Saxovent startet finale Bauphase sofort nach Transaktion, schnelle Inbetriebnahme

Nach Abschluss der Transaktion initiiert Saxovent Renewables umgehend die abschließende Bauphase. Innerhalb weniger Monate wird der Solarpark errichtet und an das Stromnetz angeschlossen. Dabei greifen sämtliche Aktivitäten auf eine enge Kooperation mit regionalen Dienstleistern sowie den firmeneigenen Betriebseinheiten wie Solarpunx zurück. Durch diese strukturierte Zusammenarbeit lassen sich Abläufe optimieren und Zeitpläne zuverlässig einhalten. Strenge Qualitätskontrollen garantieren die Einhaltung aller technischen Vorgaben und Normen während der gesamten Umsetzung, transparent, nachhaltig, fachgerecht.

Batteriespeicher-Potenzial ermöglicht zeitversetzte Einspeisung von Solarstrom und effizientes Lastmanagement

Das vorhandene Potenzial zur Integration eines Batteriespeichers erlaubt es, den erzeugten Solarstrom zeitversetzt einzuspeisen und flexibel auf Netzanforderungen zu reagieren. Spitzenlasten können so effizient abgefedert werden, wodurch eine höhere Systemstabilität erreicht wird. Gleichzeitig optimiert dieses Konzept die wirtschaftliche Vermarktung der Elektrizität. Saxovent Renewables analysiert aktuell unterschiedliche Speicherkonzepte und Technologien, um den Energieeinsatz bedarfsgerecht zu steuern und Schwankungen in der Einspeisung wirkungsvoll auszugleichen. Dabei setzt Saxovent auf skalierbare effiziente optimierte Lösungen.

Landwirtschaftsbetrieb nutzt 57,8 Hektar Solarfeld für direktes nachhaltiges Energiemanagement

Auf einer Fläche von rund 57,8 Hektar, die langfristig an einen innovativen und nachhaltig agierenden Landwirtschaftsbetrieb verpachtet ist, entstehen deutliche Synergien zwischen Agrarwirtschaft und erneuerbarer Energie. Der Pächter entwickelt nachhaltige Anbauverfahren und nutzt einen Teil der vor Ort erzeugten Solarenergie direkt im betriebseigenen Energiekonzept. Dies steigert die regionale Wertschöpfung, fördert lokale Versorgungssicherheit und unterstreicht das Potenzial einer integrierten Lösung zwischen moderner Landwirtschaft und umweltfreundlicher Stromerzeugung.

Milvio-Transaktion beschleunigt Projektentwicklung und sichert langfristige stabile Marktposition Deutschlands

Johannes Stahl, Gründer der Milvio Energy GmbH, wertet den Verkauf des Freiflächenprojekts als wichtigen Meilenstein. Er betont, dass die Transaktion eine Beschleunigung der Entwicklungsprozesse gestattet und die Erweiterung der Projektpipeline für Versorgungsmaßstab-Solaranlagen in Deutschland ermöglicht. Milvio Energy hatte das Vorhaben bis zur Baureife geführt und dabei die Beratung durch Capcora in Anspruch genommen. Die strategische Partnerschaft mit Saxovent Renewables trägt dazu bei, die langfristige und erfolgreiche Marktposition nachhaltig abzusichern.

Erfahrung und Innovation: Saxovent-Gruppe beschleunigt erfolgreiche erneuerbare Energienprojekte deutschlandweit

Die Saxovent-Gruppe ist ein inhabergeführter Investor mit Hauptsitz in Berlin und kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzierung und Entwicklung von Projekten im Bereich Erneuerbare Energien zurückblicken. Mit strategischen Beteiligungen an Wind- und Solarparks verfolgt das Unternehmen einen technologieoffenen und portfolioübergreifenden Ansatz zur CO?-Reduktion. Die Tochter Saxovent Renewables GmbH & Co. KG realisiert diese Strategie deutschlandweit und verfolgt konsequent das Ziel einer vollständig sauberen, wirtschaftlichen und zukunftssicheren Energieversorgung.

Saxovent Renewables kauft mit 81,8 MWp-Solarprojekt südlich von Rostock

Das südlich von Rostock gelegene Photovoltaik-Projekt mit einer installierten Leistung von 81,8 MWp stärkt Saxovent Renewables durch Erweiterung des PV-Portfolios im Nordosten. Dank eines bestehenden EEG-Zuschlags für 20 MWp und zusätzlicher PPA-Vermarktung von 61,8 MWp wird eine hohe Planungssicherheit gewährleistet. Potenziale für die Integration eines Batteriespeichers ermöglichen eine zeitversetzte Einspeisung und Netzstützung. Der Full-Liner-Ansatz deckt die komplette Wertschöpfungskette ab und regionale Partnerschaften fördern Nachhaltigkeit. Die schnelle Umsetzung beschleunigt die Energiewende im Regionalgebiet maßgeblich.