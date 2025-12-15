Flexible Zwischenlagen und Schüttgutsimulation optimieren verschiedene Verpackungsarten bereits frühzeitig

In Halle vier, Stand vierG46 auf der LogiMAT 2026 stellt die scapos AG unter Passion for Details ihre Software PUZZLE und PackAssistant vor. Beide Lösungen steigern die Effizienz in Verpackungs und Logistikprozessen durch ressourcenschonende Optimierungsalgorithmen, anschauliche 3D Visualisierungen und nahtlose IT Anbindung. Logistikverantwortliche erhalten leistungsstarke Werkzeuge zur Maximierung von Packdichten, Reduktion von Durchlaufzeiten, Senkung von Transport- und Lagerkosten sowie zur transparenten Nachverfolgung aller Pack- und Versandschritte.



Effiziente Palettierung und Umverpackung sparen signifikant Materialkosten und Zeitaufwand

PUZZLE unterstützt die exakte Planung von Kartons, Trays und Paletten durch eine zweistufige Packoptimierung. Zunächst wird das optimale Format und Layout der Umverpackung bestimmt, anschließend erfolgt eine effiziente Palettenbestückung. Nutzer haben die Wahl zwischen rein homogenen Artikelgruppen oder gemischten Sendungen, um ihre individuellen Anforderungen abzubilden. Diese flexible Lösung sorgt für eine Reduktion von Materialeinsatz und Leerraum, senkt Versandvolumen und Versandkosten und erhöht gleichzeitig die Transparenz in der gesamten Supply-Chain. Effizienzsteigerung.

Dreidimensionale Ansicht optimierter Ladeeinheiten erhöht transparente Nachvollziehbarkeit und Kontrolle

Durch die 3D-Darstellung von optimierten Ladeeinheiten erhalten Logistikverantwortliche ein exaktes Bild von Gewichtsschwerpunkten und Packstückausrichtung. Ergänzende Stabilitätsprüfungen markieren automatisch potenzielle Schwachstellen, sodass frühzeitig gegensteuert werden kann. Dieses systematische Vorgehen reduziert Transportrisiken und minimiert Schäden während des Versands. Gleichzeitig ermöglicht die lückenlose Nachverfolgung von Kartonformaten bis zur Palettenbeladung eine fundierte Kostenanalyse und optimiert Materialeinsatz und Transporteffizienz. Exportfunktionen für CAD- und Office-Formate unterstützen Kommunikationsprozesse mit Kunden und Partnerfrachtführern, um Ladeanweisungen klar zu definieren.

Optimale Behälterauslastung für Industriedetails dank moderner hochperformanter anwenderfreundlicher PackAssistant-Algorithmen

Bereits während der Produktentwicklung können Ingenieure mit PackAssistant sämtliche Verpackungsschritte simulieren und optimieren. Das System liest 3D-CAD-Daten ein, berechnet Packmuster und vermeidet dadurch zeitintensive Packversuche mit physischen Prototypen. Anwender erzielen eine erhöhte Planungssicherheit, da Behälterfüllungen präzise vorhergesagt werden. Gleichzeitig reduziert sich das Transportvolumen um signifikante Prozentsätze, was Lager- und Transportkosten spürbar senkt. Änderungen und Anpassungen lassen sich dank schneller Neuberechnungen unkompliziert umsetzen. Ein integriertes Echtzeit-Dashboard bietet Kennzahlen zur fortlaufenden Prozessüberwachung.

Designphase mit Verpackungskonzepten beschleunigt Freigabeprozesse und minimiert Änderungsbedarf direkt

Schon in der Konzeptionsphase können die wichtigsten Aspekte der Verpackung festgelegt werden: von stabilen Polsterstrukturen über flexible Zwischenlagen bis hin zu komplexen Stapelungsvarianten, maßgeschneiderten Gefachen und präzisen Schüttgutsimulationen. Diese nahtlose Integration in den Entwicklungsprozess unterstützt Projektteams dabei, frühzeitig potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und Abstimmungen zwischen Design und Logistik zu reduzieren. Dadurch entstehen schlankere Arbeitsabläufe, weniger Änderungsrunden und eine schnellere Produktfreigabe bei konstant hoch gehaltenen Qualitätsstandards. Die Transparenz steigt signifikant messbar.

Automatisierte Packpläne reduzieren Fehler und steigern messbar Logistik-Effizienz nachhaltig

Mit den bereitgestellten REST-APIs lassen sich Verpackungsaufgaben automatisieren, indem Packlisten direkt per JSON-Anfrage übergeben und optimierte Ergebnisse zurückgegeben werden. Excel-Add-Ins ermöglichen zusätzlich die interaktive Pflege von Packparametern im Tabellenformat. Nach Abschluss der Optimierung können Packpläne automatisiert als STEP-, JT- oder VRML-Dateien exportiert werden. Alternativ stehen Office-Dokumente zur Verfügung. Diese nahtlose Anbindung gewährleistet eine reibungslose Integration in WMS- und ERP-Systeme ohne aufwendungspflichtige Schnittstellenentwicklung. Aktueller Status und Versionierung der Packaufträge werden protokolliert.

Frühzeitige Planung ermöglicht effiziente individuelle Verpackungskonzepte bereits in Prototypenphase

Mit einem Messestand auf der LogiMAT 2026 in Stuttgart zeigt scapos AG, wie sich Verpackungsprozesse durch Einsatz von PUZZLE und PackAssistant effizient transformieren lassen. Anwender erhalten in Echtzeit optimierte Packlayouts, interaktive 3D-Darstellungen und automatisierte Stabilitätsprüfungen. Die Software reduziert Materialverschnitt, beschleunigt Planungszyklen und exportiert Packpläne inklusive CAD-Daten. Durch REST-APIs und Excel-Add-Ins lassen sich alle Arbeitsschritte nahtlos in bestehende ERP- und WMS-Landschaften integrieren. Damit schaffen Logistikexperten Transparenz, sparen Kosten und steigern Prozesseffizienz nachhaltig.