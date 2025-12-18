Schubert Gruppe stellt Eigenverwaltungsantrag in Hagen für finanzielle Neuausrichtung

Die Schubert Maschinen- und Anlagenbau GmbH sowie die Exner Pressentechnologie GmbH haben am Amtsgericht Hagen ein Verfahren der Eigenverwaltung eingeleitet, um eine umfassende bilanzielle Neuausrichtung zu erreichen und gleichzeitig ihr operatives Tagesgeschäft ohne Unterbrechung fortzuführen. Im Rahmen dieses Verfahrens übernehmen Jens Lieser und die Sanierungsexperten von Heidemann Küthe Rechtsanwälte die gerichtliche Aufsicht. Löhne, Gehälter und bestehende Mitarbeiteransprüche werden durch staatlich gesichertes Insolvenzgeld für die kommenden Monate gesichert und dauerhaft abgesichert.



Schubert und Exner beantragen jetzt Eigenverwaltung beim Amtsgericht Hagen

Die Schubert Maschinen- und Anlagenbau GmbH aus Ennepetal und die Exner Pressentechnologie GmbH, beide zentrale Gesellschaften der SCHUBERT GROUP, haben beim Amtsgericht Hagen Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet. Diese Schritte knüpfen an das Insolvenzverfahren eines zugehörigen Schwesterunternehmens in Bonn an, dessen Verfahren ab dem 1. Dezember 2025 läuft. Trotz der bilanzrechtlichen Maßnahmen bleibt das operative Tagesgeschäft beider Unternehmen stabil und wird im Rahmen der Restrukturierung ohne Unterbrechungen fortgesetzt und Mitarbeiteransprüche vollumfänglich gesichert bleiben.

Amtsgericht Hagen bestimmt Jens Lieser zum Sachwalter beider Unternehmen

Das Urteil liegt in Umfang zugunsten der Antragsteller vor und hat entschieden, dass Jens Lieser von LIESER Rechtsanwälte durch das Amtsgericht Hagen zum vorläufigen Sachwalter beider Unternehmen bestellt wurde. Diese gerichtliche Maßnahme schafft die gesetzliche Grundlage für eine selbstverwaltete Sanierung, in deren Verlauf die Geschäftsführung intern unter der Aufsicht des Sachwalters die Restrukturierung vorantreibt. Durch diese Konstruktion bleiben Entscheidungsbefugnisse größtenteils in Unternehmenshand, während gleichzeitig zusätzliche Schutzmechanismen gegenüber Gläubigern aktiviert werden.

Dr. Georg Heidemann erklärt bilanzielle Restrukturierung und operative Fortführung

Dr. Georg Heidemann von der Kanzlei Heidemann Küthe Rechtsanwälte betont, dass die eingereichten Eigenverwaltungsanträge vorrangig dazu dienen, eine solide bilanzielle Neuausrichtung vorzunehmen. Ergänzend ermöglichen die neuen juristischen und finanzwirtschaftlichen Sanierungsinstrumente, das bestehende operative Geschäft ohne Unterbrechungen fortzuführen. Die kontinuierliche Leistungsfähigkeit und Stabilität der laufenden Produktionsprozesse bleiben somit gewahrt. Als Generalbevollmächtigte unterstützt Melina Jenkner von Anfang an die praktischen Umsetzungsmaßnahmen im Sanierungsprozess. Dabei werden Bilanzposten sorgfältig analysiert und angepasst, um zukünftige Wertschöpfung zu sichern.

Insolvenzgeld sichert Löhne für 95 Mitarbeiter bis Januar 2026

Die Auszahlung des Insolvenzgeldes für die 45 Mitarbeiter der Schubert Maschinen- und Anlagenbau GmbH sowie die 50 Beschäftigten der Exner Pressentechnologie GmbH gewährleistet die verlässliche Vergütung ihrer Arbeitsleistungen für November und Dezember 2025 sowie Januar 2026. Diese finanzielle Absicherung stärkt das Vertrauen der Belegschaften während der Restrukturierung und unterstützt eine kontinuierliche Leistungsbereitschaft. Die rechtzeitige Sicherung der Lohn- und Gehaltsansprüche minimiert Unsicherheiten sowie trägt zur dauerhaften Stabilität des operativen Geschäfts bei.

Südwestfälischer Mittelständler liefert individuelle Sondermaschinen, Pressen und Robotiklösungen effizient

Das südwestfälische Traditionsunternehmen entwickelt und fertigt seit vielen Jahren individuell abgestimmte Sondermaschinen, hydraulische Großpressen, automatisierte Robotiklösungen sowie Stabstahlscheren für Schmiede- und Umformbetriebe. Dabei setzen erfahrene Ingenieure auf moderne Fertigungstechnologien und passgenaue Konstruktion, um hohe Präzision und Langlebigkeit zu gewährleisten. Anwender profitieren von optimierten Produktionsabläufen, reduzierten Stillstandszeiten und gesteigerter Ressourceneffizienz. Diese Kombination aus Technikexpertise und Kundenorientierung sichert nachhaltige Prozessverbesserungen und langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Dabei unterstützt ein Serviceteam Kunden mit Installation, Wartung, Schulung.

Innovative hydraulische Pressensysteme von Exner Pressentechnologie mit Presscontrol 4.0-Anbindung

Exner Pressentechnologie entwickelt und produziert leistungsstarke hydraulische Pressen für Zieh-, Stanz- und Umformprozesse. Dank modularer Bauweise lassen sich Maschinelemente flexibel an Produktionsanforderungen anpassen und die Integration zusätzlicher Werkzeuge realisieren. Die moderne Steuerungstechnik mit Presscontrol 4.0 ermöglicht Echtzeitüberwachung, Datenerfassung und automatisierte Prozessoptimierung. Durch Industrie-4.0-Konnektivität werden Fertigungsabläufe intelligent vernetzt, was Ausfallzeiten minimiert und Produktivität sowie Energieeffizienz bei Kunden in Automobilzulieferung, Elektroindustrie, Medizintechnik, Haushaltsgeräte- und Schmuckherstellung erhöht und ermöglicht langfristige Kostenreduzierungen im Betrieb.

Heidemann Küthe und LIESER bieten umfassendes Know-how für Sanierungen

Heidemann Küthe Rechtsanwälte verfügen über langjährige Erfahrung im Sanierungsumfeld und vereinen spezialisierte Kenntnisse im Turnaround-Management, in M&A-Transaktionen sowie im Gesellschaftsrecht. In ihrer Rolle als CRO steuern sie umfassende Restrukturierungsprozesse, während sie als Generalbevollmächtigte operative und strategische Entscheidungen begleiten. Parallel dazu sichert das Team von LIESER Rechtsanwälte mit bundesweit fünfzehn Büros und der Abwicklung von über dreitausend Insolvenzverfahren fundierte Expertise in der Fortführung und Sanierung von Unternehmen und bieten nachhaltige Ergebnisse.

Eigenverwaltung sichert nachhaltige Neuausrichtung bei stabilem Schubert Exner Kerngeschäft

Die Eigenverwaltung eröffnet beiden Unternehmen die Möglichkeit, ihre Bilanzen grundlegend zu restrukturieren, ohne operative Kernprozesse zu beeinträchtigen. Durch die rechtliche Begleitung erfahrener Insolvenzexperten und die Absicherung von Löhnen und Gehältern mittels staatlich garantiertem Insolvenzgeld bleibt der Geschäftsbetrieb stabil. Moderne Industrie-4.0-Lösungen tragen zusätzlich zur Effizienzsteigerung und Zukunftssicherheit bei. Mitarbeiter, Kunden und Gläubiger werden gleichermaßen geschützt und profitieren langfristig von der neu geschaffenen finanziellen Flexibilität. Die strategische Kooperation unterstützt das nachhaltige Wachstum.