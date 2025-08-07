SCHURTER EDC Schalter ermöglicht lichtbogenfreies DC-Schalten bei kompakten Anwendungen

Der SCHURTER EDC Schalter gewährleistet lichtbogenfreies Schalten von Gleichstrom in beengten Systemen durch eine integrierte Leistungselektronik mit Früherkennung. Ströme bis zu 48 VDC und 10 A werden sicher und kontrolliert unterbrochen, bevor Lichtbögen entstehen können. Die Überwachung ermöglicht mehr als eine Million Schaltzyklen ohne Kontaktverschleiß und minimiert Wartungsaufwand. Erhältlich als universelle Stand-alone-Variante EDC 02 oder speziell integrierbarer EDC 01 für den MSM II-Taster, bietet er Mobilität, Luftfahrt und Industrie maximale Effizienz und Langlebigkeit höchste Zuverlässigkeit.



SCHURTER EDC Schalter vereint Mikropräzision und integrierte Leistungselektronik sicher

Die SCHURTER EDC Schalter vereint die präzise Mechanik eines Mikroschalters mit moderner Leistungselektronik. Seine intelligente Schaltarchitektur verhindert Lichtbögen beim Ein- und Ausschalten von Gleichstromkontakten, indem sie Ströme gezielt unterbricht, bevor sich Funken bilden können. Dadurch werden Verbraucher und Steuerungen vor Überspannungen geschützt, EMV-Störungen minimiert und ein sicherer Betrieb bei bis zu 48 VDC und 10 A gewährleistet. Leistung und Zuverlässigkeit bleiben langfristig konstant, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Effizienz und Sicherheit.

Früherkennung verhindert Lichtbögen und schützt Komponenten vor EMV-Störungen zuverlässig

Die integrierte Elektronik des EDC erkennt Trennvorgänge frühzeitig und unterbricht den Stromfluss bei bis zu 48 VDC und 10 A kontrolliert. Dadurch wird Funkenbildung zuverlässig vermieden und empfindliche Komponenten bleiben vor elektrostatischen sowie elektromagnetischen Störungen geschützt. Eine lückenlose Überwachung sämtlicher Schaltzustände gewährleistet sichere Abschaltprozesse selbst unter anspruchsvollsten Betriebsbedingungen. Dank dieser intelligenten Architektur erhöht sich die Lebensdauer der Kontakte erheblich, während Wartungsaufwand und Ausfallrisiko deutlich reduziert werden, effektiv, dauerhaft optimiert Betriebssicherheit.

Lichtbogenfreies Schalten ermöglicht über eine Million wartungsfreie, konstante Schaltzyklen

Durch das vollständig lichtbogenfreie Schaltprinzip entstehen keinerlei erosive Kontaktabnutzungen, was die Lebensdauer der Schalterkontakte maßgeblich erhöht. Der SCHURTER EDC ermöglicht dadurch mehr als eine Million zuverlässiger Schaltzyklen und minimiert erheblich den Aufwand für Wartung sowie Ersatzteilbeschaffung. Intensive Dauerbetriebsszenarien werden problemlos bewältigt, während Anwender von konstant hoher Schaltleistung und optimierter Systemverfügbarkeit profitieren. Diese robuste Lösung senkt langfristig Betriebskosten und steigert die Effizienz anspruchsvoller DC-Anwendungen und gewährleistet maximale Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb permanent.

Platzsparender EDC-Schalter ideal für beengte DC-Anwendungen mit hoher Effizienz

Die kompakte Bauform des EDC ermöglicht den Einbau selbst in stark begrenzten Gehäuseausführungen und garantiert optimale Raumausnutzung in Onboard-Energiesystemen der Elektromobilität. Darüber hinaus integriert sich der Schalter nahtlos in verdichtete Stromverteilungen in der Luft- und Raumfahrt ebenso wie in bewegliche Robotikplattformen. Dank anwenderfreundlicher Montage und hoher Energieeffizienz erweist sich das Gerät zudem als prädestiniert für industrielle Steuerungen mit batteriebetriebenen DC-Backups und anspruchsvolle Schaltaufgaben, und unterstützt gleichzeitig reduzierte Wartungsintervalle sowie Zuverlässigkeit.

Zwei EDC-Versionen von SCHURTER schalten 48 VDC, 10 A

Die Stand-alone-Version EDC 02 von SCHURTER ermöglicht flexible Integration in unterschiedlichste Bedientaster, während die EDC 01 speziell für den MSM II-Aktuator entwickelt wurde. Beide Varianten arbeiten bei bis zu 48 VDC und 10 A Nennstrom, bieten kompromisslose Schaltleistung und Sicherheit. Durch identische elektrische Parameter gewährleisten sie eine einfache Auswahl je nach Anwendungsfall und sparen Entwicklungsaufwand. Konsistente EMV-Konformität und robuste Elektronik garantieren zuverlässige Funktion in anspruchsvollen industriellen, mobilen und luftfahrttechnischen Umgebungen.

SCHURTER EDC: Zukunftssichere DC-Schaltlösung mit EMV-gerechter Konstruktion und Zuverlässigkeitsgarantie

Der SCHURTER EDC-Schalter erfüllt steigende Anforderungen an Sicherheit, Miniaturisierung und Zuverlässigkeit in modernen Gleichstromnetzwerken. Die EMV-gerechte Bauweise unterdrückt effektiv störende Einflüsse und schützt empfindliche Elektronik. Dank integrierter Leistungselektronik bleiben Schaltvorgänge selbst bei extremen Umweltbedingungen stabil und präzise. Ausfallzeiten und Wartungsaufwand reduzieren sich deutlich. Durch seine kompakte Konstruktion und das energieeffiziente, robuste Gehäuse eignet sich der EDC ideal für Mobilität, Luftfahrt sowie industrielle und mobile Automatisierungsanwendungen mit hoher Langzeitstabilität und Effizienz.

Kompakter SCHURTER EDC Schalter: EMV-sichere DC-Schaltlösung ohne Lichtbogen modular

Der SCHURTER EDC Schalter bietet Entwicklern eine hochperformante, ultrakompakte Lösung für unterbrechungsfreie Gleichstromschaltvorgänge in anspruchsvollen Anwendungen und zeichnet sich durch umfassende EMV-Sicherheit aus. Seine hybride Kombination aus mechanischer Präzision und integrierter Leistungselektronik ermöglicht kontrolliertes Abschalten ohne Lichtbogenbildung und schützt Komponenten zuverlässig vor EMV-Störungen. Das modulare Design in zwei Varianten erlaubt flexible Integration in unterschiedlichste Systeme. Damit stellt der EDC Schalter eine langlebige, wartungsarme und zukunftssichere Technologie für moderne DC-Konfigurationen dar.