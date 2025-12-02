Strategischer Lagerstandort nahe Flughafen Zürich-Kloten optimiert Metalltransportprozesse effizient weltweit

Mit der Inbetriebnahme eines offenen Freilagers für feine metallische Pulver in Embrach bekräftigt die ISE AG ihre Logistikkompetenz. Nur rund hundert Meter von früheren Stätten befindet sich der Komplex mit GRASP-zertifizierten Zolllagern, Hightech-Alarm- und Videoüberwachungssystemen sowie strengen Zutrittskontrollen. Die direkte Nachbarschaft zu Zoll- und Polizeibehörden ermöglicht schnelle Inspektionen. Ergänzt durch Transport- und Zollabwicklung, Inspektionsservices sowie Pulveraufbereitung gewährleistet das Angebot Sicherheit, Compliance und effiziente Abläufe. Multimodale Verkehrsanbindungen, Disposition und digitale Bestandsverwaltung.



Neuer Lagerkomplex nahe bisherigen Standorten setzt jetzt hohe Sicherheitsmaßstäbe

Mit dem Bezug des neuen Komplexes in Embrach bei Zürich stärkt die ISE AG ihre Kompetenzen in der Metall- und Edelmetall-Logistik. Das offene Freilager, nur etwa 100 Meter von den bisherigen Anlagen entfernt, gewährleistet dank modernster Sicherheits- und Überwachungstechnologien maximale Effizienz und höchste Zuverlässigkeit. Dieser Ausbau dient der Befriedigung des wachsenden Bedarfs an spezialisierten Lagerdienstleistungen und festigt die Marktposition des Unternehmens in den Bereichen Logistik, Analytik und Wertbestimmung sensibler Metallprodukte.

GRASP-zertifiziertes Zollfreilager gewährleistet höchste Compliance für sichere internationale Handelsabwicklung

Die ISE AG hat ein dediziertes Lager für feinste metallische Pulver eingerichtet, da ab 2026 nur noch limitierte Flächen in Embrach zur Verfügung stehen. In den GRASP-zertifizierten, geschlossenen Zolllagern erfolgen regelmäßige Kontrollen durch die Schweizer Zollbehörden. Diese Infrastruktur verbindet maximale Sicherheit mit transparenten Abläufen. Durch standardisierte Compliance-Prozesse und digitale Monitoring-Systeme gewährleistet das Unternehmen einen Warenfluss und erfüllt alle internationalen Vorgaben für den Import und Export sensibler Materialien sowie lückenlose Dokumentation.

Kunden lagern Metalle flexibel in offenen oder geschlossenen ISE-Lösungen

Der neue Standort vereint offene Freilagerflächen und geschlossene Zolllager unter einem Dach, verwaltet durch ISE AG und Trans Sped AG. Durch diese Kombination lassen sich Metalle und Edelmetalle exakt nach Bedarf zwischen schneller Verfügbarkeit und maximaler Sicherheit aufteilen. Offene Bereiche dienen dem effizienten Umschlag und kurzfristigen Handling, während die geschlossenen Hallen streng überwacht werden und sämtliche Zollanforderungen erfüllen. So entsteht ein dynamisches Lagerangebot, das flexibel auf Schwankungen im Warenaufkommen reagiert.

Bewegungsmelder und Alarmtechnik minimieren Risiken an Zoll und Polizeigrenze

Die Lagerhalle befindet sich in unmittelbarer Nähe von nur fünfzig Metern zu den Zollbehörden und Polizei, wodurch eine direkte staatliche Überwachung sichergestellt ist. Ein umfassendes Sicherheitssystem mit Alarmanlagen, Kameraüberwachung und integriertem Zutrittsmanagement schützt das Gelände rund um die Uhr. Sensorgestützte Bewegungsmelder erkennen unautorisierte Aktivitäten sofort. Durch die direkte Nachbarschaft zu Kontrollstellen werden notwendige Inspektionen beschleunigt und administrativer Aufwand reduziert, sodass besonders schützenswerte Güter effektiv und zuverlässig verwahrt werden. stabiles protokolliert

Nahe Flughafen Zürich-Kloten reduzieren deutlich Transportkosten und verkürzen Lieferkettenzyklen

Mit nur acht Kilometern Distanz zum Flughafen Zürich-Kloten profitieren Logistikdienstleister von reduzierten Fahrstrecken und schnelleren Umschlägen. Die exzellente Verkehrsanbindung an Autobahnen sowie öffentliche Verkehrsmittel optimiert intermodale Transporte und ermöglicht zügige Express-Lieferungen. Dank verkürzter Transitzeiten können globale Aufträge termingerecht realisiert werden. Ressourcen lassen sich effizient planen, Kosten reduzieren sich und Prozesssicherheit steigt. Kundenanforderungen werden flexibel erfüllt und Verspätungen konsequent vermieden. Diese Infrastruktur stärkt die Wettbewerbsfähigkeit international agierender Unternehmen und hebt Servicequalität.

Safekeeping Receipts garantieren nun lückenlose Dokumentation aller eingelagerten Bestände

Mit dem neuen Standort baut die ISE AG ihr Angebot um internationale Transportlogistik, professionelle Zollabfertigung und umfassende Prüfservices aus. Zusätzlich ermöglicht eine spezialisierte Pulveraufbereitung die Vorbereitung sensibler Metallpartikel für den Weitertransport. Safekeeping Receipts werden unmittelbar ausgestellt, wodurch eine lückenlose Bestandsdokumentation entsteht. Kunden profitieren von einem ganzheitlichen Betreuungspaket, das Lagerung, Kontrolle und termingerechte Auslieferung innerhalb eines vernetzten Systems realisiert und somit höchste Sicherheit und Effizienz bei Materialienutzungen gewährleistet. kontinuierlich überprüfter Prozessintegration.

Modernste Überwachung und Service vereinen Sicherheit, Effizienz, Flexibilität Embrach

Mit dem neuen Lager in Embrach unterstreicht die ISE AG ihre Stellung als führender Logistikpartner für Metalle und Edelmetalle. Das hochsichere Freilager vereint GRASP-zertifizierte Zolllager mit offenen Flächen für schnelle Umschlagprozesse. Modernste Videoüberwachung, Alarmtechnik und Zugangskontrollen minimieren Risiken. Ergänzende Serviceleistungen wie Zollabwicklung, Inspektion, Pulveraufbereitung und schnelle Ausstellung von Safekeeping Receipts gewährleisten effiziente, transparente Abläufe und nachhaltige Werterhaltung der gelagerten Materialien. Die Lage am Flughafen Zürich-Kloten gewährleistet schnelle grenzüberschreitende Transporte.