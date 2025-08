Sintech integriert Montech TB30-Transportbänder nahtlos in hochgeschwindigkeitsfähige modulare Pharma-Inspektionslinien

Sintech integriert die halbstandardisierten TB30-Transportbänder von Montech in Be- und Entladezellen sowie Inspektionslinien für Brevetti Cea in der Pharmaindustrie. Die Fördertechnik kombiniert bürstenlose Antriebe mit reibungsarmen Gurten und verstellbaren medizinisch geeigneten Seitenführungen. Dadurch erzielt das System präzise Positionierung und höchste Sauberkeit bei Durchsätzen von bis zu 600 Behältern pro Minute. Wartungsaufwand und Verschleiß reduzieren sich deutlich, während die Zuverlässigkeit und Produktionssicherheit in anspruchsvollen Pharmaanwendungen maximiert werden und Anwender direkt profitieren.



Sintech integriert Montech TB30-Transportbänder in pharmazeutische Produktions- und Prüfsysteme

Sintech als Tochterunternehmen der Brevetti Cea Gruppe in Italien entwickelt spezialisierte Be- und Entladezellen sowie komplexe Inspektionslinien für die Pharmaindustrie. Für die halbstandardisierten Anlagen setzt das Unternehmen auf die TB30-Transportbänder von Montech. Deren medizinisch zertifizierte Bauteile und widerstandsfähige Konstruktion ermöglichen eine nahtlose Einbindung in anspruchsvolle Produktions- und Prüfsysteme und garantieren hohe Zuverlässigkeit, präzise Positionierung sowie reibungslose Abläufe. Dabei profitieren Anwender von einfacher Wartung, Wechselmöglichkeiten und Logistikprozessen, die Effizienz nachhaltig steigern.

Bürstenlose TB30-Motoren ermöglichen 600 Behälter pro Minute dauerhaften Betriebssicherheit

TB30-Transportbänder arbeiten mit bürstenlosen Motoren, die auch bei bis zu 600 Behältern pro Minute konstante Antriebsleistung liefern. Der Wegfall von Kohlebürsten minimiert mechanischen Verschleiß und verringert Wartungsintervalle erheblich. Gleichzeitig sorgt die präzise Steuerung für einen ruhigen, gleichmäßigen Lauf selbst unter Dauerbetrieb. Anwender profitieren dadurch von hoher Anlagenverfügbarkeit, gesenkten Instandhaltungskosten, verbesserter Prozessstabilität in anspruchsvollen Förder- und Inspektionszyklen sowie einem gesteigerten Durchsatzpotenzial und langfristiger Zuverlässigkeit auch bei Dauerlast, wodurch Produktionskosten reduziert werden.

Reibungsarme Montech-Gurte reduzieren Staub, sichern präzise Fehlererkennung und Effizienz

Die reibungsarmen Gurte der Montech-Bänder reduzieren bei kontinuierlichem Betrieb effektiv die Staubentwicklung und verhindern Ablagerungen auf sensiblen Oberflächen. Dadurch bleiben optische Inspektionskameras langfristig frei von störenden Partikeln, sodass Fehler bei kosmetischen oder partikulären Defekten zuverlässig erkannt werden. Der geringere Reinigungsbedarf minimiert ungeplante Stillstände und senkt Wartungskosten. Insgesamt trägt dieser technische Ansatz zu einer höheren Prozesssicherheit, längeren Betriebszyklen und optimierten Durchlaufzeiten in anspruchsvollen Pharmaanwendungen bei und gewährleistet langfristige zuverlässige dauerhafte Produktionsstabilität.

Flexible Seitenführungen passen TB30-Bänder präzise an unterschiedliche Behälterformate an

Die Seitenführungen der TB30-Transportbänder lassen sich dank anpassbarer Führungselemente mühelos auf unterschiedlichste Behälterdurchmesser und Behälterhöhen einstellen. Durch die medizinisch zertifizierten Materialien und die präzise Mechanik wird eine konstante, bauteilgerechte Führung gewährleistet. Diese individuelle Konfiguration ermöglicht schnelle Wechsel zwischen Produktionsläufen ohne zusätzlichen Rüstaufwand. Selbst komplexe Pharmafläschchen bleiben stabil positioniert und minimieren Ausrichtungsfehler sowie Ausschuss, reduzieren Stillstandszeiten durch vereinfachte Nachjustierung sowie Wartungsintervalle, und gewährleisten einfache Reinigung und Kontaminationsfreiheit für durchgängige dauerhafte Produktionsqualität.

Sintech lobt Montechs Zuverlässigkeit in Qualität, Integration und Liefertreue

Claudio Sinico, Managing Director bei Sintech, betont die hohe Qualität der Zusammenarbeit mit Montech, die sich durch präzise Integration maßgeschneiderter Fördersysteme in komplexe Produktionsabläufe auszeichnet. Das partnerschaftliche Verhältnis sichert termingerechte Lieferungen kompletter Fördertechnikmodule und garantiert konstante Leistungswerte selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Montech imponiert mit einer engen Koordination von Planung, Fertigung und Inbetriebnahme, die branchenspezifische Anforderungen punktgenau erfüllt und langfristig zuverlässige Produktionslösungen gewährleistet. Die partnerschaftliche Kommunikation optimiert Projektabläufe nachhaltig, mindert Risiken.

Kompakte Fördertechnik vereint Effizienz, Inspektion und optimierte Logistikflüsse mühelos

Die kompakt gestaltete Fördertechnik überzeugt durch ihre hohe Effizienz und platzsparende Bauweise, die sich nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren lässt. Neben der zuverlässigen Unterstützung von Inspektionsprozessen gewährleistet sie eine optimierte interne Logistik, indem sie Materialflüsse reibungslos koordiniert und Lagerbestände reduziert. Die modulare Konstruktion ermöglicht zudem schnelle Anpassungen an wechselnde Anforderungen. Wartungsarbeiten lassen sich unkompliziert durchführen, während die stets hohe Verfügbarkeit Ausfallzeiten minimiert und die Gesamtproduktivität dauerhaft und ohne Kompromisse steigert.

Montech TB30-Förderbänder und Sintech Inspektionszellen steigern Pharma-Prozessqualität nachhaltig deutlich

Die Kombination der TB30-Transportbänder von Montech mit den Inspektionszellen von Sintech, umgesetzt im Auftrag von Brevetti Cea, bietet signifikante Vorteile. Sie gewährleistet eine präzise Bahnförderung pharmazeutischer Behältnisse, minimiert Kontaminationsrisiken dank reibungsarmer Komponenten und sichert durch modulare Seitenführungen flexible Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Produktformate. Gleichzeitig unterstützt sie hohe Durchsatzraten ohne Leistungsverlust und vereinfacht Wartungsabläufe. Somit optimiert sie nachhaltig Produktionsprozesse und steigert die Effizienz in anspruchsvollen Pharmaanwendungen. und gewährleistet so lückenlose, effiziente Qualitätssicherungssysteme.