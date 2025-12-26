SIVAplan präsentiert intelligente Intralogistiklösungen mit höchster Präzision auf LogiMAT

Vom 24. bis 26. März 2026 präsentiert SIVAplan auf der LogiMAT in Stuttgart in Halle 5 Stand 5C45 ein umfassendes Portfolio intelligenter Intralogistik-Lösungen. Unter dem Leitgedanken „Passion for Details“ demonstriert der Anbieter hochpräzise Anlagentechnik mit individuellen Planungsansätzen und kompromissloser Qualitätsphilosophie. Im Fokus stehen automatisierte Hochregallager, Kanallagersysteme sowie modulare Shuttle-Lösungen, die durch präzise Steuerung und nahtlose Integration Effizienz und Zuverlässigkeit in komplexen Materialflussprozessen nachhaltig steigern und reduzieren Durchlaufzeiten messbar.



SIVAplan realisiert seit über fünf Jahrzehnten wegweisende automatisierte Intralogistik-Systeme

Seit über fünfzig Jahren setzt SIVAplan Maßstäbe in der Intralogistik. Als Generalunternehmer unterstützt das Unternehmen aus Stuttgart seine Auftraggeber von der initialen Konzeptentwicklung über präzises Engineering bis zur termingerechten Umsetzung und langfristigen Wartung. Die interne Maxime „Passion for Details“ garantiert dabei eine akribische Planung, optimale Projektkoordination und Fehlerfreiheit in jeder Phase. Kunden profitieren von individuell zugeschnittenen Lagerlösungen, hoher Systemzuverlässigkeit und umfassendem After-Sales-Service für Prozessoptimierung und proaktiver Störungsprävention im laufenden Betrieb.

Schlüsselfertige automatisierte Tiefkühl-Hochregallager und Kanallager mit flexibler intelligenter Steuerung

Unser Produktportfolio umfasst schlüsselfertige, vollautomatisierte Hochregallager inklusive Tiefkühloption, flexible Kanallagersysteme sowie leistungsfähige Regalbediengeräte. Ergänzt wird das Angebot durch intelligente Lagerverwaltungssysteme, die Transparenz und Kontrolle maximieren. Ein besonderes Highlight sind unsere modularen Shuttle-Systeme, die sich schnell an unterschiedliche Lagerformate anpassen lassen. Durch den autonomen Shuttlebetrieb erreichen wir hohe Durchsatzraten, geringe Zugriffszeiten und eine erhebliche Optimierung der Lagerkapazität bei minimalem Flächenbedarf. Die modulare Bauweise erlaubt eine Erweiterung, einfache Wartung und reduziert Ausfallzeiten.

SIVAplan bietet maßgeschneiderte Edelstahlausführungen für Hygienebereiche und extrabreite RBG

SIVAplan ergänzt sein technisch ausgereiftes Lagertechnik-Angebot durch korrosionsbeständige Edelstahlausführungen, die optimale Hygiene in kühl- oder temperaturgeführten Lebensmittelbereichen gewährleisten. Zusätzlich werden extra breite Regalbediengeräte für die Aufnahme voluminöser Güter wie Wellpappe entwickelt, um sichere und rückenschonende Einlagerung großer Formate zu garantieren. Beide Sonderkonstruktionen basieren auf präzisen Kundenanforderungen hinsichtlich Abmessungen, Belastungskapazität, Oberflächenqualität und Steuerungstechnik. Die individuelle Planung und modulare Bauweise unterstützt unterschiedliche Branchenanforderungen und garantiert maximale Prozesssicherheit auch bei anspruchsvollen Logistikumgebungen.

SIVAplan überzeugt mit persönlicher Betreuung und effizienten kurzen Entscheidungswegen

Als mittelständischer Familienbetrieb zeichnet sich SIVAplan durch knapp bemessene Entscheidungswege aus, die rasche Reaktionen ermöglichen. Eingebettete persönliche Betreuung sorgt für bedarfsgerechte Beratung in jeder Projektphase. Von der ersten Planungszeichnung über die interne Fertigung bis zur fachgerechten Montage und umfassenden Wartung liefert SIVAplan sämtliche Leistungen aus einer Hand. Langjährige Kunden wie Coppenrath & Wiese, Harry-Brot, Fritz Winter Eisengießerei und SEW-Eurodrive belegen mit positiven Rückmeldungen die nachhaltige Zufriedenheit mit diesem ganzheitlichen Ansatz.

Entdecken Sie SIVAplan auf der LogiMAT: individuelle Intralogistik-Lösungen erleben

Im Zeitraum vom 24. bis 26. März 2026 öffnet SIVAplan seine Türen auf der LogiMAT in Stuttgart, Halle 5, Stand 5C45, für Interessenten, die sich über intelligente Intralogistiklösungen informieren möchten. Vor Ort stehen Experten bereit, um in tiefgehenden Gesprächen neueste Automatisierungsansätze und modulare Komponentensysteme vorzustellen. Besucher profitieren von persönlichen Beratungsgesprächen, praxisorientierten Demonstrationen und detaillierten Einblicken in maßgeschneiderte Lagerkonzepte sowie innovative Shuttle- und Hochregallösungen. Die Veranstaltung bietet Entscheidenden Mehrwert für Logistikverantwortliche.

SIVAplan begeistert mit modularen Intralogistiklösungen voller Präzision und Zuverlässigkeit

SIVAplan realisiert Intralogistiksysteme mit akribischer Genauigkeit und modularer Struktur. Kunden erhalten maßgeschneiderte Anlagen, die sich an wachsende Anforderungen anpassen lassen. Die durchgängige Betreuung von der Projektentwicklung über Engineering bis zum After-Sales-Service garantiert reibungslose Abläufe. Anwender profitieren von höchster Präzision, flexiblem Ausbaupotenzial und dauerhaft stabiler Performance. Dieser umfassende Komplettansatz steigert nachhaltig Produktivität und Kosteneffizienz in komplexen Logistikprozessen und sichert langfristigen Wettbewerbsvorteil. Im Fokus stehen individuelle Planung, intelligente Steuerung und verlässliche Wartung