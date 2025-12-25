Smart Press Shop nutzt SAP Public Cloud für Fertigungsflexibilität

Die Smart Press Shop GmbH & Co. KG (SPS), gegründet als Joint-Venture der Porsche AG und Schuler AG in Halle (Saale), produziert seit März 2021 Aluminium- und Stahl-Außenhautteile für hochwertige Karosserien. Das Unternehmen nutzt ein vollständig cloudbasiertes SAP-System. LOGSOL begleitete das gesamte Projekt von der Konzeptentwicklung bis zum Hochlauf. Dabei implementierten sie mit SAP S/4HANA Public Cloud und der Digital Manufacturing Cloud flexible, smarte Produktionsprozesse und optimierten die Wertschöpfungskette effizient.



Smart Press Shop verbindet schlanke Logistik und smarte Produktion

Im Smart Press Shop werden Logistik- und Produktionsabläufe konsequent verschlankt, um Aluminium- und Stahlkarosserieteile für Porsche effizient zu fertigen. In enger Zusammenarbeit mit LOGSOL und spezialisierten SAP-Dienstleistern wurden durchgängige Prozessketten entwickelt, die dank modularer und skalierbarer Konzepte auf unterschiedliche Anforderungen reagieren können. Diese integrierten Abläufe ermöglichen nahtlose Materialflüsse, minimieren Stillstände und optimieren die Wertschöpfung entlang der gesamten Lieferkette. Zudem unterstützt Echtzeitdaten transparente effiziente Steuerungsentscheidungen.

S/4HANA Public Cloud verarbeitet Logistikdaten und Fertigung online jederzeit

SAP S/4HANA Public Cloud und die SAP Digital Manufacturing Cloud for Execution verarbeiten online alle Logistik und Fertigungsdaten in Echtzeit. Dadurch werden Materialflüsse, Bestände und Produktionsschritte zentral in der Cloud erfasst und analysiert. Berechtigte Nutzer erhalten jederzeit von überall Zugriff auf aktuelle Informationen. Individuelle Programmierungen überbrücken fehlende Standardmöglichkeiten und stellen maßgeschneiderte Funktionen bereit. So werden automatisierte Abläufe stabil unterstützt und die Datentransparenz in der gesamten Produktion erhöht und Betriebssicherheit optimiert.

LOGSOL unterstützte Smart Press Shop Anlauf mit Workshops Interimsmanagement

Im Rahmen des Anlaufs des Smart Press Shop organisierte LOGSOL sorgfältig aufeinander abgestimmte Workshops, in denen spezifische Schnittstellen und erforderliche Sonderprozesse detailliert ermittelt, definiert und verlässlich stabilisiert wurden. Mangels vorgegebener Standards gewährleistete das Interimsmanagement die kontinuierliche Unterstützung des Logistikteams über mehrere Monate hinweg. Parallel erfolgte die strukturierte Harmonisierung der dynamischen Prozesslandschaft, um schließlich einen reibungslosen und serienreifen Produktionsbetrieb im Presswerk zu etablieren und zu sichern unter fachkundiger Leitung noch effizienter.

Logistische Engpässe überwunden dank flexibler Planung und kreativer IT-Lösungen

Angesichts der globalen Pandemie und anhaltender wirtschaftlicher Engpässe entwickelten LOGSOL und SPS agile Planungsstrategien, um Produktionsverzögerungen zu minimieren. Durch enge Zusammenarbeit und kontinuierliche Risikoanalysen wurden proaktive Maßnahmen definiert, die alternative Beschaffungswege und just-in-time-Ansätze kombinierten. Die Implementierung temporärer IT-Übergangslösungen sorgte für stabile Prozessabläufe, bis sämtliche Standardkomponenten verfügbar waren. So konnte der Start des Logistikzentrums termingerecht realisiert und kritische Teile fristgerecht integriert werden.

Aufbau zwölf Meter Regaltechnik verläuft reibungslos im Smart Pressshop

Der Aufbau einer rund zwölf Meter hohen Regaltechnik für Pressen-Equipment wurde planmäßig und ohne Zwischenfälle abgeschlossen. Parallel erfolgte die Anlieferung von spezialisierten Flurförderzeugen, darunter ein vierwegefähiger Schwerlaststapler mit 14 Tonnen Tragfähigkeit sowie ein kompakter Stapler mit 13 Tonnen. Durch diese leistungsstarken Geräte kann der Materialfluss deutlich beschleunigt und die Lagerlogistik effizienter gestaltet werden. Die Kombination aus präziser Regalstruktur und hochkapazitätsfähigen Staplern optimiert die Produktionsabläufe im Smart Press Shop nachhaltig erheblich.

Cloudbasiertes SAP-System mit LOGSOL-Beratung schafft flexible Karosserieteilfertigung für Wettbewerbsfähigkeit

Die vollständig cloudbasierte SAP-Plattform bietet dem Smart Press Shop in Kombination mit LOGSOL-Beratung eine beispiellose Agilität und Effizienz. Durchgängige Echtzeitdaten sorgen für optimierte Planungs- und Steuerungsprozesse innerhalb der Produktion und Logistik. Erweiterbare Standardfunktionen werden durch individuelle Anpassungen ergänzt, um spezielle Anforderungen abzudecken. Die nahtlose Integration von Digital Manufacturing Cloud ermöglicht schnelle Reaktionen auf Marktveränderungen. Hochmoderne Stapler- und Regalsysteme unterstützen Materialfluss und Lagerhaltung und gewährleisten einen reibungslosen, zukunftsorientierten Fertigungsbetrieb. effizienten Ablauf.