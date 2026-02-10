UMB Steel beauftragt SMS group mit erster CMT(R)700 Walzstraße

UMB Steel hat SMS group mit dem Aufbau der ersten CMT 700 Walzstraße in Otelu Rosu beauftragt. Die kontinuierliche Anlage verarbeitet Schrottmaterial und erzeugt jährlich etwa 700.000 Tonnen Stabstahl, Kompaktcoils und Walzdraht. Modernste Systeme wie CONREX für hohe Gießgeschwindigkeiten, CONDRIVE zur Optimierung der Kokillenoszillation und TBK REBARgauge zur exakten Lasermessung reduzieren Abweichungen. Dadurch sinken CO2-Emissionen um bis zu 30 Prozent, während Prozesskosten und Materialverluste minimiert werden und Wartungsaufwand.



UMB Steel beauftragte die SMS group mit der Lieferung und Integration der europaweit ersten CMT(R) 700-Walzanlage in Otelu Rosu. Die Anlage integriert sich in das bestehende Stab- und Betonstahlwalzwerk und realisiert eine durchgehende Endlosproduktion. Dadurch entsteht eine Jahreskapazität von rund 700.000 Tonnen Langprodukten aus Schrottmaterial. Die vollständig vernetzte Prozesskette von Stranggießen bis Walzen gewährleistet optimierte Produktionskosten und Effizienz. Dank einer Durchlaufzeit von etwa 120 Minuten reduziert sich der Lagerbedarf erheblich.

CMT-Verfahren ersetzt Erdgasknüppelaufheizung, reduziert CO?-Bilanz um bis 30 Prozent

Das CMT(R)-Verfahren verzichtet vollständig auf die erneute Beheizung der Knüppel mithilfe von Erdgas, wodurch laut Hersteller die CO?-Emissionen um bis zu dreißig Prozent gesenkt werden. Gleichzeitig verringert der Wegfall fossiler Brennstoffe sowohl die Betriebskosten als auch die Umweltbelastung signifikant. Dank der halbkontinuierlichen Endlosproduktion treten deutlich geringere Wärmeverluste auf, wodurch die Energieeffizienz gegenüber herkömmlichen Walzwerken nachhaltig erhöht und Ressourcen eingespart werden. Diese innovative Technologie trägt maßgeblich zur Reduzierung des CO?-Fußabdrucks bei.

CMT(R) 700-Anlage vereint Kompaktcoil, Drahtstraße und Fertigstraße für Flexibilität

Die CMT(R) 700-Anlage integriert drei spezialisierte Produktionsstränge: Ein VCC(R)-System wickelt Kompaktcoils mit einem Gewicht von bis zu acht Tonnen. Die Drahtstraße verarbeitet Schrott zu hochkohlenstoffhaltigem Baustahl im „billet-to-billet“-Verfahren. Parallel dazu stellt eine Fertigstraße Stabstahl her. Dank dieser Kombination lassen sich verschiedene Langprodukte über eine durchgehende Prozesskette herstellen. Sowohl Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktanforderungen als auch Produktionsflexibilität werden dadurch erheblich gesteigert. Ein sofortiger Wechsel zwischen den Produktarten ist jederzeit ohne Umrüstpausen reibungslos möglich.

CONREX-Kokillenrohr und CONDRIVE-Oszillation ermöglichen hohe Gießgeschwindigkeit und optimale Qualität

Durch den Einsatz des CONREX-Kokillenrohrs erreicht die neue Stranggießanlage hohe Schmelzflussraten, die eine erhebliche Steigerung des Durchsatzes ermöglichen. Parallel dazu sorgt die integrierte CONDRIVE-Kokillenoszillation für eine konstant glatte Oberflächenstruktur der Halbzeuge, indem sie mechanische Schwingungen kontrolliert einsetzt. Im Übergangsbereich zwischen Gussstation und Walzwerk optimiert ein präzises Induktionsheizsystem die Materialtemperatur kontinuierlich. Dieser Ansatz minimiert Verluste, verbessert die Prozessstabilität.

Autonomes TBK REBARgauge misst präzise Stabdimensionen und reduziert Ausschuss

Das autonome TBK REBARgauge-Lasermesssystem kontrolliert vollautomatisch die exakte Abmessung von Bewehrungsstäben im Millimeterbereich. Abweichungen werden unmittelbar erkannt und die relevanten Fertigungsparameter in Echtzeit angepasst. Durch diese kontinuierliche Überwachung lassen sich Materialverluste deutlich senken und Ausschuss reduzieren. Die hohe Präzision gewährleistet konstante Produktqualität und stabilisiert die Prozesssicherheit. Ein integriertes Feedbackmodul sorgt für lückenlose Dokumentation aller Messdaten. Insgesamt führt der Einsatz des Systems zu einer deutlichen Verringerung der Produktionskosten pro Tonne und maximaler Einhaltung der Fertigungstoleranzen.

Die Kooperation zwischen UMB Steel s.r.l. und der SMS group begründet eine wegweisende Partnerschaft, die erstmals das gebündelte Know-how beider Unternehmen vereint. Mit der Investition sichert UMB Steel seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem rumänischen Markt ab und etabliert eine zuverlässige Quelle für Stahlrohstoffe im Straßenbausegment der UMB group. Zusätzlich setzt die europaweit erste CMT(R) 700-Anlage neue Standards für ressourcenschonende Stahlherstellung durch optimierten Energieeinsatz und reduzierte CO?-Emissionen und stärkt damit die Marktposition.

Die Inbetriebnahme der CMT(R) 700-Walzlinie in Otelu Rosu steigert die Produktionsleistung dank eines durchgängig automatisierten Endlosverfahrens, das jährlich rund 700.000 Tonnen Stabstahl, Walzdraht und Kompaktcoils aus Schrottmaterial herstellt. Durch den Verzicht auf Erdgasheizphasen reduziert sich der Energieaufwand erheblich, während integrierte Mess- und Regeltechnologien Materialverluste minimieren. Gleichzeitig senkt die optimierte Prozesskette Kosten pro Tonne, erhöht die Produktqualität und setzt neue Maßstäbe für umweltverträgliche Langproduktfertigung in Europa. Sie unterstützt zudem flexible Produktionsanpassungen.